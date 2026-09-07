سحب قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات

أسفرت قرعة النسخة الرابعة من كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الرياضي 2026 - 2027 عن مواجهات دور الـ16، في بطولة تشهد مشاركة 16 فريقاً، ويتطلع خلالها النصر إلى الدفاع عن لقبه.

وجاءت القرعة وفق مستويين استناداً إلى ترتيب الأندية في الموسم الماضي، إذ ضم المستوى الأول النصر والأهلي والاتحاد والقادسية والهلال والعلا ونيوم والترجي، بينما ضم المستوى الثاني شعلة الشرقية والهمة واليرموك ونجمة جدة واتحاد النسور والشمس والقنفذة والحجاز.

وتقام منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب بدءاً من دور الـ16، وسط منافسة منتظرة بين الأندية على لقب النسخة الرابعة.

ورصد الاتحاد السعودي لكرة القدم جوائز مالية تبلغ 1.7 مليون ريال، بواقع مليون ريال للبطل، و500 ألف ريال للوصيف، و200 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.

وأكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن استمرار البطولة للموسم الرابع يعكس النمو المتواصل للمنافسات النسائية، مشيرة إلى أن البطولة تمنح اللاعبات مزيداً من الفرص لإبراز قدراتهن، وتطوير مستوياتهن الفنية.

وكان النصر قد تُوج بلقب النسخة الماضية بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية، بينما حل العلا ثالثاً، في حين سبق للأهلي التتويج بلقبي النسختين الأولى والثانية.