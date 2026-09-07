الثلاثاء… ختام منافسات «اللقايا» في مهرجان ولي العهد

تُختتم الثلاثاء، منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمَدة مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2026، والذي تقام نسخته الثامنة على أرضية ميدان الطائف التاريخي لسباقات للهجن، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت، الخميس الماضي، وتستمر حتى الـ 13 من سبتمبر (أيلول) الحالي. وشهدت فئة «اللقايا» منافسات قوية على مدار 3 أيام متتالية، بمجموع 48 شوطاً قطع خلالها الهجن المشاركة مسافة 4 كيلومترات، وبإجمالي جوائز مالية بلغت 9.41 مليون ريال.

وتتجه الأنظار، الثلاثاء، نحو الفترة المسائية التي ستشهد إقامة 6 أشواط مخصصة لـ«كؤوس مهرجان ولي العهد (مفتوح، عام، وإنتاج السعودية)، والتي رُصدت لها جوائز مالية تبلغ 5.75 مليون ريال؛ حيث يبلغ إجمالي جوائز شوط كأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» الأعلى بواقع 1.275 مليون ريال، يحصل المركز الأول فيه على 700 ألف ريال، يليه شوط كأس مهرجان ولي العهد «بكار - مفتوح» و«قعدان - عام» بإجمالي جوائز 1.025 مليون ريال و925 ألف ريال على التوالي، بينما تبلغ جوائز شوط كأس مهرجان ولي العهد إنتاج السعودية «بكار ـ عام» 975 ألف ريال، وشوطي كأس مهرجان ولي العهد » قعدان - مفتوح» وإنتاج السعودية «قعدان ـ عام» مبلغ 775 ألف ريال لكل شوط.

وكانت الفئة قد انطلقت بأشواطها النقدية، يوم الأحد الماضي، بـ14 شوطاً في الفترة المسائية بإجمالي 1.260 مليون ريال، تلتها 16 شوطاً في الفترة الصباحية ليوم الاثنين بإجمالي 1.440 مليون ريال، على أن تُفتتح منافسات الغد بالفترة الصباحية بـ12 شوطاً تشمل أشواط المفتوح والعام بإجمالي جوائز يبلغ 960 ألف ريال.