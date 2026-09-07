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الرياضة رياضة سعودية

الثلاثاء… ختام منافسات «اللقايا» في مهرجان ولي العهد

منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمَدة مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2026 (واس)
منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمَدة مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2026 (واس)
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الثلاثاء… ختام منافسات «اللقايا» في مهرجان ولي العهد

منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمَدة مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2026 (واس)
منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمَدة مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2026 (واس)

تُختتم الثلاثاء، منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمَدة مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2026، والذي تقام نسخته الثامنة على أرضية ميدان الطائف التاريخي لسباقات للهجن، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت، الخميس الماضي، وتستمر حتى الـ 13 من سبتمبر (أيلول) الحالي. وشهدت فئة «اللقايا» منافسات قوية على مدار 3 أيام متتالية، بمجموع 48 شوطاً قطع خلالها الهجن المشاركة مسافة 4 كيلومترات، وبإجمالي جوائز مالية بلغت 9.41 مليون ريال.

وتتجه الأنظار، الثلاثاء، نحو الفترة المسائية التي ستشهد إقامة 6 أشواط مخصصة لـ«كؤوس مهرجان ولي العهد (مفتوح، عام، وإنتاج السعودية)، والتي رُصدت لها جوائز مالية تبلغ 5.75 مليون ريال؛ حيث يبلغ إجمالي جوائز شوط كأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» الأعلى بواقع 1.275 مليون ريال، يحصل المركز الأول فيه على 700 ألف ريال، يليه شوط كأس مهرجان ولي العهد «بكار - مفتوح» و«قعدان - عام» بإجمالي جوائز 1.025 مليون ريال و925 ألف ريال على التوالي، بينما تبلغ جوائز شوط كأس مهرجان ولي العهد إنتاج السعودية «بكار ـ عام» 975 ألف ريال، وشوطي كأس مهرجان ولي العهد » قعدان - مفتوح» وإنتاج السعودية «قعدان ـ عام» مبلغ 775 ألف ريال لكل شوط.

وكانت الفئة قد انطلقت بأشواطها النقدية، يوم الأحد الماضي، بـ14 شوطاً في الفترة المسائية بإجمالي 1.260 مليون ريال، تلتها 16 شوطاً في الفترة الصباحية ليوم الاثنين بإجمالي 1.440 مليون ريال، على أن تُفتتح منافسات الغد بالفترة الصباحية بـ12 شوطاً تشمل أشواط المفتوح والعام بإجمالي جوائز يبلغ 960 ألف ريال.

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تألق إماراتي وعماني في خامس أيام مهرجان ولي العهد... والسعوديون يخطفون كؤوس «المزاين»

تألق إماراتي وعماني في خامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن (واس)
تألق إماراتي وعماني في خامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن (واس)
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تألق إماراتي وعماني في خامس أيام مهرجان ولي العهد... والسعوديون يخطفون كؤوس «المزاين»

تألق إماراتي وعماني في خامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن (واس)
تألق إماراتي وعماني في خامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن (واس)

خطفت المطية «شمعة» لمالكها الإماراتي محمد العامري لقب الشوط الأول الرئيسي والتوقيت الأفضل في ثاني أيام منافسات «اللقايا»، وخامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2026، إذ امتدت أشواط اليوم لمسافة 4 كيلومترات بتوقيت زمني مميز قدره 6:05.114 دقائق، وبمعدل أعلى سرعة بلغ 39.440 كم/س.

كانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت الخميس الماضي، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن وبجوائز مالية تجاوزت 50 مليون ريال.وحققت الهجن الإماراتية والعمانية الصدارة في 6 أشواط، الهجن السعودية في شوطين، الهجن القطرية والكويتية في في شوط واحد، وسط مشاركة 845 مطية، فيما بلغ المتوسط العام للتوقيت في أشواط الفترة الصباحية 6:44.310 دقائق، وفقاً للجنة المنظمة.

وفي أشواط «المزاين»، أعلنت اللجنة المنظمة فوز المشارك عبد الله قشعان بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي مفاريد (بكار) للون الحمر، عبر المطية «الحاكمه هداجات»، المشارك محمد بن خزام بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (قعدان) للون الحمر عبر المطية «خزام الجافل»، المشارك ماجد العتيبي بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (بكار) للون الشقح، المشارك عايض بن رفعان بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (قعدان) للون الشقح، والمشارك فهد السعدي بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط فردي (بكار) للون الوضح.يُذكر أن إدراج منافسات «المزاين» يأتي لأول مرة في تاريخ مهرجان ولي العهد للهجن منذ انطلاقته الأولى عام 2018، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة الحالية لعام 2026.

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الرياضة سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سحب قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات

قرعة النسخة الرابعة من كأس الاتحاد السعودي للسيدات (الاتحاد السعودي)
قرعة النسخة الرابعة من كأس الاتحاد السعودي للسيدات (الاتحاد السعودي)
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سحب قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات

قرعة النسخة الرابعة من كأس الاتحاد السعودي للسيدات (الاتحاد السعودي)
قرعة النسخة الرابعة من كأس الاتحاد السعودي للسيدات (الاتحاد السعودي)

أسفرت قرعة النسخة الرابعة من كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الرياضي 2026 - 2027 عن مواجهات دور الـ16، في بطولة تشهد مشاركة 16 فريقاً، ويتطلع خلالها النصر إلى الدفاع عن لقبه.

وجاءت القرعة وفق مستويين استناداً إلى ترتيب الأندية في الموسم الماضي، إذ ضم المستوى الأول النصر والأهلي والاتحاد والقادسية والهلال والعلا ونيوم والترجي، بينما ضم المستوى الثاني شعلة الشرقية والهمة واليرموك ونجمة جدة واتحاد النسور والشمس والقنفذة والحجاز.

وتقام منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب بدءاً من دور الـ16، وسط منافسة منتظرة بين الأندية على لقب النسخة الرابعة.

ورصد الاتحاد السعودي لكرة القدم جوائز مالية تبلغ 1.7 مليون ريال، بواقع مليون ريال للبطل، و500 ألف ريال للوصيف، و200 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.

وأكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن استمرار البطولة للموسم الرابع يعكس النمو المتواصل للمنافسات النسائية، مشيرة إلى أن البطولة تمنح اللاعبات مزيداً من الفرص لإبراز قدراتهن، وتطوير مستوياتهن الفنية.

وكان النصر قد تُوج بلقب النسخة الماضية بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية، بينما حل العلا ثالثاً، في حين سبق للأهلي التتويج بلقبي النسختين الأولى والثانية.

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الرياضة رياضة سعودية

كسر في كعب القدم يهدد مشاركة أنتونيس مع الرياض

لياندرو أنتونيس (حسابه في «إنستغرام»)
لياندرو أنتونيس (حسابه في «إنستغرام»)
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كسر في كعب القدم يهدد مشاركة أنتونيس مع الرياض

لياندرو أنتونيس (حسابه في «إنستغرام»)
لياندرو أنتونيس (حسابه في «إنستغرام»)

أعلن نادي الرياض إصابة لاعبه البرتغالي لياندرو أنتونيس، بكسر في كعب القدم، خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي، أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي، مشيراً إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت وجود كسر في كعب القدم.

وأضاف أن أنتونيس سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد مدة الغياب المتوقعة عن الملاعب.

ويحتل الفريق المرتبة الـ12 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط جمعها في الجولات الخمس الماضية.

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