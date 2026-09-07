بالمركز الـ13... سان جيرمان في مركز «غير معتاد» بالدوري الفرنسي

يتواجد باريس سان جيرمان في مركز متأخر، وهو يتقدم بفارق ضئيل عن مراكز الهبوط ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقدم باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، بداية سيئة للغاية في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز السابع عشر في الدوري الذي يضم 18 فريقاً.

ولم يحصل باريس سان جيرمان إلا على نقطتين فقط من ثلاث مباريات، وكان من الممكن أن يحصد أقل من ذلك، فقد اضطر حامل اللقب إلى العودة مرتين من تأخره بهدفين نظيفين ليحقق التعادل، حتى إنه احتاج إلى هدف التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع أمام ليل في 28 أغسطس (آب) الماضي.

لكن الحظ لم يحالفه في خسارته على أرضه أمام موناكو بنتيجة 1-2، يوم الجمعة الماضي، وهي هزيمة جعلت حامل لقب الدوري في المركز الثالث عشر وهو مركز غير معتاد بالنسبة له.

كانت هذه المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز، بما في ذلك خسارته صفر-1 أمام لانس في افتتاحية كأس السوبر الفرنسي. في تلك المباراة، لعب لانس الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه.

بداية باريس سان جيرمان للموسم المحلي كانت كارثية؛ إذ لم يحقق أي فوز وتلقى هزيمتين وتعادل مرتين واهتزت شباكه بسبعة أهداف.

بداية غير متوقعة لفريق هزم أفضل فرق أوروبا في الموسمين الماضيين، وقدم أداءً هجومياً رائعاً هو الأفضل منذ سنوات.

وبعد الهزيمة أمام موناكو، ظل مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، متشبثاً بموقفه، مؤكداً أن فريقه استحق الفوز بفارق كبير، كما قلل من شأن تأخر باريس سان جيرمان بسبع نقاط خلف المتصدر موناكو.

قال: «إذا كنتم ترغبون في المراهنة على بطل الموسم، فنحن مستعدون للمراهنة، سبع نقاط؟ حسناً، سنسعى جاهدين لتصحيح هذا الوضع في أسرع وقت ممكن».

لكن البرتغالي جواو نيفيز، لاعب الوسط، أقر بأن الفريق لا يقدم أفضل مستوياته، وأكد البرازيلي فيليبي لويس، مدرب موناكو الجديد، الكلام نفسه.

وقال فيليبي لويس: «باريس سان جيرمان ليس في أفضل حالاته، حاولنا الضغط عليهم في مناطقهم الأمامية».

وأعرب لويس إنريكي عن سعادته بفترة الانتقالات الصيفية، وشكر رئيس ناديه، القطري ناصر الخليفي، وانضم إلى باريس سان جيرمان كل من فيران توريس، بطل كأس العالم مع إسبانيا، والجناح الفرنسي ماغنيس أكليوش، واللاعب البلجيكي الواعد ميكا جودتس.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، وهو بحاجة ماسة إلى فوز يرفع معنوياته.