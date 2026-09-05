مهرجان ولي العهد للهجن: «الزعيم» يخطف كأس الشوط الثاني

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، السبت، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «الحقايق» وكأسيّ المهرجان للإنتاج السعودي، الذي انطلقت أول منافساته الخميس الماضي، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.
وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.
وخطفت المطية «الزعيم» لمالكها السعودي موسى الموسى لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الحقايق «قعدان - مفتوح» بتوقيت بلغ 2:52.705 دقيقة إضافة لظفرها بالتوقيت الأفضل.
كما ذهبت كؤوس الشوط الأول والثالث والرابع للهجن الإماراتية، إذ حققت لقب الشوط الأول وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - مفتوح» للمطية «فخر» لمالكها حمد العامري بتوقيت بلغ 2:57.651 دقيقة، ولقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» للمطية «صروح» لمالكها مانع الشامسي بتوقيت بلغ 2:57.699 دقيقة، ولقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان ـ عام» للمطية «جلمود» لمالكها حمد العامري بتوقيت 2:57.673 دقيقة.
وفي شوطي إنتاج السعودية، نالت المطية «وعد» لمالكها عقاب الدهاسي لقب الشوط الخامس وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» بتوقيت بلغ 2:55.901 دقيقة، والمطية «منادي» لمالكها نايف السهلي لقب الشوط السادس وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» بتوقيت بلغ 3:00.189 دقيقة.
وأقيم أمس 33 شوطاً بواقع 21 شوطاً عاماً؛ 6 أشواط مفتوحة، و6 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد، وسط حضور جماهيري غفير، فيما شهدت الفترة الصباحية تتويج الهجن السعودية بالمركز الأول في 17 شوطاً من أصل 21 شوطاً مقابل 3 أشواط للهجن القطرية، وشوط للهجن الإماراتية.
وعزز المهرجان من وجوده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.