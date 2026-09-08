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الرياضة رياضة سعودية

رايكوفيتش يغيب عن مواجهة «الاتحاد» و«الفيحاء»

رايكوفيتش (نادي الاتحاد)
رايكوفيتش (نادي الاتحاد)
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رايكوفيتش يغيب عن مواجهة «الاتحاد» و«الفيحاء»

رايكوفيتش (نادي الاتحاد)
رايكوفيتش (نادي الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، عن غياب رايكوفيتش عن مواجهة «الاتحاد» و«الفيحاء» بداعي الإصابة التي تعرّض لها في مواجهة «النصر». ووفقاً لتلك المصادر، فإن الإصابة تبدو غير مُقلقة.

وكان رايكوفيتش قد شعر بآلام عضلية، في المواجهة الأخيرة أمام «النصر»، لكنه أكمل المواجهة بعد ذلك حتى النهاية. وسيبدأ محمد العبسي بصفة أساسية في مواجهة «الفيحاء».

ووفقاً للمصادر، فإن غياب رايكوفيتش قد يمتد لمواجهة «الفيصلي»، الجمعة، ضِمن منافسات «الدوري»، مع احتمالية عودته في مواجهة «الشمال» القَطري، الاثنين، في افتتاح مواجهات الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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نزال مرتقب بين مصطفى ندا وأسامة الصعيدي في دوري المقاتلين

مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)
مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)
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نزال مرتقب بين مصطفى ندا وأسامة الصعيدي في دوري المقاتلين

مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)
مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)

بعد 10 أعوام على آخر مواجهة جمعتهما، يعود السعودي مصطفى ندا والمصري أسامة الصعيدي إلى القفص مجدداً لحسم الصراع بينهما، في النزال الرئيسي للأمسية التي ينظمها دوري المقاتلين المحترفين، والمقررة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض.

وتحمل المواجهة الثالثة بين ندا والصعيدي طابعاً خاصاً، بعدما تقاسم المقاتلان الفوز في نزاليهما السابقين؛ إذ حسم ندا المواجهة الأولى بقرار الحكام، قبل أن يرد الصعيدي بالفوز عن طريق الضربة الفنية القاضية في اللقاء الثاني عام 2016.

ويخوض المقاتلان المواجهة المرتقبة من دون لقب على المحك، لكن بهدف حسم الأفضلية في سجل مواجهاتهما المباشرة، فيما تمثل الأمسية عودة منتظرة لمصطفى ندا إلى المنافسات بعد غياب بسبب إصابة بكسر في الذراع.

وتشهد بطاقة الرياض ست مواجهات في الدور نصف النهائي من بطولة «بي إف إل مينا»، لتحديد المتأهلين إلى النهائيات في أوزان الويلتر والريشة والخفيف.

وفي منافسات وزن الويلتر، يواجه المغربي بدر الدين دياني، صاحب الخلفية البارزة في رياضة السامبو، الأردني حازم كيالي، أحد الأسماء الصاعدة في البطولة، والمتوج سابقاً على مستوى منافسات الهواة.

وفي المواجهة الثانية للوزن ذاته، يلتقي الفلسطيني عمر حسين بالجزائري عبد الكريم زواد، بعدما بلغ المقاتلان الدور نصف النهائي بانتصارين حاسمين؛ إذ تأهل حسين عن طريق الضربة القاضية، فيما حسم زواد نزاله السابق بالإخضاع.

أما في وزن الريشة، فيلتقي البحريني حمزة الكوهجي بالجزائري إلياس بودقزدام، فيما يواصل التونسي مهدي السعدي عودته إلى المنافسات بعد ابتعاد دام عامين بسبب الإصابات، عندما يواجه السوري شادي قباني.

وكان قباني قد دخل البطولة بديلاً في اللحظات الأخيرة، قبل أن يشق طريقه إلى الدور نصف النهائي، ليصبح على بعد انتصار واحد من بلوغ نهائي البطولة.

وفي منافسات الوزن الخفيف، يواجه الجزائري إلياس جيرون، الذي أطاح بصلاح الدين هاملي، بطل نسخة 2025، المصري باسل شعلان، أحد أبرز مفاجآت الموسم الحالي.

وفي النزال الآخر للوزن ذاته، يعود العراقي محمد فهمي لمواصلة مطاردته للقب الذي خسره في نهائي الموسم الماضي، عندما يواجه المصري أحمد السيسي، بحثاً عن بطاقة العبور إلى النهائي.

وتتضمن الأمسية كذلك مواجهة استعراضية تجمع اللبناني حسن شعبان بالمصري عاصم غانم، إلى جانب نزال للهواة يجمع السعودية فاطمة العماري بالجزائرية آية لوناس.

وتمثل المواجهة خطوة جديدة للعماري في مسيرتها مع الفنون القتالية المختلطة، بعدما سبق لها الحديث عن رغبتها في المشاركة ضمن بطولات «بي إف إل مينا» منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها.

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الاتحاد يضم فينالدوم حتى نهاية الموسم

فينالدوم خلال توقيع العقد بحضور دومينغوس (نادي الاتحاد)
فينالدوم خلال توقيع العقد بحضور دومينغوس (نادي الاتحاد)
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الاتحاد يضم فينالدوم حتى نهاية الموسم

فينالدوم خلال توقيع العقد بحضور دومينغوس (نادي الاتحاد)
فينالدوم خلال توقيع العقد بحضور دومينغوس (نادي الاتحاد)

أعلن نادي الاتحاد توقيع عقد الهولندي غورغينيو فينالدوم، لاعب وسط الفريق، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي بعقد انتقال حر.

ووصل فينالدوم إلى جدة ظهر، الثلاثاء، تمهيداً لبدء مشواره مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه، حيث من المنتظر أن يحضر مواجهة الاتحاد والفيحاء مساء اليوم من مدرجات ملعب المباراة.

وأقيمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي، بحضور دومينغوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، الذي رحّب بالتعاقد مع فينالدوم للانضمام إلى الفريق، متمنياً له ولزملائه التوفيق في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.

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نكودو ينتظر أبها في الرياض

جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)
جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)
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نكودو ينتظر أبها في الرياض

جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)
جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن وجود الكاميروني جورج كيفن نكودو في الرياض، بانتظار وصول فريق أبها، تمهيداً للانضمام مباشرة إلى التدريبات استعداداً لمواجهة النصر.

ويوجد نكودو في العاصمة السعودية منذ فترة، إذ كان موجوداً في الرياض خلال تجربته السابقة مع الدرعية، قبل انتقاله إلى أبها، على أن يبدأ مرحلته الجديدة مع الفريق فور التحاق البعثة به.

في السياق ذاته، قررت إدارة أبها تحويل رحلتي الفريق لمواجهتي النصر والدرعية إلى معسكر واحد في الرياض، بدلاً من العودة والتنقل بين كل مباراة وأخرى، بهدف تقليل مشقة السفر، ورفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، ومنح الجهاز الفني فرصة للعمل مع اللاعبين في أجواء أكثر استقراراً، خصوصاً مع انضمام عدد من العناصر الجديدة خلال الأيام الماضية.

يأتي قرار إقامة المعسكر في وقت يسعى فيه أبها إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري، مما يجعل وجود الفريق في الرياض محطة مهمة لإعادة ترتيب الأوراق وتجهيز المجموعة للمرحلة المقبلة قبل فترة التوقف.

ومن المنتظر أن يشارك نكودو في التدريبات فور اكتمال برنامجه، على أن يحدد الجهاز الفني مدى جاهزيته وإمكانية الاستعانة بخدماته في مواجهة النصر.

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