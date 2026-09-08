نزال مرتقب بين مصطفى ندا وأسامة الصعيدي في دوري المقاتلين

بعد 10 أعوام على آخر مواجهة جمعتهما، يعود السعودي مصطفى ندا والمصري أسامة الصعيدي إلى القفص مجدداً لحسم الصراع بينهما، في النزال الرئيسي للأمسية التي ينظمها دوري المقاتلين المحترفين، والمقررة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض.

وتحمل المواجهة الثالثة بين ندا والصعيدي طابعاً خاصاً، بعدما تقاسم المقاتلان الفوز في نزاليهما السابقين؛ إذ حسم ندا المواجهة الأولى بقرار الحكام، قبل أن يرد الصعيدي بالفوز عن طريق الضربة الفنية القاضية في اللقاء الثاني عام 2016.

ويخوض المقاتلان المواجهة المرتقبة من دون لقب على المحك، لكن بهدف حسم الأفضلية في سجل مواجهاتهما المباشرة، فيما تمثل الأمسية عودة منتظرة لمصطفى ندا إلى المنافسات بعد غياب بسبب إصابة بكسر في الذراع.

وتشهد بطاقة الرياض ست مواجهات في الدور نصف النهائي من بطولة «بي إف إل مينا»، لتحديد المتأهلين إلى النهائيات في أوزان الويلتر والريشة والخفيف.

وفي منافسات وزن الويلتر، يواجه المغربي بدر الدين دياني، صاحب الخلفية البارزة في رياضة السامبو، الأردني حازم كيالي، أحد الأسماء الصاعدة في البطولة، والمتوج سابقاً على مستوى منافسات الهواة.

وفي المواجهة الثانية للوزن ذاته، يلتقي الفلسطيني عمر حسين بالجزائري عبد الكريم زواد، بعدما بلغ المقاتلان الدور نصف النهائي بانتصارين حاسمين؛ إذ تأهل حسين عن طريق الضربة القاضية، فيما حسم زواد نزاله السابق بالإخضاع.

أما في وزن الريشة، فيلتقي البحريني حمزة الكوهجي بالجزائري إلياس بودقزدام، فيما يواصل التونسي مهدي السعدي عودته إلى المنافسات بعد ابتعاد دام عامين بسبب الإصابات، عندما يواجه السوري شادي قباني.

وكان قباني قد دخل البطولة بديلاً في اللحظات الأخيرة، قبل أن يشق طريقه إلى الدور نصف النهائي، ليصبح على بعد انتصار واحد من بلوغ نهائي البطولة.

وفي منافسات الوزن الخفيف، يواجه الجزائري إلياس جيرون، الذي أطاح بصلاح الدين هاملي، بطل نسخة 2025، المصري باسل شعلان، أحد أبرز مفاجآت الموسم الحالي.

وفي النزال الآخر للوزن ذاته، يعود العراقي محمد فهمي لمواصلة مطاردته للقب الذي خسره في نهائي الموسم الماضي، عندما يواجه المصري أحمد السيسي، بحثاً عن بطاقة العبور إلى النهائي.

وتتضمن الأمسية كذلك مواجهة استعراضية تجمع اللبناني حسن شعبان بالمصري عاصم غانم، إلى جانب نزال للهواة يجمع السعودية فاطمة العماري بالجزائرية آية لوناس.

وتمثل المواجهة خطوة جديدة للعماري في مسيرتها مع الفنون القتالية المختلطة، بعدما سبق لها الحديث عن رغبتها في المشاركة ضمن بطولات «بي إف إل مينا» منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها.