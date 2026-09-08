بوعدي ومازا يزيّنان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل موهبة شابة

كشفت مجلة «فرنس فوتبول» الفرنسية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل موهبة شابة في العالم لعام 2026.

وضمّت قائمة المرشحين، التي أعلنتها المجلة الفرنسية على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، المغربي أيوب بوعدي والجزائري إبراهيم مازا، اللذين تألّقا مع منتخبيْ بلديهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، هذا الصيف.

ووُجد أيضاً في القائمة، التي ضمّت 10 لاعبين، الثنائي الإسباني لامين يامال وباو كوبارسي، اللذان تُوّجا مع منتخب «الماتادور» بكأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 / 0 على منتخب الأرجنتين، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال، في يوليو (تموز) الماضي.

كما شملت القائمة الإيفواري يان ديوماندي، والألماني لينارت كارل، والبوسني كريم ألايبجوفيتش، والفرنسيين وارين زاير إيميري وإيلي جونيور كروبي، والسويسري جوناثان مانزامبي.

ولعب بوعدي، الذي يلعب في مركز خط الوسط، دوراً بارزاً في تأهل منتخب المغرب لدور الثمانية في المونديال الأخير، مما أسهم في انتقاله لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

الجزائري إبراهيم مازا دخل قائمة المرشحين لأفضل موهبة شابة (د.ب.أ)

كما أسهم مازا أيضاً في تأهل منتخب الجزائر لدور الـ32 في المونديال الماضي، حيث كانت هذه هي المرة الثانية التي يبلغ فيها منتخب «محاربو الصحراء» الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعد نسخة عام 2014 في البرازيل.

يشار إلى أن النسخة السبعين من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية سوف تقام في العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.