سورلوث وأورتيز خارج تشكيلة الأتليتي لمواجهة ليفربول

يواجه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم ومهاجمه البرازيلي ريتشارليسون صعوبة في التوصل إلى حل ودي لحل قصة رحيله عن الفريق اللندني المعقدة.

وشارك ريتشارليسون أساسياً في مباراة توتنهام الافتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، التي خسرها أمام برينتفورد في 22 أغسطس (آب) الماضي، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق المكونة من 25 لاعباً في المسابقة العريقة، التي أعلنها الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب الفريق، يوم الخميس الماضي.

وزعم دي زيربي أن ريتشارليسون «اتخذ قراره بمفرده»، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أوضح اللاعب رغبته في الرحيل عن توتنهام مع بداية الصيف الحالي.

ورغم ذلك، شارك ريتشارليسون في فترة إعداد توتنهام للموسم الجديد، وكان ضمن تشكيلة الفريق في أول مباراتين قبل إبلاغه بأنه ليس ضمن خطط النادي.

وقد جرت مفاوضات مع إيفرتون بشأن عودة ريتشارليسون مرة أخرى إلى ميرسيسايد، لكنها توقفت قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، الثلاثاء الماضي، كما لم تثمر اقتراحات انتقاله إلى تركيا للعب في صفوف طرابزون سبور إلى جانب النجم المصري محمد صلاح.

ومع غلق سوق الانتقالات في تركيا والسعودية، يواجه ريتشارليسون (29 عاماً) احتمال عدم تمكنه من اللعب بشكل رسمي حتى يناير (كانون الثاني) القادم، بعد أن استبعده دي زيربي من قائمة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح الثنائي المصاب ويلسون أودوبيرت وتشافي سيمونز.

وفي السطور التالية، تستعرض وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الخيارات المحدودة المتبقية لإنقاذ ريتشارليسون خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

البرازيل

كانت العودة إلى البرازيل خياراً مطروحاً طوال فترة ريتشارليسون التي امتدت لأربع سنوات مع توتنهام، وفي وقت سابق من العام الحالي، أفادت تقارير إخبارية بالتوصل لاتفاق شفهي بين اللاعب ونادي فلامنغو البرازيلي.

ولم يطرأ أي جديد على ذلك، لكن ريتشارليسون بدأ مسيرته في البرازيل مع ناديي أميركا مينيرو وفلومينينسي، وفي الأيام الأخيرة، أطلق مشجعو فاسكو دا غاما حملة للتعاقد مع اللاعب الدولي.

وإذا أراد ريتشارليسون تجنب الغياب عن المستطيل الأخضر خلال الأشهر الأربعة المقبلة، فربما تكون الإعارة قصيرة الأجل إلى أي نادٍ في الدوري البرازيلي حلاً مناسباً.

البرتغال

تولى ماركو سيلفا، المدرب السابق لريتشارليسون، تدريب بنفيكا البرتغالي هذا الصيف، ولا تزال تربطه علاقة وثيقة بمهاجم توتنهام.

وتبادل الثنائي عناقاً حاراً عقب خسارة توتنهام 1-2 أمام فولهام في مارس (آذار) الماضي، وصرح سيلفا لاحقاً: «لقد كان ريتشارليسون لاعباً مميزاً بالنسبة لي. لقد جلبته إلى هذا البلد، وبعد ذلك إلى النادي الثاني أيضاً. سيظل دائماً لاعباً مميزاً».

ورغم أن فترة الانتقالات في البرتغال لن تغلق حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، فإن بنفيكا قد تعاقد بالفعل مع المهاجم جون دوران هذا الصيف، ولدى سيلفا خيارات هجومية أخرى من شأنها أن تستبعد عودة ريتشارليسون للعمل مع مدربه السابق.

في مكان آخر؟

الخياران الواقعيان الآخران أمام ريتشارليسون لاستئناف مسيرته الكروية في مكان آخر هما الانتقال إلى روسيا أو المكسيك، حيث يمكن للأندية هناك مواصلة التعاقد مع لاعبين جدد حتى يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع على التوالي.

وإذا قرر ريتشارليسون أن أياً من الخيارات المذكورة غير مجدية بالنسبة له، فقد تكون فرصته الوحيدة للعب حتى يناير القادم هي مع اللعب مع فريق توتنهام للشباب تحت 21 عاماً.