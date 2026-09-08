المغربي عادل تاعرابت يعتزل كرة القدم رسمياً

​بدأ المنتخب الكويتي لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس الخليج (خليجي 27)، وسط تركيز على مواجهته الافتتاحية أمام السعودية، في وقت أكد لاعبوه أن «الأزرق» يتطلع إلى دخول المنافسات بصورة تنافسية وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في بقية مشواره.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، فيما تضم الثانية البحرين والإمارات وقطر واليمن.

وتستهل الكويت مشوارها أمام السعودية في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي في جدة، قبل مواجهة العراق (26) وعمان (29).

وتوقفت منافسات الدوري الكويتي بعد ختام جولته الثالثة الأحد، على أن تستأنف عقب انتهاء مشاركة المنتخب في «خليجي 27».

تشكيلة الكويت لكأس الخليج (الاتحاد الكويتي)

وخاض المنتخب الكويتي الاثنين، أولى تدريباته على ملعب نادي النصر، غداة إعلان المدرب البرتغالي هيليو سوزا قائمة تضم 27 لاعباً للمشاركة في التحضيرات.

ويغادر الوفد إلى الدوحة الأربعاء، لإقامة معسكر قصير، قبل التوجه إلى جدة في 15 سبتمبر لاستكمال تحضيراته، وخوض مباراة ودية أمام اليمن في 18 منه.

وتكتسب المباراة الأولى أمام السعودية أهمية خاصة بالنسبة إلى المنتخب الكويتي، ليس فقط لكونها بداية مشواره في البطولة، بل أيضاً لما تحمله من طابع تنافسي باعتبارها إحدى أبرز مواجهات كرة القدم الخليجية.

وقال لاعب الكويت محسن فلاح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الانطلاقة في (خليجي 27) ستكون من خلال المواجهة السعودية»، مشيداً بالمستوى الكبير الذي بلغته الكرة السعودية والتطور الذي تشهده مسابقاتها المحلية.

وأضاف فلاح أن المنتخب الكويتي يدرك صعوبة البداية، لكنه يدخلها برغبة في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية في بقية مشوار الدور الأول.

بدوره، أعرب جاسم المطر عن سعادته بالوجود مع المنتخب في مستهل مشواره الدولي ببطولات الخليج، مؤكداً أن مواجهة السعودية «اختبار مهم للاعبين وفرصة لإظهار جاهزيتهم منذ المباراة الأولى».

مدافع منتخب الكويت يوسف الحقان قال إن مباراة السعودية «لها حسابات خاصة» (الاتحاد الكويتي)

«حسابات خاصة»

قال مدافع منتخب الكويت يوسف الحقان إن مباراة السعودية «لها حسابات خاصة» باعتبارها «ديربي الخليج»، معرباً عن أمله في تقديم مباراة تليق بسمعة منتخب الكويت، المتوج باللقب في 10 نسخ (رقم قياسي) آخرها عام 2010.

وأشار الحقان إلى أن المنتخب الكويتي سيعمل على دخول اللقاء «بتركيز كبير والاستفادة من التحضيرات والمعسكرين في الدوحة وجدة، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية».

من جهته، قال ناصر فالح إن الأزرق «يأمل في حصد نقاط الفوز أمام المنتخب السعودي»، مؤكداً أن اللاعبين يتطلعون إلى ترجمة استعداداتهم إلى أداء إيجابي منذ صافرة البداية.

وأوضح طبيب المنتخب عبد المجيد البناي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أولى التدريبات، أن الحارس سعود الحوشان يعاني من وعكة قد تحول دون مشاركته في تمارين الثلاثاء.

وأضاف: «يتعامل الجهاز الطبي بحذر مع بداية الموسم، في ظل تفاوت معدلات اللياقة البدنية بين اللاعبين مع أنديتهم، مقارنة بوحدة نسق التدريبات داخل المنتخب، ما قد يزيد من احتمالات الإصابات العضلية».