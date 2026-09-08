عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:9 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«لاتسيو» يتعاقد مع البرتغالي ليتي في صفقة حرة

البرتغالي ديوغو ليتي وقّع رسمياً للاتسيو (نادي لاتسيو)
البرتغالي ديوغو ليتي وقّع رسمياً للاتسيو (نادي لاتسيو)
TT
TT

«لاتسيو» يتعاقد مع البرتغالي ليتي في صفقة حرة

البرتغالي ديوغو ليتي وقّع رسمياً للاتسيو (نادي لاتسيو)
البرتغالي ديوغو ليتي وقّع رسمياً للاتسيو (نادي لاتسيو)

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع البرتغالي ديوغو ليتي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع «يونيون برلين» الألماني، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وأصبح ليتي، الذي أصبح سابع صفقات «لاتسيو» في الموسم الجديد، بعدما وقّع عقداً لمدة عامين مع النادي الإيطالي، مع وجود خيار للتمديد لمدة عام إضافي، وفقاً لما أعلنه «لاتسيو» عبر موقعه الرسمي.

وسبق أن لعب ليتي بجوار زميله الجديد دانيلو دوخي، في صفوف «يونيون برلين» على مدار المواسم الأربعة الماضية، وخاضا 108 مباريات رسمية معاً، ويستعدّان، الآن، لتجديد الشراكة بينهما في خط دفاع «لاتسيو».

ويقدم «لاتسيو» بداية قوية في الموسم الحالي، حيث يُعد واحداً من ثلاثة أندية حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى بـ«الدوري الإيطالي»، ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع جاره «روما» وحامل اللقب «إنتر ميلان».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي الدوري الألماني إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سورلوث وأورتيز خارج تشكيلة الأتليتي لمواجهة ليفربول

رياضة عالمية النرويجي ألكسندر سورلوث يواصل الغياب عن الأتليتي (رويترز)

سورلوث وأورتيز خارج تشكيلة الأتليتي لمواجهة ليفربول

غادر فريق أتلتيكو مدريد العاصمة الإسبانية متوجهاً إلى بريطانيا لمواجهة ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عربية لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزل رسمياً (رويترز)
رياضة عربية

المغربي عادل تاعرابت يعتزل كرة القدم رسمياً

أعلن لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزال كرة القدم رسمياً، الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية البرازيلي ريتشارليسون يواجه مصيراً مجهولاً (د.ب.أ)
رياضة عالمية

لن يزامل صلاح... خيارات ريتشارليسون تتقلص

يواجه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم ومهاجمه البرازيلي ريتشارليسون صعوبة في التوصل إلى حل ودي لحل قصة رحيله عن الفريق اللندني المعقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية المغربي أيوب بوعدي في قائمة المرشحين لأفضل موهبة شابة (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بوعدي ومازا يزيّنان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل موهبة شابة

كشفت مجلة «فرنس فوتبول» الفرنسية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل موهبة شابة في العالم لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة سعودية مصطفى ندا (حساب دوري المقاتلين في إنستغرام)
رياضة سعودية

نزال مرتقب بين مصطفى ندا وأسامة الصعيدي في دوري المقاتلين

بعد 10 أعوام على آخر مواجهة جمعتهما، يعود السعودي مصطفى ندا والمصري أسامة الصعيدي إلى القفص مجدداً لحسم الصراع بينهما.

لولوة العنقري (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

سورلوث وأورتيز خارج تشكيلة الأتليتي لمواجهة ليفربول

النرويجي ألكسندر سورلوث يواصل الغياب عن الأتليتي (رويترز)
النرويجي ألكسندر سورلوث يواصل الغياب عن الأتليتي (رويترز)
TT
TT

سورلوث وأورتيز خارج تشكيلة الأتليتي لمواجهة ليفربول

النرويجي ألكسندر سورلوث يواصل الغياب عن الأتليتي (رويترز)
النرويجي ألكسندر سورلوث يواصل الغياب عن الأتليتي (رويترز)

غادر فريق أتلتيكو مدريد العاصمة الإسبانية متوجهاً إلى بريطانيا لمواجهة ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سيخوض أتلتيكو مباراته الأولى في البطولة القارية على ملعب «آنفيلد»، معقل ليفربول، للموسم الثاني على التوالي.

ويغيب عن قائمة أتلتيكو الثنائي، ألكسندر سورلوث وأرناو أورتيز.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المهاجم النرويجي يواصل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس العالم.

أما أورتيز فينفذ عقوبة إيقاف منذ أغسطس (آب) 2024 بسبب طرده في مباراة بتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بقميص فريقه السابق سوسك فروتسواف البولندي.

وتضم قائمة الفريق الإسباني لمواجهة ليفربول كلاً من أوبلاك، موسو، إسكيفيل، يورينتي، بوبيل، خورخي دومينغيز، لو نورماند، كريستيان روميرو، هانكو، داني مارتينيز، غريمالدو، كوكي، أوبيد، هيولماند، كاردوسو، باريوس، ميندوزا، باينا، جوليانو، كانغ إن، لوكمان، خورخي كاستييو، جوناثان ديفيد، وخوليان ألفاريز.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ليفربول إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

لن يزامل صلاح... خيارات ريتشارليسون تتقلص

البرازيلي ريتشارليسون يواجه مصيراً مجهولاً (د.ب.أ)
البرازيلي ريتشارليسون يواجه مصيراً مجهولاً (د.ب.أ)
TT
TT

لن يزامل صلاح... خيارات ريتشارليسون تتقلص

البرازيلي ريتشارليسون يواجه مصيراً مجهولاً (د.ب.أ)
البرازيلي ريتشارليسون يواجه مصيراً مجهولاً (د.ب.أ)

يواجه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم ومهاجمه البرازيلي ريتشارليسون صعوبة في التوصل إلى حل ودي لحل قصة رحيله عن الفريق اللندني المعقدة.

وشارك ريتشارليسون أساسياً في مباراة توتنهام الافتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، التي خسرها أمام برينتفورد في 22 أغسطس (آب) الماضي، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق المكونة من 25 لاعباً في المسابقة العريقة، التي أعلنها الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب الفريق، يوم الخميس الماضي.

وزعم دي زيربي أن ريتشارليسون «اتخذ قراره بمفرده»، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أوضح اللاعب رغبته في الرحيل عن توتنهام مع بداية الصيف الحالي.

ورغم ذلك، شارك ريتشارليسون في فترة إعداد توتنهام للموسم الجديد، وكان ضمن تشكيلة الفريق في أول مباراتين قبل إبلاغه بأنه ليس ضمن خطط النادي.

وقد جرت مفاوضات مع إيفرتون بشأن عودة ريتشارليسون مرة أخرى إلى ميرسيسايد، لكنها توقفت قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، الثلاثاء الماضي، كما لم تثمر اقتراحات انتقاله إلى تركيا للعب في صفوف طرابزون سبور إلى جانب النجم المصري محمد صلاح.

ومع غلق سوق الانتقالات في تركيا والسعودية، يواجه ريتشارليسون (29 عاماً) احتمال عدم تمكنه من اللعب بشكل رسمي حتى يناير (كانون الثاني) القادم، بعد أن استبعده دي زيربي من قائمة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح الثنائي المصاب ويلسون أودوبيرت وتشافي سيمونز.

وفي السطور التالية، تستعرض وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الخيارات المحدودة المتبقية لإنقاذ ريتشارليسون خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

البرازيل

كانت العودة إلى البرازيل خياراً مطروحاً طوال فترة ريتشارليسون التي امتدت لأربع سنوات مع توتنهام، وفي وقت سابق من العام الحالي، أفادت تقارير إخبارية بالتوصل لاتفاق شفهي بين اللاعب ونادي فلامنغو البرازيلي.

ولم يطرأ أي جديد على ذلك، لكن ريتشارليسون بدأ مسيرته في البرازيل مع ناديي أميركا مينيرو وفلومينينسي، وفي الأيام الأخيرة، أطلق مشجعو فاسكو دا غاما حملة للتعاقد مع اللاعب الدولي.

وإذا أراد ريتشارليسون تجنب الغياب عن المستطيل الأخضر خلال الأشهر الأربعة المقبلة، فربما تكون الإعارة قصيرة الأجل إلى أي نادٍ في الدوري البرازيلي حلاً مناسباً.

البرتغال

تولى ماركو سيلفا، المدرب السابق لريتشارليسون، تدريب بنفيكا البرتغالي هذا الصيف، ولا تزال تربطه علاقة وثيقة بمهاجم توتنهام.

وتبادل الثنائي عناقاً حاراً عقب خسارة توتنهام 1-2 أمام فولهام في مارس (آذار) الماضي، وصرح سيلفا لاحقاً: «لقد كان ريتشارليسون لاعباً مميزاً بالنسبة لي. لقد جلبته إلى هذا البلد، وبعد ذلك إلى النادي الثاني أيضاً. سيظل دائماً لاعباً مميزاً».

ورغم أن فترة الانتقالات في البرتغال لن تغلق حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، فإن بنفيكا قد تعاقد بالفعل مع المهاجم جون دوران هذا الصيف، ولدى سيلفا خيارات هجومية أخرى من شأنها أن تستبعد عودة ريتشارليسون للعمل مع مدربه السابق.

في مكان آخر؟

الخياران الواقعيان الآخران أمام ريتشارليسون لاستئناف مسيرته الكروية في مكان آخر هما الانتقال إلى روسيا أو المكسيك، حيث يمكن للأندية هناك مواصلة التعاقد مع لاعبين جدد حتى يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع على التوالي.

وإذا قرر ريتشارليسون أن أياً من الخيارات المذكورة غير مجدية بالنسبة له، فقد تكون فرصته الوحيدة للعب حتى يناير القادم هي مع اللعب مع فريق توتنهام للشباب تحت 21 عاماً.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي أخبار تركيا محمد صلاح بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

بوعدي ومازا يزيّنان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل موهبة شابة

المغربي أيوب بوعدي في قائمة المرشحين لأفضل موهبة شابة (د.ب.أ)
المغربي أيوب بوعدي في قائمة المرشحين لأفضل موهبة شابة (د.ب.أ)
TT
TT

بوعدي ومازا يزيّنان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل موهبة شابة

المغربي أيوب بوعدي في قائمة المرشحين لأفضل موهبة شابة (د.ب.أ)
المغربي أيوب بوعدي في قائمة المرشحين لأفضل موهبة شابة (د.ب.أ)

كشفت مجلة «فرنس فوتبول» الفرنسية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل موهبة شابة في العالم لعام 2026.

وضمّت قائمة المرشحين، التي أعلنتها المجلة الفرنسية على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، المغربي أيوب بوعدي والجزائري إبراهيم مازا، اللذين تألّقا مع منتخبيْ بلديهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، هذا الصيف.

ووُجد أيضاً في القائمة، التي ضمّت 10 لاعبين، الثنائي الإسباني لامين يامال وباو كوبارسي، اللذان تُوّجا مع منتخب «الماتادور» بكأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 / 0 على منتخب الأرجنتين، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال، في يوليو (تموز) الماضي.

كما شملت القائمة الإيفواري يان ديوماندي، والألماني لينارت كارل، والبوسني كريم ألايبجوفيتش، والفرنسيين وارين زاير إيميري وإيلي جونيور كروبي، والسويسري جوناثان مانزامبي.

ولعب بوعدي، الذي يلعب في مركز خط الوسط، دوراً بارزاً في تأهل منتخب المغرب لدور الثمانية في المونديال الأخير، مما أسهم في انتقاله لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

الجزائري إبراهيم مازا دخل قائمة المرشحين لأفضل موهبة شابة (د.ب.أ)

كما أسهم مازا أيضاً في تأهل منتخب الجزائر لدور الـ32 في المونديال الماضي، حيث كانت هذه هي المرة الثانية التي يبلغ فيها منتخب «محاربو الصحراء» الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعد نسخة عام 2014 في البرازيل.

يشار إلى أن النسخة السبعين من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية سوف تقام في العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم مانشستر سيتي الدوري الألماني فرنسا