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«دورة اليابان»: ليتشكا يتأهل لمواجهة ألكاراس في النهائي

التشيكي ييري ليتشكا إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس (إ.ب.أ)
التشيكي ييري ليتشكا إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس (إ.ب.أ)
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«دورة اليابان»: ليتشكا يتأهل لمواجهة ألكاراس في النهائي

التشيكي ييري ليتشكا إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس (إ.ب.أ)
التشيكي ييري ليتشكا إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس (إ.ب.أ)

تأهل التشيكي ييري ليتشكا المصنف 19 عالمياً لنهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة» المقامة على الملاعب الصلبة.

صعد ليتشكا بالفوز في قبل النهائي على البولندي فالنتين فاشيرو بنتيجة 6 - 4، و6 - 2، بعد مباراة امتدت 68 دقيقة فقط.

واصل اللاعب التشيكي بهذا الفوز صحوته مؤخراً، محققاً انتصاره السادس على التوالي، وذلك بعد فوزه أيضاً في مباراتين للفردي ليقود منتخب بلاده لإقصاء الولايات المتحدة، والتأهل لمرحلة الثمانية الكبار في بطولة كأس ديفيز للتنس.

وسيلعب ييري ليتشكا في النهائي مع الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب، الأحد.

بدوره، تأهل ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً بعدما تغلب على مواطنه خاومي مونار 5 - 7، و6 - 3، و6 - 1، الاثنين، في الدور قبل النهائي، ليبلغ أول نهائي له منذ عودته من إصابة في المعصم الأيمن أبعدته عن الملاعب لمدة 4 أشهر ونصف الشهر.

وعاد ألكاراس للمنافسات في أواخر أغسطس (آب) الماضي، وبلغ دور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة، قبل أن يخسر أمام الأميركي بن شيلتون.

ويعود آخر ظهور لألكاراس في النهائيات إلى أبريل (نيسان) الماضي، عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة.

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«كأس كيرين الوديّة»: اليابان تفوز على نيوزيلندا وتتوَّج باللقب

منتخب اليابان يحتفل بلقب بطولة كأس كيرين الودية (إ.ب.أ)
منتخب اليابان يحتفل بلقب بطولة كأس كيرين الودية (إ.ب.أ)
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«كأس كيرين الوديّة»: اليابان تفوز على نيوزيلندا وتتوَّج باللقب

منتخب اليابان يحتفل بلقب بطولة كأس كيرين الودية (إ.ب.أ)
منتخب اليابان يحتفل بلقب بطولة كأس كيرين الودية (إ.ب.أ)

فاز منتخب اليابان ببطولة كأس كيرين الودية، وذلك بعد تغلبه في النهائي على منتخب نيوزيلندا 2 - 1، الاثنين.

وتقدم المنتخب الياباني عن طريق أياسي أويدا في الدقيقة 28، وبعد ذلك بثلاث دقائق أدرك منتخب نيوزيلندا التعادل عبر بن أولد.

وفي الدقيقة 71 سجل ريتسو دوان الهدف الثاني للمنتخب الياباني ليمنح فريقه الفوز ولقب البطولة الودية.

وكانت البطولة قد أقيمت بمشاركة 4 منتخبات هي اليابان ونيوزيلندا والإكوادور وبنما، ولُعبت بنظام قبل النهائي والنهائي، حيث فازت اليابان على الإكوادور ونيوزيلندا على بنما في قبل النهائي.

من جانبه، حصل منتخب بنما على المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على الإكوادور بضربات الترجيح في مباراة المركز الثالث.

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الرياضة كرة القدم اليابان
الرياضة رياضة عالمية

«دورة الصين»: الأوكرانية سفيتولينا إلى ثمن النهائي

الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى ثمن نهائي بكين (رويترز)
الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى ثمن نهائي بكين (رويترز)
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«دورة الصين»: الأوكرانية سفيتولينا إلى ثمن النهائي

الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى ثمن نهائي بكين (رويترز)
الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى ثمن نهائي بكين (رويترز)

تأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى دور الستة عشر من منافسات فردي السيدات ببطولة الصين المفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبها على اليونانية ماريا ساكاري.

ونجحت سفيتولينا في حجز مقعدها بالدور المقبل بعد أن تغلبت على ساكاري، المصنفة رقم 25، 6/4 و7/5 في مباراة دامت لساعة ونصف.

وتلتقي سفيتولينا، المصنفة السادسة عالمياً، مع الأميركية آن لي، المصنفة رقم 21، في الدور المقبل، وذلك بعد فوز لي على الروسية بيلندا بينشيتش في وقت سابق من الاثنين.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما، حيث سبق للاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 32 عاماً، الفوز على اللاعبة الأميركية البالغة من العمر 26 عاماً في مباراتهم الوحيدة في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021.

وفي حال فوزها على لي ستبلغ سفيتولينا دور الثمانية بالبطولة للمرة الرابعة في مسيرتها.

وفي مباريات أخرى، فازت الصينية تشين شينوين على التشيكية ماري بوزكوفا 7/6 و4/6 و7/5، فيما فازت الروسية ألينا شاريفا على البريطانية سوناي كرتال 6/4 و6/1، والبلجيكية إليس ميرتنز على اللاتفية يلينا أوستابينكو 6/2 و3/6 و6/3.

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الرياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

«دورة الصين»: استبعاد ميدفيديف بعد «إصابته أحد المتفرجين»... وديوكوفيتش إلى النهائي

دانييل ميدفيديف يتابع إصابة متفرج بكرة سددها بغضب نحو المدرجات (رويترز)
دانييل ميدفيديف يتابع إصابة متفرج بكرة سددها بغضب نحو المدرجات (رويترز)
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«دورة الصين»: استبعاد ميدفيديف بعد «إصابته أحد المتفرجين»... وديوكوفيتش إلى النهائي

دانييل ميدفيديف يتابع إصابة متفرج بكرة سددها بغضب نحو المدرجات (رويترز)
دانييل ميدفيديف يتابع إصابة متفرج بكرة سددها بغضب نحو المدرجات (رويترز)

تم استبعاد دانييل ميدفيديف من مباراة قبل النهائي ببطولة الصين المفتوحة للتنس التي كان يخوضها ضد نوفاك ديوكوفيتش، بعد أن سدد كرة مرتدة نحو الجمهور، فأصابت أحد المتفرجين في عينه.

كان ميدفيديف، المصنف الخامس عالمياً، متأخراً في المباراة بنتيجة 7-5 و5-3، وكان قد خسر نقطة عندما ضرب الكرة التي ارتدت من الحائط.

وضرب الروسي في لحظة غضب كرة باتجاه المتفرجين الجالسين خلفه، بعدما ارتدت من اللوحات الإعلانية عند مؤخرة الملعب. ووضع المتفرج، الذي كان جالساً في الصف الأول، يديه على عينه اليسرى وبدا أنه يعاني من ألم وهو يغادر المدرجات بمساعدة موظفي الملعب.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش لحظة إبلاغه بتأهله لنهائي بكين بعد إقصاء ميدفيديف (رويترز)

وبعد لحظات، أبلغه حكم الكرسي بقرار استبعاده، ليمنح بذلك ديوكوفيتش بطاقة العبور إلى أول نهائي له منذ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وسيحاول الصربي البالغ 39 عاماً، الثلاثاء، إحراز اللقب الـ102 في مسيرته، عندما يواجه الأسترالي أليكس دي مينور (التاسع).

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