«دورة اليابان»: ليتشكا يتأهل لمواجهة ألكاراس في النهائي

تأهل التشيكي ييري ليتشكا المصنف 19 عالمياً لنهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة» المقامة على الملاعب الصلبة.

صعد ليتشكا بالفوز في قبل النهائي على البولندي فالنتين فاشيرو بنتيجة 6 - 4، و6 - 2، بعد مباراة امتدت 68 دقيقة فقط.

واصل اللاعب التشيكي بهذا الفوز صحوته مؤخراً، محققاً انتصاره السادس على التوالي، وذلك بعد فوزه أيضاً في مباراتين للفردي ليقود منتخب بلاده لإقصاء الولايات المتحدة، والتأهل لمرحلة الثمانية الكبار في بطولة كأس ديفيز للتنس.

وسيلعب ييري ليتشكا في النهائي مع الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب، الأحد.

بدوره، تأهل ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً بعدما تغلب على مواطنه خاومي مونار 5 - 7، و6 - 3، و6 - 1، الاثنين، في الدور قبل النهائي، ليبلغ أول نهائي له منذ عودته من إصابة في المعصم الأيمن أبعدته عن الملاعب لمدة 4 أشهر ونصف الشهر.

وعاد ألكاراس للمنافسات في أواخر أغسطس (آب) الماضي، وبلغ دور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة، قبل أن يخسر أمام الأميركي بن شيلتون.

ويعود آخر ظهور لألكاراس في النهائيات إلى أبريل (نيسان) الماضي، عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة.