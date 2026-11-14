مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

أكد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي، السبت، أن المهاجم كيليان مبابي الغائب عن الخسارة أمام إيطاليا 1 - 3 قبل يومين، بات جاهزاً للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام تركيا في بوردو، الأحد، والتي ستحدد المتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال زيدان: «سيكون معنا غداً».

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب قد تعرض لإصابة عضلية، الأربعاء، عشية السفر إلى إيطاليا؛ ما اضطره للغياب عن تلك المواجهة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات، الجمعة.

كما غاب مبابي (27 عاماً) أيضاً عن المباريات الأربع الأخيرة للمنتخب الفرنسي، حيث كان قد غاب سابقاً، بسبب إصابة في الركبة اليسرى عن اللقاء الذي تلا المباراة الأولى في حقبة زيدان أمام تركيا حين سجل هدف اللقاء الوحيد (1 - 0) في 25 سبتمبر (أيلول).

وأضاف زيدان (54 عاماً) أن وجود مبابي، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 67 هدفاً في 107 مباريات «يغير كل شيء» و«أفضّل وجوده معنا على غيابه».

ورداً على سؤال حول طبيعة علاقته بمهاجم ريال مدريد، أكد زيدان أن الأمور تسير «على أكمل وجه»، نافياً بذلك ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بينهما.

وتابع: «لا يمكنني منع الناس من قول ما يقولونه، لكن هذا مجرد هراء، وهو أمر مزعج للغاية».

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة الأولى، متساوياً في النقاط مع إيطاليا، ويحتاج إلى تحقيق التعادل أمام تركيا في الجولة السادسة الأخيرة ليضمن تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.