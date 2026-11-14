سابالينكا تعتذر عن ألفاظ غاضبة خلال خسارتها أمام سفيتولينا

اعتذرت البيلاروسية أرينا سابالينكا، السبت، عن انفعالها الغاضب خلال خسارتها أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، بعدما أثارت ألفاظ تلفظت بها خلال المباراة جدلاً بشأن ما إذا كانت موجهة إلى منافستها أو إلى الأوكرانيين عموماً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سابالينكا وهي تتلفظ بعبارات نابية خلال مواجهة الجمعة ضمن دور المجموعات، فيما فسّر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كلماتها على أنها إساءة إلى سفيتولينا أو الأوكرانيين.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن سابالينكا، التي بدت غاضبة خلال خسارتها أمام سفيتولينا، تلفظت بعبارات باللغة الروسية فُهم منها أنها قالت: «هؤلاء الأوكرانيون اللعناء، تباً»، أو «هذه الأوكرانية اللعينة»، في إشارة محتملة إلى منافستها.

وأثارت هذه العبارات حساسية خاصة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وما خلفته من توترات مستمرة بين اللاعبات الأوكرانيات والروسيات والبيلاروسيات في بطولات التنس خلال السنوات الماضية.

لكن سابالينكا سارعت إلى توضيح موقفها عبر حسابها على «إنستغرام»، السبت، مؤكدة أن كلماتها لم تكن موجهة إلى سفيتولينا.

منشور سابالينكا عقب المباراة في إنستغرام (حسابها في إنستغرام)

وقالت سابالينكا في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعليقي لم يكن موجهاً إلى إيلينا. لقد شعرت بالإحباط بسبب مجموعة صغيرة من المتفرجين الذين كانوا يحتفلون بأخطائي بطريقة عدائية، وتصرفت بانفعال في تلك اللحظة».

وأضافت: «كان ينبغي عليّ التعامل مع إحباطي بطريقة مختلفة، وأعتذر لكل من أسأت إليه. لقد قدمت إيلينا مباراة رائعة، وأتمنى لها كل التوفيق في بقية البطولة».

سفيتولينا رفضت مصافحة سابالينكا عقب المباراة (رويترز)

ورفضت سفيتولينا مصافحة سابالينكا عقب المباراة، استمراراً لموقفها الرافض لمصافحة اللاعبات الروسيات والبيلاروسيات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، الذي استخدمت فيه موسكو الأراضي البيلاروسية منطلقاً لعملياتها العسكرية.

وأدت الخسارة إلى خروج سابالينكا من البطولة الختامية للموسم، فيما تأهلت سفيتولينا، بطلة نسخة 2018، لمواجهة التشيكية ليندا نوسكوفا، السبت، بحثاً عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.