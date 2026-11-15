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العالم العربي المشرق العربي

700 غارة تضرب الحوثيين... وتحيِّد 321 عنصراً

إسقاط مسيَّرتين في الرياض وجنوب السعودية

صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
TT
TT

700 غارة تضرب الحوثيين... وتحيِّد 321 عنصراً

صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية

أسقطت الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيَّرتين في منطقة الرياض وجنوب المملكة أمس، وفقاً لما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في الأثناء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس، شن 723 غارة وعملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت ضربات جوية وهجمات بالطيران المُسيَّر والراجمات والمدفعية، ضد الجماعة الحوثية التي استهدفت عدن بصاروخين باليستيين.

وأسفرت عمليات القوات المسلحة اليمنية، وفق تقديرات ميدانية أولية، عن تحييد 321 من قيادات الحوثيين وعناصرهم بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 117 آلية ومعدة عسكرية. وتوزعت العمليات على جبهات عدة، أبرزها تعز والجوف ومأرب.

في المقابل، استهدفت الجماعة الحوثية العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين. وفي المقابل، ضبطت قوات الطوارئ شحنة أسلحة كان يجري تهريبها إلى الحوثيين، وتضم قطع غيار ومكونات خاصة بالطائرات المُسيَّرة.

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700 غارة تضرب الحوثيين... وتحيِّد 321 عنصراً

صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
TT
TT

700 غارة تضرب الحوثيين... وتحيِّد 321 عنصراً

صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية

أسقطت الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيَّرتين في منطقة الرياض وجنوب المملكة أمس، وفقاً لما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في الأثناء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس، شن 723 غارة وعملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت ضربات جوية وهجمات بالطيران المُسيَّر والراجمات والمدفعية، ضد الجماعة الحوثية التي استهدفت عدن بصاروخين باليستيين.

وأسفرت عمليات القوات المسلحة اليمنية، وفق تقديرات ميدانية أولية، عن تحييد 321 من قيادات الحوثيين وعناصرهم بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 117 آلية ومعدة عسكرية. وتوزعت العمليات على جبهات عدة، أبرزها تعز والجوف ومأرب.

في المقابل، استهدفت الجماعة الحوثية العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين. وفي المقابل، ضبطت قوات الطوارئ شحنة أسلحة كان يجري تهريبها إلى الحوثيين، وتضم قطع غيار ومكونات خاصة بالطائرات المُسيَّرة.

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أولى حرب اليمن اليمن
العالم العربي المشرق العربي

دمشق تعيد وصل جغرافيا ريف حلب

قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)
قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)
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دمشق تعيد وصل جغرافيا ريف حلب

قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)
قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)

شرعت إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أمس، في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في 255 مدينة وقرية، في منطقة منبج وريف حلب، بطول إجمالي يبلغ 841 كيلومتراً، وذلك في سياق إنهاء حالة الانقسام الميداني التي عانت منها تلك المناطق على مدى أكثر من عقد.

وأوضحت «وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية»، المشرفة على مشروع «صدى الصمود»، أن الحملة تهدف إلى إزالة آثار التحصينات العسكرية ومخلّفاتها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفتح الطرق لتسهيل التنقل بين المدن والقرى، «بما يسهم في تعزيز الواقع الخدمي، ودعم عودة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى المناطق المستهدفة».

ويأتي المشروع متسقاً مع مسار تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026 الموقّع بين الحكومة السورية و«قسد»، لإنهاء الانقسام، ودمج المناطق إدارياً واقتصادياً، وضمان عودة المهجّرين قسراً والنازحين إلى ديارهم.

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إسرائيل تغتال القائد الجديد للواء رفح في «كتائب القسام»

سمير محمود أبو يونس قائد لواء رفح التابع لـ«كتائب القسام» (أرشيفية)
سمير محمود أبو يونس قائد لواء رفح التابع لـ«كتائب القسام» (أرشيفية)
TT
TT

إسرائيل تغتال القائد الجديد للواء رفح في «كتائب القسام»

سمير محمود أبو يونس قائد لواء رفح التابع لـ«كتائب القسام» (أرشيفية)
سمير محمود أبو يونس قائد لواء رفح التابع لـ«كتائب القسام» (أرشيفية)

قتلت غارة إسرائيلية، قبيل منتصف ليل السبت – الأحد، سمير محمود أبو يونس (53 عاماً)، القائد الجديد للواء رفح التابع لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، والذي تولى المسؤولية عن اللواء بدلاً من نائل أبو عبيد الذي كان قد اغتيل منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما تولى هو الآخر مسؤولية اللواء بعد اغتيال محمد شبانة، القائد الأساسي للواء، والذي اغتيل برفقة محمد السنوار في مايو (أيار) 2025.

وقُتل أبو يونس في غارة استهدفته داخل خيمته، في مخيم للنازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية 4 صواريخ باتجاه المكان، للتأكد من نجاح العملية والقضاء عليه، كما تفعل في كل عملية اغتيال لأي شخصية مهمة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه نفذ هجوماً بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، استهدف «مخرباً» بارزاً في «حماس»، من دون أي تفاصيل أخرى.

وأكدت «كتائب القسام» في بيان لها مقتل أبو يونس في تلك الغارة، مشيرة إلى أنه من الرعيل الأول للكتائب، التي انضم إليها عام 1991، وأنه كان قد اعتُقل سابقاً لدى إسرائيل، كما شارك في سلسلة هجمات ضدها، وكان من القادة الفاعلين خلال «انتفاضة الأقصى» التي اندلعت نهاية عام 2000، وتدرج في مواقع قيادية بلواء رفح، وقاد الكتيبة الغربية خلفاً لمحمود حمدان، الذي قُتل هو الآخر برفقة يحيى السنوار في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ثم أصبح قائداً للواء خلفاً لأبو عبيد.

وأشارت إلى أنه كان من أهم القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقالت مصادر ميدانية من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو يونس يوصف بأنه من القادة الميدانيين البارزين في الكتائب، والذين تولوا تخصصات عدة، وكذلك كان مقرباً من محمد شبانة ونائل أبو عبيدة، قائدي اللواء سابقاً في رفح.

وبيّن أحد المصادر أن أبو يونس كان مسؤولاً عن ملف العمليات في لواء رفح، وخلال الحرب تسلّم مهام ميدانية مهمة لقيادة العمليات والتصدي للاجتياحات البرية الإسرائيلية للمدينة. مشيراً إلى أنه كان تعرض لمحاولات اغتيال سابقة خلال العقود الماضية، وتعرض لإصابة خلال الحرب بعد استهدافه وقيادات ميدانية أخرى في أحد الأماكن.

ولفت إلى أنه كان من القيادات المسؤولة عن الاحتفاظ ببعض المختطفين الإسرائيليين خلال الحرب، وتأمين حياتهم، والعمل على تسليمهم خلال صفقات التبادل.

وكشف مصدر آخر أن أبو يونس قاد، في عديد من المرات، مخططات لمحاولة تنفيذ هجمات كانت تهدف إلى فك الحصار عن مقاتلي الكتائب الذين كانوا في أنفاق رفح، ونجح فعلاً، على الأقل في مرتين، في إخراج بعضهم وإعادتهم سالمين من هناك.

وبيّن المصدر أنه كان من المشرفين على سلسلة من الهجمات التي استهدفت مستوطنات وقوات إسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى.

وتأتي العملية بعد أيام من إصابة قائد لواء خان يونس الجديد محمد أبو إسماعيل، الذي استهدفته طائرات إسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي، وهو القائد الذي تسلّم اللواء حديثاً خلفاً لمحمد اليازوري، الذي اغتيل هو الآخر بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفقدت «كتائب القسام» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 3 من قادة الألوية الجدد، وهم أبو عبيد واليازوري، إلى جانب عزالدين البيك، قائد لواء الشمال.

وتذكّر تلك الضربات باغتيال عز الدين الحداد، القائد العام لـ«كتائب القسام» بدلاً من محمد السنوار، وكذلك اغتيال محمد عودة الذي تلاه في قيادة الكتائب، وذلك في غضون 10 أيام فقط.

وسبق أن فقدت «كتائب القسام» جميع أعضاء مجلسها العسكري الأساسي، بدءاً من محمد الضيف، القائد الأعلى له، وصولاً إلى نائبه مروان عيسى، وقادة الألوية والتخصصات، في سلسلة عمليات طالتهم خلال الحرب.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» منذ أيام إن كل قيادي يتم اغتياله يكون له بديل يتولى المسؤولية بشكل مباشر، وهذا ما حصل في جميع حالات الاغتيال الأخيرة.

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