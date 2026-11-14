723 ضربة ضد الحوثيين... وتدمير مسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

شهدت جبهات القتال اليمنية تطورات عسكرية متزامنة خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ مئات الاستهدافات ضمن عملية «فجر اليمن» أدت إلى تحييد مئات المقاتلين الحوثيين، وإعطاب أكثر من 100 قطعة عتاد.

يأتي ذلك بالتوازي مع ضربات جوية في تعز والجوف، وإسقاط مسيّرة حوثية في مأرب، وتجددت اعتراضات الدفاعات السعودية مسيرةً في منطقة الرياض وأخرى في جنوب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الجيش نفذ 723 عملية استهداف شملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 عملية بالراجمات، إضافة إلى 541 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي أوردها الناطق العسكري، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 321 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 117 عربة وآلية ومعدة تستخدمها لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق العمليات المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة على امتداد عدة جبهات، بهدف تقليص القدرات القتالية للجماعة والحد من تحركاتها العسكرية.

القوات المسلحة تنفذ 723 عملية استهداف وتحيّد 321 حوثياً ضمن عملية "فجر اليمن"سبتمبر نت:وجّهت قواتنا المسلحة، خلال الساعات الماضية، ضربات جوية ونارية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات ووسائل قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات... pic.twitter.com/bDZ8nkWfH6 — سبتمبر نت (@septnet26) November 14, 2026

وفي عدن، يتمسك الحوثيون باستهداف المدنيين، حيث أعلن النزيلي أن الميليشيات استهدفت العاصمة اليمنية المؤقتة بصاروخين باليستيين.

وقال الناطق إن صواريخ الميليشيات لن تثني قوات اليمن عن حماية الشعب وتأمين ممرات التجارة العالمية.

أما في محافظة تعز، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية استهدفت قيادات ميدانية ومعدات وآليات قتالية للجماعة في جبهات المحافظة.

ونشر الجيش مقطع فيديو يوثق جانباً من تلك الضربات، فيما أكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لاستهداف القدرات العسكرية الحوثية والتعامل مع تحركات عناصرها.

مواجهات على طول الجبهات

استهدف الطيران المسيّر التابع للقوات المسلحة عبر قوات «درع الوطن»، عناصر حوثية وآليات عسكرية في جبهة الجوف، وفق مقاطع مصورة نشرها الإعلام العسكري.

الجيش اليمني نفذ 723 عملية استهداف وتمكن من تحييد نحو 321 عنصراً حوثياً وإعطاب نحو 117 عربة (غيتي)

وتزامنت هذه العمليات مع استمرار نشاط الوحدات العسكرية في الجبهة للتعامل مع تحركات الجماعة ومواقعها، في إطار العمليات الجارية على امتداد المحاور الشرقية والشمالية.

وأعلنت القوات المسلحة في محافظة مأرب إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية حوثية في الجبهة الشمالية، في تطور يعكس استمرار محاولات الجماعة استخدام الطائرات غير المأهولة في استهداف المواقع العسكرية.

وتواصل الدفاعات الجوية التعامل مع هذه التهديدات، في ظل تعدد وسائل الهجوم التي تستخدمها الجماعة في جبهات القتال.

نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية تمكنت من ضبط معدات عسكرية يجري تهريبها إلى الحوثيين (غيتي)

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل وحدات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات «درع الوطن» وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التعامل مع تحركات الحوثيين ومصادر التهديد، بحسب بيان الناطق العسكري، الذي أشار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان، والحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية.

صواريخ ومسيّرات

اعترض «تحالف دعم الشرعية في اليمن» طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية ودمرهما، ضمن استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية داخل اليمن.

وفي إطار جهودها لقطع الإمدادات العسكرية عن الحوثيين، أعلنت القوات المسلحة ضبط شحنة من قطع الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين، بواسطة قوات الفرقة الأولى من قوات الطوارئ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الشحنة أو مصدرها ومسار تهريبها.

مقاتل في الجيش اليمني يستعد لإطلاق مقذوف على عناصر الجماعة الحوثية في تعز (غيتي)

وأكدت القوات المسلحة استمرار عمليات «فجر اليمن»، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل حماية السكان ومقدرات الدولة والتعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والملاحة الدولية في مضيق باب المندب وممرات التجارة العالمية.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تحدث عن استهداف الحوثيين العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين، مساء الجمعة، في هجوم قال إنه استهدف المدنيين والأعيان المدنية وهدد سلامة السكان.

واعتبر الناطق العسكري أن الهجوم يأتي في ظل الخسائر التي تتكبدها الجماعة في ميادين القتال، متهماً إياها باللجوء إلى استهداف المدن والمنشآت المدنية، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ مهامها وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن تلك الهجمات لن تثنيها عن مواصلة عملياتها العسكرية.