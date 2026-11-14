عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 14- 11-2026 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
العالم العربي

723 ضربة ضد الحوثيين... وتدمير مسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

النزيلي أعلن تحييد 321 عنصراً من مسلحي الميليشيات

عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
TT
TT

723 ضربة ضد الحوثيين... وتدمير مسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)

شهدت جبهات القتال اليمنية تطورات عسكرية متزامنة خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ مئات الاستهدافات ضمن عملية «فجر اليمن» أدت إلى تحييد مئات المقاتلين الحوثيين، وإعطاب أكثر من 100 قطعة عتاد.

يأتي ذلك بالتوازي مع ضربات جوية في تعز والجوف، وإسقاط مسيّرة حوثية في مأرب، وتجددت اعتراضات الدفاعات السعودية مسيرةً في منطقة الرياض وأخرى في جنوب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الجيش نفذ 723 عملية استهداف شملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 عملية بالراجمات، إضافة إلى 541 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي أوردها الناطق العسكري، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 321 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 117 عربة وآلية ومعدة تستخدمها لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق العمليات المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة على امتداد عدة جبهات، بهدف تقليص القدرات القتالية للجماعة والحد من تحركاتها العسكرية.

وفي عدن، يتمسك الحوثيون باستهداف المدنيين، حيث أعلن النزيلي أن الميليشيات استهدفت العاصمة اليمنية المؤقتة بصاروخين باليستيين.

وقال الناطق إن صواريخ الميليشيات لن تثني قوات اليمن عن حماية الشعب وتأمين ممرات التجارة العالمية.

أما في محافظة تعز، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية استهدفت قيادات ميدانية ومعدات وآليات قتالية للجماعة في جبهات المحافظة.

ونشر الجيش مقطع فيديو يوثق جانباً من تلك الضربات، فيما أكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لاستهداف القدرات العسكرية الحوثية والتعامل مع تحركات عناصرها.

مواجهات على طول الجبهات

استهدف الطيران المسيّر التابع للقوات المسلحة عبر قوات «درع الوطن»، عناصر حوثية وآليات عسكرية في جبهة الجوف، وفق مقاطع مصورة نشرها الإعلام العسكري.

الجيش اليمني نفذ 723 عملية استهداف وتمكن من تحييد نحو 321 عنصراً حوثياً وإعطاب نحو 117 عربة (غيتي)

وتزامنت هذه العمليات مع استمرار نشاط الوحدات العسكرية في الجبهة للتعامل مع تحركات الجماعة ومواقعها، في إطار العمليات الجارية على امتداد المحاور الشرقية والشمالية.

وأعلنت القوات المسلحة في محافظة مأرب إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية حوثية في الجبهة الشمالية، في تطور يعكس استمرار محاولات الجماعة استخدام الطائرات غير المأهولة في استهداف المواقع العسكرية.

وتواصل الدفاعات الجوية التعامل مع هذه التهديدات، في ظل تعدد وسائل الهجوم التي تستخدمها الجماعة في جبهات القتال.

نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية تمكنت من ضبط معدات عسكرية يجري تهريبها إلى الحوثيين (غيتي)

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل وحدات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات «درع الوطن» وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التعامل مع تحركات الحوثيين ومصادر التهديد، بحسب بيان الناطق العسكري، الذي أشار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان، والحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية.

صواريخ ومسيّرات

اعترض «تحالف دعم الشرعية في اليمن» طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية ودمرهما، ضمن استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية داخل اليمن.

وفي إطار جهودها لقطع الإمدادات العسكرية عن الحوثيين، أعلنت القوات المسلحة ضبط شحنة من قطع الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين، بواسطة قوات الفرقة الأولى من قوات الطوارئ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الشحنة أو مصدرها ومسار تهريبها.

مقاتل في الجيش اليمني يستعد لإطلاق مقذوف على عناصر الجماعة الحوثية في تعز (غيتي)

وأكدت القوات المسلحة استمرار عمليات «فجر اليمن»، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل حماية السكان ومقدرات الدولة والتعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والملاحة الدولية في مضيق باب المندب وممرات التجارة العالمية.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تحدث عن استهداف الحوثيين العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين، مساء الجمعة، في هجوم قال إنه استهدف المدنيين والأعيان المدنية وهدد سلامة السكان.

واعتبر الناطق العسكري أن الهجوم يأتي في ظل الخسائر التي تتكبدها الجماعة في ميادين القتال، متهماً إياها باللجوء إلى استهداف المدن والمنشآت المدنية، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ مهامها وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن تلك الهجمات لن تثنيها عن مواصلة عملياتها العسكرية.

اقرأ أيضاً

جانب من المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات تعز (غيتي)

إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

الجيش يواصل عملياته في مناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف (أ.ف.ب)

القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنة

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

مواضيع
حرب اليمن اليمن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

العالم العربي جانب من المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات تعز (غيتي)

إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

الجيش اليمني ينفذ 943 استهدافاً عسكرياً في مختلف جبهات اليمن، مع استمرار المواجهات في تعز ومأرب والجوف ولحج، فيما اعترض التحالف مسيّرة حوثية استهدفت الرياض

وضاح الجليل (عدن) «الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
المشرق العربي

وزير بريطاني: «باب المندب» لا يقل أهمية عن «هرمز»

أفاد دبلوماسي بريطاني بأن أهمية مضيق باب المندب لا تقل عنها في مضيق هرمز وسائر ممرات الشحن الرئيسية حول العالم.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس) p-circle
العالم العربي

خاص بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن الحوثيين اختاروا التصعيد وتجديد الصراع في اليمن، واصفاً هجماتهم داخل البلاد وعلى السعودية بأنها «متهورة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الجيش يواصل عملياته في مناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف (أ.ف.ب)
العالم العربي

القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنة

نفذ الجيش اليمني 874 استهدافاً ضد الحوثيين الذين تعرضوا لخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات بمختلف الجبهات، مع محاولاتهم نقل المواجهات إلى التجمعات السكنية في لحج

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)
العالم العربي

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: مقتل أعداد كبيرة لقيادات أجنبية تعمل مع الميليشيات

كشف مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن الضربات الجوية والاستهدافات الميدانية أدت إلى مقتل قيادات مؤثرة من جنسيات أجنبية تشارك الميليشيات الحوثية في معاركها

سعيد الأبيض (جدة)
العالم العربي

723 ضربة ضد الحوثيين... وتدمير مسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
TT
TT

723 ضربة ضد الحوثيين... وتدمير مسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)

شهدت جبهات القتال اليمنية تطورات عسكرية متزامنة خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ مئات الاستهدافات ضمن عملية «فجر اليمن» أدت إلى تحييد مئات المقاتلين الحوثيين، وإعطاب أكثر من 100 قطعة عتاد.

يأتي ذلك بالتوازي مع ضربات جوية في تعز والجوف، وإسقاط مسيّرة حوثية في مأرب، وتجددت اعتراضات الدفاعات السعودية مسيرةً في منطقة الرياض وأخرى في جنوب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الجيش نفذ 723 عملية استهداف شملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 عملية بالراجمات، إضافة إلى 541 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي أوردها الناطق العسكري، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 321 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 117 عربة وآلية ومعدة تستخدمها لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق العمليات المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة على امتداد عدة جبهات، بهدف تقليص القدرات القتالية للجماعة والحد من تحركاتها العسكرية.

وفي عدن، يتمسك الحوثيون باستهداف المدنيين، حيث أعلن النزيلي أن الميليشيات استهدفت العاصمة اليمنية المؤقتة بصاروخين باليستيين.

وقال الناطق إن صواريخ الميليشيات لن تثني قوات اليمن عن حماية الشعب وتأمين ممرات التجارة العالمية.

أما في محافظة تعز، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية استهدفت قيادات ميدانية ومعدات وآليات قتالية للجماعة في جبهات المحافظة.

ونشر الجيش مقطع فيديو يوثق جانباً من تلك الضربات، فيما أكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لاستهداف القدرات العسكرية الحوثية والتعامل مع تحركات عناصرها.

مواجهات على طول الجبهات

استهدف الطيران المسيّر التابع للقوات المسلحة عبر قوات «درع الوطن»، عناصر حوثية وآليات عسكرية في جبهة الجوف، وفق مقاطع مصورة نشرها الإعلام العسكري.

الجيش اليمني نفذ 723 عملية استهداف وتمكن من تحييد نحو 321 عنصراً حوثياً وإعطاب نحو 117 عربة (غيتي)

وتزامنت هذه العمليات مع استمرار نشاط الوحدات العسكرية في الجبهة للتعامل مع تحركات الجماعة ومواقعها، في إطار العمليات الجارية على امتداد المحاور الشرقية والشمالية.

وأعلنت القوات المسلحة في محافظة مأرب إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية حوثية في الجبهة الشمالية، في تطور يعكس استمرار محاولات الجماعة استخدام الطائرات غير المأهولة في استهداف المواقع العسكرية.

وتواصل الدفاعات الجوية التعامل مع هذه التهديدات، في ظل تعدد وسائل الهجوم التي تستخدمها الجماعة في جبهات القتال.

نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية تمكنت من ضبط معدات عسكرية يجري تهريبها إلى الحوثيين (غيتي)

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل وحدات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات «درع الوطن» وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التعامل مع تحركات الحوثيين ومصادر التهديد، بحسب بيان الناطق العسكري، الذي أشار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان، والحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية.

صواريخ ومسيّرات

اعترض «تحالف دعم الشرعية في اليمن» طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية ودمرهما، ضمن استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية داخل اليمن.

وفي إطار جهودها لقطع الإمدادات العسكرية عن الحوثيين، أعلنت القوات المسلحة ضبط شحنة من قطع الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين، بواسطة قوات الفرقة الأولى من قوات الطوارئ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الشحنة أو مصدرها ومسار تهريبها.

مقاتل في الجيش اليمني يستعد لإطلاق مقذوف على عناصر الجماعة الحوثية في تعز (غيتي)

وأكدت القوات المسلحة استمرار عمليات «فجر اليمن»، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل حماية السكان ومقدرات الدولة والتعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والملاحة الدولية في مضيق باب المندب وممرات التجارة العالمية.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تحدث عن استهداف الحوثيين العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين، مساء الجمعة، في هجوم قال إنه استهدف المدنيين والأعيان المدنية وهدد سلامة السكان.

واعتبر الناطق العسكري أن الهجوم يأتي في ظل الخسائر التي تتكبدها الجماعة في ميادين القتال، متهماً إياها باللجوء إلى استهداف المدن والمنشآت المدنية، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ مهامها وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن تلك الهجمات لن تثنيها عن مواصلة عملياتها العسكرية.

اقرأ أيضاً

جانب من المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات تعز (غيتي)

إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

الجيش يواصل عملياته في مناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف (أ.ف.ب)

القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنة

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

مواضيع
حرب اليمن اليمن
العالم العربي

أكثر من 11 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن رغم القتال

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
TT
TT

أكثر من 11 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن رغم القتال

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)

وصل أكثر من 11 ألف مهاجر من دول القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين على سواحل البلاد المواجهة لمسار رحلاتهم، وشكّل الإثيوبيون الغالبية العظمى من الوافدين، وفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وسجّلت المنظمة انخفاضاً طفيفاً في أعداد الوافدين مقارنة بالشهر السابق، في ظل التوترات الأمنية على امتداد الساحل الغربي واضطراب حركة القوارب في الممرات البحرية، لا سيما منطقة باب المندب.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري بشأن مراقبة تدفقات الهجرة، أنها رصدت وصول 11,677 مهاجراً أفريقياً خلال الشهر الماضي، بتراجع نسبته 1.2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الذي سجل وصول 11,841 مهاجراً.

وأرجعت هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تصاعد المواجهات التي عطّلت حركة القوارب، وحدّت من قدرة الفرق الميدانية على جمع المعلومات ورصد التدفقات بصورة آمنة.

اشتداد المعارك في الساحل الغربي لم يوقف تدفق المهاجرين (إعلام محلي)

وحسب بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، تصدّرت جيبوتي نقاط المغادرة بنسبة 60.6 في المائة من إجمالي التدفقات المسجلة، تلتها الصومال بنسبة 36 في المائة، فيما قدم 3.4 في المائة من سلطنة عُمان.

انتشار واسع

وعلى مستوى مناطق الوصول في اليمن، استقبلت محافظة أبين 94 في المائة من المهاجرين القادمين من جيبوتي، مقابل 6 في المائة وصلوا إلى محافظة تعز.

وبينما توزع الوافدون من الصومال، بين محافظتي شبوة (76 في المائة) وأبين (24 في المائة)، أعادت السلطات العُمانية 398 مهاجراً إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 % (إعلام حكومي)

وأظهر التقرير أن الإثيوبيين مثّلوا 96 في المائة من إجمالي الوافدين الجدد، مقابل 4 في المائة من الصوماليين.

وتوزع المهاجرون ديموغرافياً بواقع 70 في المائة من الرجال، و14 في المائة من النساء، و16 في المائة من الأطفال من الجنسين.

ارتفاع رغم المخاطر

ورغم التراجع الطفيف المسجل في أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ بداية العام الحالي إلى 145,776 مهاجراً، معظمهم من الإثيوبيين، في وقت تشهد فيه سواحل البحر الأحمر اليمنية تصعيداً عسكرياً يهدد أحد أبرز مسارات العبور البحري من موانئ جيبوتي.

المهاجرون الأفارقة يصلون إلى اليمن الذي يعيش موجة نزوح كبيرة جراء القتال جنوب غربي البلاد (غيتي)

وتُعد اليمن نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر والجفاف في القرن الأفريقي، حيث يسلكون «طريق الهجرة الشرقي» المحفوف بالمخاطر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن فرص عمل.

ويواجه المهاجرون العالقون في اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة، في ظل استمرار الصراع المسلح وتدهور الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر الاستغلال والاحتجاز ومصاعب التنقل عبر خطوط التماس، وفق تقارير أممية وحقوقية متكررة.

اقرأ أيضاً

غالبية العائلات النازحة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية (غيتي)

صواريخ الحوثيين تضرب مخيم «خرز» للاجئين... ومناشدات لإنقاذ النازحين

عشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة يواجهون مخاطر التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

القصف الحوثي يهدد آلاف اللاجئين الأفارقة في غرب لحج

المهاجرون إلى اليمن يتعرضون للابتزاز وسوء المعاملة وفق الأمم المتحدة (إعلام محلي)

اليمن يطلب حلولاً مستدامة للهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
TT
TT

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)

تستعد الجماعة الحوثية لتخريج دفعة جديدة من المجندات التابعات لما يُعرف بكتائب «الزينبيات»، وهو الجناح الأمني والعسكري النسائي لها، في العاصمة صنعاء، ضمن مساعيها لتوسيع برامج التجنيد النسائي وتعزيز قبضتها الأمنية، بعد أيام من الدفع بالعشرات منهن إلى المناطق التي سيطرت عليها، أخيراً، في محافظة تعز (جنوب غرب).

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الدفعة الجديدة تحمل اسم كتيبة «الزهراء 3»، وتُشرف عليها القيادية إشراق الشامي، التي سبق أن أشرفت على الدفعة الأولى المعروفة باسم «الزهراء 1».

وأوضحت المصادر أن الجماعة أخضعت نحو 350 مجندة، خلال الشهرين الماضيين، لدورات تدريبية مُكثفة شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واكتساب مهارات عسكرية وأمنية لتنفيذ مهام ميدانية متنوعة، لافتة إلى أن التدريبات أُقيمت في مواقع شملت ساحات جامعات ومدارس حكومية وملاعب رياضية وصالات مغلقة.

وأضافت المصادر أن الجماعة سلّمت المجندات، قبيل التخرج، أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، تمهيداً للدفع بهن في مهام أمنية تستهدف قمع الاحتجاجات النسائية وملاحقة المشاركات فيها، سواء في صنعاء أو غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية تعبوية في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وتُقدّر المصادر إجمالي عدد المجندات الحوثيات في صفوف كتائب «الزينبيات» بأكثر من 8 آلاف امرأة، تلقّت غالبيتهن تدريبات عسكرية وأمنية في محافظات صعدة وصنعاء وعمران وذمار، على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق.

تحركات ميدانية في تعز

ويتزامن الإعداد لتخريج هذه الدفعة مع تحرك ميداني نفذته الجماعة، تمثّل في استقدام عشرات المجندات من صنعاء وذمار وإب إلى مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، بهدف تشديد القبضة الأمنية على النساء والفتيات.

وذكرت المصادر أن الجماعة نقلت على متن حافلات أكثر من 30 مجندة إلى التربة والمناطق المجاورة، وسط تكتم شديد بشأن دوافع استقدامهن وأماكن تمركزهن.

دفعة من «الزينبيات» عقب خوضهن تدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأشارت إلى أن قيادات حوثية أوكلت إليهن تنفيذ حملات لمداهمة عشرات المنازل والتجمعات النسائية وصالات الأعراس ومدارس الفتيات، فضلاً عن تفتيش الهواتف الشخصية ومصادرتها.

كما ستتولى هذه العناصر إجبار مئات النساء على حضور الفعاليات التعبوية ودفع التبرعات المالية، والضغط عليهن لدفع أبنائهن وذويهن إلى الالتحاق بالجبهات، إلى جانب استخدام القوة لتفريق أي احتجاجات أو تجمعات نسائية رافضة لممارسات الجماعة.

وأثار هذا التحرك موجة مخاوف في أوساط سكان المديرية والمناطق المجاورة، الذين رأوا فيه تصعيداً جديداً وتوسيعاً لاستخدام التشكيلات النسائية في أعمال الملاحقة والتنكيل وانتهاك الخصوصية والحريات الشخصية. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الحوثي العسكري على جبهات تعز، بالتزامن مع محاولات الجماعة لتثبيت نفوذها الأمني في بعض المناطق، بما يعكس توجهاً لتوسيع دائرة السيطرة من المواجهات العسكرية إلى الملاحقة الأمنية والتضييق على الحريات.

تدريبات قتالية لمجموعة من النساء في باحة مدرسة في صنعاء (إكس)

ونشرت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لإحدى عناصرها النسائية وهي تقف في المنفذ الغربي لمدينة تعز المحاصرة، وتتحدث عن مهمتها في تفتيش النساء، ومنع وصول المواد الأساسية إليها بحجة وجود أعداء مخالفين لمشروع الجماعة فيها.

سجل من الانتهاكات

تعمل الجماعة الحوثية على استقطاب مزيد من اليمنيات وإخضاعهن لدورات التعبئة والتدريب لتنفيذ مهام تخدم أجندتها العسكرية.

وذكّر ناشطون بأن كتائب «الزينبيات» ظهرت في صنعاء عقب سيطرة الجماعة عليها، قبل أن تتحول إلى ذراع أمنية تتولى المراقبة والتعبئة والقمع، في سياق مساعي الجماعة لاستنساخ نماذج الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني في المنطقة، وتوسيع دائرة التجنيد لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

الحوثيون يرغمون النساء اليمنيات على حضور فعاليات ودفع تبرعات (إعلام حوثي)

ولا يُعد استهداف النساء اليمنيات تطوراً جديداً، إذ يأتي ضمن سجل طويل من الانتهاكات التي تُتهم الجماعة بها منذ انقلابها، وشملت الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، إلى جانب الملاحقة والابتزاز والتجنيد القسري والحرمان من الحقوق والحريات.

وخلال السنوات الماضية، كثّفت الجماعة حملاتها الأمنية ونفّذت مجندات «الزينبيات» مداهمات لمنازل ومقار مدنية، واعتقلن عشرات النساء على خلفية مشاركتهن في احتجاجات أو نشاطهن الحقوقي والإعلامي.

ودعا الناشطون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق المرأة إلى التحرك العاجل لرصد الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

اقرأ أيضاً

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

الحوثيون يواصلون حملتهم لتجنيد الأطفال في الأحياء والمدارس (إعلام محلي)

«الزينبيات» يطرقن أبواب صنعاء لاستقطاب المجندين

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مواضيع
صراع اليمن اليمن