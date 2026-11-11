القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنة

واصلت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن» على عدة جبهات، مستهدفة مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة الحوثية في محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وحجة، والضالع، بالتزامن مع استمرار المواجهات البرية، والتصدي لهجمات، ومحاولات تقدم شنتها الجماعة في عدد من القطاعات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ 874 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، شملت 29 غارة جوية نفذها الطيران الحربي، و39 ضربة بواسطة الطيران المسيّر، و62 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 744 ضربة بالمدفعية الميدانية، طالت مواقع، وتجمعات، وتعزيزات، وتحصينات، ومصادر نيران الجماعة الحوثية، ووسائلها القتالية.

واصلت قواتنا المسلحة، خلال الساعات الماضية، تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية «فجر اليمن»، ووجّهت ضربات جوية ونارية ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات. ونفذ الطيران الحربي (29) غارة جوية، فيما نفذ الطيران المسيّر (39) عملية استهداف. كما... pic.twitter.com/18wVYDBQeR — الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) November 10, 2026

ونقل موقع القوات المسلحة عن النزيلي أن البلاغات الميدانية الأولية تشير إلى سقوط نحو 190 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 130 آلية ووسيلة قتالية، جراء الضربات الجوية والنارية التي نفذتها القوات الحكومية خلال الفترة نفسها.

وفي محافظة الجوف، استهدف الطيران الحربي دبابة تابعة للحوثيين، فيما طالت غارات جوية أخرى مواقع وآليات قتالية للجماعة في محيط جبل هان غربي تعز، ومنطقة دار السينة في جبهة الشقب جنوب المحافظة. ونشر الجيش مقاطع فيديو توثق استهدافات جوية لمعدات وعناصر حوثية في الجوف، وتعز.

وفي مأرب، قصفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة مواقع وتجمعات وآليات للجماعة في الجبهة الجنوبية، بينما استهدف الطيران المسيّر تحشيدات وآليات حوثية في الجبهة الشمالية، إلى جانب ضربات أخرى طالت استحداثات وتحصينات في الجبهة الجنوبية.

كما استمرت العمليات العسكرية في الجبهات الشمالية، ومناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، حيث شاركت وحدات من المناطق العسكرية السادسة والسابعة والثالثة وقوات الطوارئ ودرع الوطن في التصدي لتحركات الحوثيين، ومحاولاتهم الهجومية، بالتزامن مع استهداف مواقع إطلاق النار، والتجمعات، والآليات القتالية.

الجماعة الحوثية تحدثت عن تعرض مسلحيها لعدة غارات في جبهات محافظة لحج (أ.ب)

وفي محافظة حجة، نفذ الطيران المسيّر ضربات استهدفت مواقع للقناصة، وتجمعات لعناصر الجماعة في قطاع حيران، ضمن عمليات استهدفت مواقعها وتحصيناتها في عدد من الجبهات.

مواجهات ونزوح في لحج

وفي غرب محافظة لحج (جنوب غرب)، تشهد جبهة المضاربة ورأس العارة معارك عنيفة، وتحركات عسكرية متسارعة، خصوصاً في مناطق المحاولة، والشطين، ومفرق الصريح. وأعلنت قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن أنها، وبمساندة من أبناء قبائل الصبيحة، تصدت لهجمات حوثية واسعة في جبهتي البوكرة، والرويس، ومنطقة المحاولة، وتنفيذ هجمات مضادة.

الجيش يواصل عملياته في مناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف (أ.ف.ب)

وأسفرت تلك العمليات، وفق مصادر عسكرية، عن تدمير آليات قتالية تابعة للجماعة، فيما نشرت ألوية العمالقة مقطع فيديو يوثق استهداف آليات وعناصر حوثية في جبهات القتال بمحافظة لحج.

وفي مديرية المقاطرة، شمال غربي لحج، تحدثت وسائل إعلام حوثية عن تعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة لسلسلة غارات جوية الأربعاء، فيما أعلنت القوات الحكومية استهداف وتدمير آليات ومركبات قتالية للحوثيين في الجبهة ذاتها، في امتداد للمواجهات التي تشهدها المناطق المتاخمة لمديريات جنوب غربي تعز.

وتترافق هذه المواجهات مع تدهور الأوضاع الإنسانية، واتساع حركة النزوح، مع اقتراب الاشتباكات من التجمعات السكانية في المضاربة، والمقاطرة، ومحيط طور الباحة.

بحسب قادة عسكريين في تعز أفشل الجيش اليمني مهام الحوثيين بانتقاله من الدفاع إلى الهجوم (أ.ف.ب)

وبدأت عائلات من منطقة الصريح ومناطق التماس مغادرة منازلها باتجاه مدينة عدن، ومناطق أكثر أمناً، وسط مخاوف من اتساع موجة النزوح إذا امتدت المعارك إلى مناطق سكنية جديدة.

مواجهات تعز والضالع

وفي تعز، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، على عدة جبهات، خصوصاً الشقب، والأقروض، حيث تخوض القوات الحكومية معارك متواصلة لليوم الحادي والستين على التوالي، وفق مصادر عسكرية.

وشملت الضربات الجوية مواقع للجماعة في محيط جبل هان غربي المدينة، ومنطقة دار السينة في جبهة الشقب جنوباً، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات، والتصدي لهجماتها في الريف الغربي للمحافظة.

وقال العقيد موفق السبئي، أركان حرب اللواء الخامس حرس رئاسي بمحور تعز، إن الحوثيين فشلوا في تحقيق اختراق في الريف الغربي للمحافظة، رغم الحشود البشرية، والهجمات التي نفذوها خلال أكثر من شهر من المواجهات، عازياً ذلك إلى انتقال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية إلى المبادرة الهجومية، وتعزيز التنسيق المشترك.

القوات الحكومية توسع عملياتها ضد الحوثيين في محافظتي شبوة والبيضاء (أ.ف.ب)

وفي محافظة الضالع، تصدت القوات الحكومية لهجوم شنته الجماعة الحوثية على مواقعها في جبهة حجر شمال غربي المحافظة، حيث اندلعت اشتباكات عند سفح جبل الحشا، انتهت، بحسب مصدر عسكري، بإجبار المهاجمين على التراجع، والانسحاب بعد تكبدهم خسائر بشرية، ومادية.

وبالتوازي مع المواجهات، واصلت وحدات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن والمقاومة الوطنية عملياتها في الجبهتين الجنوبية، والجنوبية الغربية، حيث أفاد الناطق العسكري باستعادة مواقع في بعض القطاعات، واستمرار المواجهات، والتعامل مع تحركات الحوثيين في قطاعات أخرى.

كما تواصل قوات دفاع شبوة والمحاور العسكرية في البيضاء مهامها القتالية دون ورود معلومات تفصيلية حول التطورات الميدانية.