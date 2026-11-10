ضربات جوية ومدفعية تستنزف الحوثيين... والجيش ينتزع مواقع حاكمة

واصلت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، عملياتها العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن» على عدة جبهات، مكثفةً ضرباتها الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة والمدفعية ضد مواقع الجماعة الحوثية وتحركاتها وتعزيزاتها، بالتزامن مع إحراز تقدم ميداني جديد في محافظة الجوف، واستمرار المواجهات في عدد من المحاور بمحافظات تعز والضالع ومأرب.

ونفّذت «وحدات الطيران المسيّر»، التابعة لـ«الفرقة الأولى طوارئ» في محافظة الجوف، عمليات استهداف لآليات وتجمعات عسكرية تابعة للجماعة في عدد من جبهات المحافظة.

مشاهد لتصاعد الدخان والغبار من مواقع الحوثيين في الجوف بعد استهداف الجيش لها (إعلام عسكري)

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد مصورة توثق جانباً من تلك العمليات.

وكانت وحدات قتالية من «قوات الطوارئ» و«درع الوطن» قد تمكنت، وفق الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، ماجد النزيلي، من السيطرة على مواقع ومرتفعات حاكمة جديدة، في إطار العمليات الرامية إلى توسيع نطاق التقدم الميداني في المحافظة.

إفشال هجمات في تعز والضالع

وتصدت القوات الحكومية في محافظة الضالع لهجوم شنته الجماعة الحوثية على مواقعها في محور حجر، شمال غربي المحافظة، وخاضت مواجهات مع العناصر المهاجمة أسفل جبل الحشاء.

وقال مصدر عسكري إن القوات تمكنت من كسر الهجوم وتوجيه ضربات للمهاجمين، ما أسفر عن سقوط خسائر في الأرواح والعتاد، وإجبار العناصر الحوثية على التراجع والفرار.

«ألوية العمالقة» الجنوبية تواصل مواجهة الحوثيين غرب محافظة لحج (أ.ب)

وفي مأرب، استهدفت مدفعية المنطقة العسكرية السابعة مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الجبهة الشمالية بعدة قذائف، فيما نفّذت «قوات الطوارئ» عملية استهداف لتجمعات وعناصر الجماعة، أسفرت، وفق المصادر العسكرية، عن مقتل 16 عنصراً وإصابة آخرين.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في جبهة باقم بمحور آزال شمال محافظة صعدة، بعدما رصدتها القوات فور دخولها أجواء الجبهة، وفق مصادر عسكرية.

وشهدت مدينة تعز المحاصرة، الاثنين، إفشال هجمات حوثية استهدفت مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في جبهتي الأقروض والشقب الواقعتين جنوب شرقي المدينة.

وذكر مصدر عسكري أن الجماعة حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في منطقتي كحلان بجبهة الأقروض والنجادة بجبهة الشقب، قبل أن تتمكن القوات من التصدي للهجوم وإلحاق خسائر بالمهاجمين.

الجيش اليمني أعلن إسقاط عدة طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

وعاودت الجماعة قصف أحياء سكنية في منطقتي صالة وعصيفرة شرق وشمال المدينة، ما أدى إلى إصابة مدني وتضرر منازل ومبانٍ سكنية.

استعادة مواقع حاكمة

وفي حصيلة إجمالية للعمليات العسكرية خلال الساعات الماضية، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ الطيران الحربي 17 غارة جوية ضد مواقع وقدرات حوثية، فيما نفذ الطيران المسيّر 123 عملية استهداف في جبهات الجوف ومأرب والمضاربة والجبهة الجنوبية الغربية.

كما نفذت «وحدات الراجمات» 60 عملية، في حين بلغت استهدافات المدفعية الميدانية 782 عملية، طالت تحصينات الجماعة ومرابض مدفعيتها ومواقع قناصتها وتجمعات عناصرها وتعزيزاتها.

وقال النزيلي إن الضربات ألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأدت إلى فرار العشرات من عناصرهم في جبهات الجوف ومأرب وتعز.

مقاتل في الجيش اليمني في مأرب يستعد لإطلاق نيران المدفعية على مواقع الحوثيين (إعلام عسكري)

وأضاف أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل المواجهات والتصدي للهجمات الحوثية في تعز، في حين نفذت قوات «درع الوطن» و«ألوية العمالقة» و«المقاومة الوطنية» هجمات في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تمكنت خلالها من استعادة مواقع حاكمة، مع استمرار المواجهات في عدد من المحاور.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، الاثنين، تنفيذ 982 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة وعمليات الراجمات والمدفعية، وقالت إن حصيلتها بلغت نحو 127 قتيلاً وجريحاً من قيادات وعناصر الحوثيين، فضلاً عن فرار العشرات، وتدمير وإعطاب نحو 158 آلية ووسيلة قتالية.