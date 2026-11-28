أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن رفضه وإدانته ما تضمنه اللقاء الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، من إساءات وتحريض مرفوض بحق البحرين وقيادتها ومؤسساتها الدستورية وسلطتها القضائية.

وأكد البديوي أن هذه الممارسات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للبحرين، وتطاولاً على سيادتها واستقلال قضائها، وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول الشقيقة.

وشدَّد على ضرورة اضطلاع السلطات اللبنانية بمسؤولياتها في منع استغلال أراضيها للإساءة إلى دول الخليج أو التحريض عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات، بما يحفظ العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين الجانبين.

وجدَّد التأكيد على التضامن الكامل والثابت لدول الخليج مع البحرين، ووقوفها صفاً واحداً إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات قضائية لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسباتها الوطنية.​