أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، فجر اليوم (الأحد)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.
التحالف:
الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. pic.twitter.com/RXd3mrq4QL
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 29, 2026
كما أعلن اللواء المالكي، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الشرقية، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وأكد اللواء المالكي أن محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها.
التحالف:
- دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة.
- الميليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت المنصة في اعتدائها على جازان اليوم. pic.twitter.com/n4mcStnmVM
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 28, 2026
وفي وقت لاحق، أعلن التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، استخدمتها الميليشيا الحوثية في اعتدائها على جازان اليوم.