بعد دقائق من توعّده الحوثيين بردّ عسكري حازم على استهداف مصفاة جازان، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الخميس)، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الحديدة، قال المتحدث باسمه، اللواء تركي المالكي، إن الجماعة استخدمتها في الهجوم على المصفاة.

وكان المالكي أعلن، في بيان سابق، تعرض المصفاة لهجوم نسبه إلى الحوثيين، مشدداً على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم. كما تحدث التحالف، الأربعاء، عن سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على ميناء جازان، ما تسبب في أضرار طفيفة من دون إصابات.

وأفاد التحالف بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر، فجر أمس، صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض وطائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية. وكان الدفاع الجوي أسقط، الأربعاء، ثماني مسيّرات في مناطق متفرقة، بينها رأس تنورة ومحيط ميناء جدة الإسلامي، واعترض صاروخاً جوالاً أُطلق باتجاه المنطقة الغربية.

وفي تحرك دبلوماسي، أبلغ وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، سعود الساطي، سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة، خلال اجتماعات عُقدت يومي 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) بحضور المالكي، بأن الرياض ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ميدانياً، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات مأرب والجوف ولحج، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ في محافظات تعز ولحج وصنعاء وصعدة، ضمن عملية «فجر اليمن».