عقد الدكتور سعود الساطي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، بحضور اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اجتماعاً مع سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.

وأُحيط السفراء، خلال الاجتماع، بمستجدات الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت والمرافق الحيوية في السعودية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتُعد أعمالاً إرهابية تهدد، بشكل متعمد، أمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم.

وأكد الاجتماع أن السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وستُواصل دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية ومساعدتهم في التصدي للاعتداءات الحوثية.

جانب من اجتماع الدكتور سعود الساطي مع السفراء بحضور اللواء الركن تركي المالكي في الرياض الخميس («الخارجية» السعودية)

بدورهم، جدَّد السفراء إدانة بلدانهم الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية وأعيانها المدنية ومنشآتها الحيوية، مُعبِّرين عن تضامن بلدانهم مع المملكة فيما تتخذ من إجراءات للتصدي لهذه الاعتداءات، ودعمهم لها في الحفاظ على أمنها واستقراراها، وحماية المواطنين والمقيمين فيها.