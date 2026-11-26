لا يُعد الإسباني بابلو هرنانديز دي كوس وافداً جديداً إلى دوائر صنع القرار النقدي في أوروبا؛ فقد أمضى أكثر من ربع قرن داخل المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وتولى خلال مسيرته مناصب وضعته في قلب النقاشات المتعلقة بأسعار الفائدة والاستقرار المالي والرقابة المصرفية، قبل أن يصبح مرشحاً لخلافة كريستين لاغارد على رأس البنك المركزي الأوروبي.
وُلد دي كوس في مدريد في 20 يناير (كانون الثاني) 1971، وبدأ مساره الأكاديمي بدراسة الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة «كونيف» بمدريد، قبل أن يحصل على شهادة في القانون من الجامعة الوطنية للتعليم عن بُعد عام 1994. واستكمل دراسته بالحصول على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كومبلوتنسي عام 2004، مع تخصص في الاقتصاد الكلي والسياسة المالية والنقدية والاستقرار المالي.
Congratulations to Pablo Hernández de Cos on receiving the @EUCouncil's support to become the next President of the ECB.Around the Governing Council table, I saw first-hand Pablo's intellect, warmth and good humour.If he is confirmed, I know these qualities will serve him... pic.twitter.com/r1Hxdv7CZ1
— Christine Lagarde (@Lagarde) November 26, 2026
بدأ حياته المهنية في البنك المركزي الإسباني عام 1997، حيث عمل في قسم البحوث الاقتصادية، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديراً عاماً للاقتصاد والإحصاء والبحوث عام 2015. وفي يونيو (حزيران) 2018، تولى منصب محافظ البنك المركزي الإسباني، ليصبح في الوقت نفسه عضواً في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، حيث شارك في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية لمنطقة اليورو.
وشهدت ولايته محطات اقتصادية استثنائية، أبرزها جائحة «كوفيد - 19» وما رافقها من اضطرابات اقتصادية ومالية، ثم موجة التضخم التي أعقبتها. وخلال الجائحة، أيد دي كوس برنامج البنك المركزي الأوروبي الطارئ لشراء الأصول، البالغ 1.85 تريليون يورو، والذي استهدف احتواء اضطرابات الأسواق وخفض تكاليف التمويل ودعم الاقتصادات الأوروبية.
وإلى جانب عمله في السياسة النقدية، اكتسب دي كوس ثقلاً دولياً في مجال الرقابة المصرفية، إذ ترأس لجنة بازل للرقابة المصرفية بين عامي 2019 و2024، وهي الهيئة التي تضع المعايير الدولية لتعزيز متانة المصارف وقدرتها على مواجهة الصدمات. كما تولى أدواراً قيادية في مجلس الاستقرار المالي والهيئات الأوروبية المعنية بالمخاطر النظامية.
وبعد انتهاء ولايته في البنك المركزي الإسباني عام 2024، انضم إلى كلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي» أستاذاً للاقتصاد، قبل أن يتولى في يوليو (تموز) 2025 منصب المدير العام لبنك التسويات الدولية في بازل، المعروف بوصفه مصرف البنوك المركزية ومنصة التعاون بينها.
بين التيسير والانضباط النقدي
ويُصنف دي كوس في بعض التحليلات ضمن الحمائم النقدية، بالنظر إلى دعمه استخدام أدوات التحفيز النقدي خلال الأزمات، ومواقفه التي أبدى فيها اهتماماً بتكاليف الاقتراض وتداعيات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي. لكن تصريحاته الأخيرة تعكس حذراً من اختزال توجهاته في الميل إلى خفض الفائدة.
ففي مقابلة نُشرت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، حذر من استمرار مخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والحرب في إيران، مشيراً إلى ضرورة مراقبة احتمالات انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والأجور. وقال إن قرارات رفع الفائدة يجب أن تستند إلى البيانات، وأن تتخذ البنوك المركزية إجراءاتها عندما تظهر المؤشرات وجود مخاطر على استقرار الأسعار.
كما لفت إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز المالي في عدد من الدول، إلى جانب زيادة تكاليف خدمة الديون، يمثلان تحدياً متنامياً للاقتصاد العالمي، داعياً الحكومات إلى تبني خطط مالية موثوقة وإصلاحات تدعم النمو.
وتكشف هذه المواقف عن التحدي الذي ينتظر دي كوس في حال توليه رئاسة البنك المركزي الأوروبي: قيادة مؤسسة يتعين عليها احتواء التضخم من دون تجاهل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتزايد أعباء التمويل الحكومي، مع الحفاظ على التوافق بين اقتصادات منطقة اليورو الـ21، التي تختلف ظروفها المالية والاقتصادية.