أعلن العراق رفع معدلات تصدير النفط إلى 3.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً عند تسلم الحكومة الحالية مهامها في مايو (أيار) الماضي، في تحول قال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إنه تحقّق عبر زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية وتجاوز تحديات توفير المنتجات النفطية.

وكشف الوزير عن إيرادات نفطية بلغت 8.8 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب أكثر من 4.5 مليار دولار من صادرات النفط الأسود والكبريت والنفثا، مشيراً إلى مفاوضات مع «أوبك» لزيادة السقف الإنتاجي للعراق، ومحادثات مع شركات أميركية لاستثمار حقول نفطية.

وقال العبادي، في مقابلة مع «وكالة الأنباء العراقية»، إن الوزارة تسلمت مسؤولياتها مع بدء عمل الحكومة في 14 مايو الماضي، وسط تحديات شملت تراجع الصادرات إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، وانخفاض مستويات الإنتاج، وصعوبات توفير المنتجات النفطية، فضلاً عن محدودية الموازنة.

وأضاف أن الوزارة، بمختلف تشكيلاتها من شمال العراق إلى جنوبه، تمكنت، بدعم الحكومة وجهود كوادرها القيادية والهندسية والفنية، من تجاوز تلك التحديات، ورفع الصادرات إلى 3.6 مليون برميل يومياً، مع تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية. وعزا ذلك إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية وتوفير الإيرادات اللازمة لدعم خزينة الدولة.

وأوضح أن الجزء الأكبر من صادرات النفط العراقية يمر عبر مضيق هرمز، إلى جانب التصدير عبر ميناء جيهان التركي، فضلاً عن عقد لنقل النفط إلى سوريا باستخدام الصهاريج.

إيرادات قياسية ومفاوضات مع «أوبك»

وأشار وزير النفط إلى أن الإيرادات النفطية للعراق بلغت 8.8 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، واصفاً الرقم بأنه لم يتحقق، حتى قبل الأزمة. كما كشف عن تجاوز إيرادات تصدير النفط الأسود والكبريت والنفثا 4.5 مليار دولار، بعد نجاح الوزارة في تصدير هذه المنتجات بمستويات غير مسبوقة وبأسعار النشرات العالمية.

وفي إطار خطط زيادة الإنتاج، قال العبادي إن الوزارة تعمل على تفعيل العقود النفطية وتعزيز الطاقات الإنتاجية، مشيراً إلى عقد مؤتمر، الأسبوع الماضي، مع الشركات العاملة في العراق، جرى خلاله عرض رؤية الدولة بشأن التوسع في الإنتاج، ومطالبة الشركات بتقديم خطط طموحة بهذا الاتجاه، خلال الأسبوع المقبل.

وكشف عن مفاوضات مع منظمة «أوبك» لزيادة السقف الإنتاجي للعراق، بما يراعي خصوصية البلاد، مقارنة بدول المنطقة. كما أشار إلى محادثات مع شركات أميركية؛ بينها «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«كونوكو فيليبس»، لاستثمار عدد من الحقول النفطية، مُعرباً عن أمله في استكمال المفاوضات، خلال الشهر المقبل، والتوصل إلى مسوَّدات تعاقدية.

وأكد العبادي أن الحكومة تسعى لجعل العراق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، لافتاً إلى ما تمتلكه الشركات الأميركية من خبرات وتكنولوجيا يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة النفطية العراقية.

لا زيادة في أسعار الوقود

وفيما يتعلق بالمنتجات النفطية، شدد العبادي على عدم وجود توجه حكومي لزيادة أسعار البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض، مؤكداً استمرارها عند مستوياتها الرسمية.

وأوضح أن الحكومة بدأت تنفيذ نموذج اقتصادي جديد يستهدف توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة دون التأثير على المواطنين.

وفي رده على الانتقادات التي تعرّض لها، قال العبادي إن تولّيه المسؤولية يرتبط بواجب وطني وأخلاقي وشرعي للحفاظ على الثروة النفطية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ووقف ملفات الفساد بالوزارة.

وأشار إلى أن هذا العمل يواجه ضغوطاً من جهات متعددة، لكنه أكد أنها لن تُثنيه عن أداء واجبه.

وأضاف أن تقييم أداء وزير النفط والوزارة يندرج ضمن مسؤولية الحكومة، ويستند إلى النتائج والمُخرجات المتحققة.