استأنف العراق ضخ النفط الخام لأغراض التصدير عبر خط أنابيب «كركوك - جيهان» باتجاه تركيا، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، مع خطط لرفعها تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، في خطوة تعزز خيارات بغداد التصديرية وتقلل اعتمادها على المنافذ الجنوبية ومضيق هرمز، وفقاً لما أعلنه وزير النفط العراقي، الثلاثاء.

تأتي إعادة تشغيل الخط، الذي ظل متوقفاً لأكثر من عقد، في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مسارات تصدير النفط الخام، بعد تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الحرب مع إيران، مما دفع ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى البحث عن منافذ بديلة لتصريف إنتاجه.

ويتيح استئناف الضخ للعراق إضافة مسار لتصدير نفطه المنتج في شمال البلاد، إلى جانب خط الأنابيب المرتبط بإقليم كردستان، بما يخفف الاعتماد على المحطات التصديرية الجنوبية والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز.

كانت صادرات النفط عبر خط «كركوك - جيهان»، الذي يمتد لنحو 960 كيلومتراً، قد توقفت في عام 2014 عقب هجمات متكررة شنها تنظيم «داعش»، بعدما كان ينقل في السابق ما يعادل نحو 0.5 في المائة من الإمدادات النفطية العالمية.

ومن المتوقع أن يتوقف الأثر الفعلي لإعادة تشغيل الخط على إجمالي صادرات العراق على حجم الإمدادات المتاحة، وما إذا كانت الكميات التي ستُضخ عبره ستشكِّل إضافةً إلى الشحنات الحالية أو ستحل محل جزء منها.