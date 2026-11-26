أعلن بنك إنجلترا، الخميس، أنه سيخفض متطلبات رأس المال المفروضة على أكبر المصارف التي تركز أعمالها على السوق البريطانية، وذلك عقب مراجعة أظهرت أن المصارف محلية التوجه تتأثر بصورة غير متناسبة بالقواعد المعمول بها حالياً.

وتقضي التعديلات، التي تحظى بدعم لجنة السياسة المالية التابعة لبنك إنجلترا، بخفض متطلبات رأس المال بمقدار 60 نقطة أساس لأكبر المصارف التي تركز على السوق البريطانية، في حين ستشهد المصارف البريطانية الكبرى مجتمعة خفضاً قدره 30 نقطة أساس، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم مصارف بريطانية كبرى، من بينها «ناتويست» و«لويدز» و«باركليز»، بنسبة 3 في المائة عقب الإعلان.

وتأتي هذه الخطوة في أحدث سلسلة من التطورات الإيجابية للمصارف البريطانية، التي حققت مستويات قوية من الربحية خلال السنوات الأخيرة، مع تعزيز ارتفاع أسعار الفائدة هوامش أرباحها، في حين شجعت أجندة حكومة حزب العمال الداعمة للنمو على الإقراض، وخففت بعض القواعد المنظمة للإقراض العقاري.

وتأتي المقترحات عقب مخاوف أعربت عنها المصارف من أن تداخل المتطلبات التنظيمية أدى إلى احتساب المخاطر نفسها أكثر من مرة، ما أجبرها على الاحتفاظ برأس مال يفوق ما تبرره تجارب الخسائر التاريخية.

وقالت لجنة السياسة المالية إن الخفض المزمع للمتطلبات يختتم مراجعتها لإطار رأس المال، التي أسفرت أيضاً عن اقتراح إصلاحات من شأنها تعزيز إمكانية استخدام هوامش رأس المال الاحتياطية، وخفض متطلبات نسبة الرافعة المالية بمقدار 0.2 في المائة. وتُلزم نسبة الرافعة المالية المصارف بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقارنة بإجمالي أصولها.

وأضافت اللجنة أن التأثير المشترك للتغييرات المزمع تنفيذها سيؤدي إلى خفض متطلبات رأس المال بمقدار 50 نقطة أساس، بما يتيح قدرة إقراضية إضافية تعادل نحو 175 مليار جنيه إسترليني (229 مليار دولار) لدى المصارف الكبرى.

الركيزة الثانية «أ»

وبموجب المقترحات التي أُعلنت الخميس، ستجري هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا مشاورات بشأن تعديلات على متطلبات الركيزة الثانية «أ»، التي تغطي المخاطر التي لا تعكسها نماذج الأوزان القياسية للمخاطر بصورة كاملة.

وتفترض الأوزان المخصصة للمخاطر أن المصارف تمتلك محافظ ائتمانية متنوعة على نطاق واسع. أما المصارف الأقل تنوعاً في أنشطتها، فتُعد أكثر عرضة للمخاطر، ولذلك يُطلب منها الاحتفاظ بمستويات أعلى من رأس المال.

وقالت لجنة السياسة المالية إن هذه المتطلبات كانت تميل إلى أن تكون أعلى لدى المصارف التي تركز على السوق البريطانية مقارنة بالمصارف ذات الأنشطة الدولية. غير أن اختبارات الضغط الأخيرة لم تُظهر أن المصارف التي تشكل القروض المحلية حصة أكبر من أعمالها أكثر تعرضاً للمخاطر المرتبطة بالدورات الاقتصادية.

واستجابة لذلك، ستجري هيئة التنظيم الاحترازي مشاورات بشأن تعديلات على متطلبات الركيزة الثانية «أ» المتعلقة بمخاطر التركّز الجغرافي، إلى جانب خفض أوسع لهذه المتطلبات.

وقالت الهيئة إن المقترحات تستند أيضاً إلى قرارها الإبقاء على هامش رأس المال المضاد للتقلبات الدورية عند مستوى 2 في المائة. ويمكن تحرير هذا الهامش خلال فترات الضغوط لمساعدة المصارف على امتصاص الصدمات من دون فرض قيود مفرطة على الائتمان.