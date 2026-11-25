أعلن تحالف استثماري بقيادة أميركية، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة «لوك أويل إنترناشونال» التي تضم المحفظة الدولية لأصول مجموعة «لوك أويل» الروسية في قطاعي النفط والغاز، في صفقة تهدف إلى نقل هذه الأصول إلى ملكية أميركية، وشركاء حلفاء، وتعزيز أمن الطاقة، واستقرار الإمدادات في الأسواق العالمية، وفق بيان.

ويضم التحالف، الذي تقوده شركة «إلدريدج»، كلاً من «مؤسسة تمويل التنمية الدولية» الأميركية، وشركة «كاتينا إنفستمنت هولدنغ» الإماراتية، ومجموعة «إكسيلوس بارتنرز».

وتشمل الصفقة الأصول النفطية والغازية التابعة لـ«لوك أويل» خارج روسيا، وتمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة -من حقول الإنتاج، إلى المصافي، وخطوط الأنابيب، وعمليات التوزيع والتسويق- في عدد من الدول الشريكة للولايات المتحدة في أوروبا الغربية، والجنوبية الشرقية، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأميركا الشمالية.

وبحسب بيان التحالف، تعمل الأصول في مرحلة الإنتاج الأولي في 11 دولة، وتنتج حالياً نحو 350 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. كما تضم المحفظة ثلاث مصافٍ في بلغاريا، وهولندا، ورومانيا، بطاقة تكريرية إجمالية تبلغ نحو 350 ألف برميل يومياً، من بينها مصفاة بورغاس في بلغاريا، وهي الأكبر في منطقة البلقان.

وتخدم هذه المصافي أسواق البحر الأسود، والبلقان، وشمال غربي أوروبا، وتوفر المنتجات النفطية، بما فيها الديزل، للدول الحليفة للولايات المتحدة، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف. وتشمل المحفظة أيضاً شركة التجارة الدولية «ليتاسكو»، وأكثر من ألفي محطة وقود موزعة على 16 دولة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وآسيا الوسطى.

شروط الصفقة وموافقة الخزانة الأميركية

وأوضح التحالف أن إتمام الصفقة لا يزال مشروطاً بالحصول على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إلى جانب استكمال إجراءات التدقيق والفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وبموجب الاتفاق، ستتم عملية الاستحواذ عبر مبادلة أسهم، إذ يقدم التحالف أسهماً روسية خاضعة للقيود في شركة «لوك أويل» وشركات روسية أخرى، مقابل الاستحواذ على كامل أسهم «لوك أويل إنترناشونال». وقال البيان إن هذا الهيكل يجنب تنفيذ أي مدفوعات نقدية مباشرة إلى روسيا، فيما ستحصل «مؤسسة تمويل التنمية الدولية» الأميركية على حصة ملكية من دون تكاليف أولية على دافعي الضرائب الأميركيين.

وستُودع قيمة المقابل في حساب وصاية مقيّد لمدة خمس سنوات، أو إلى حين رفع العقوبات، على أن تنفصل الأصول التي تمتلكها الشركة الدولية بالكامل عن ملكية شركة «لوك أويل» الروسية الأم عند إتمام الصفقة.

وأضاف التحالف أنه سيعطي، فور إتمام الاستحواذ، الأولوية لاستقرار العمليات الحيوية، والحفاظ على قيمة الأصول والاستثمارات، وضمان استمرارية الأعمال في مختلف مراحل سلسلة الطاقة، بما في ذلك إعادة المصافي إلى كامل طاقتها التشغيلية.