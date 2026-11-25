قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأربعاء، إن تحالف «أوبك بلس» يتجه إلى استكمال مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء بحلول نهاية العام الحالي.
وكان التحالف، الذي يضم أعضاءَ «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)» وحلفاءَ من خارجها؛ بينهم روسيا، قد قرر العام الماضي إجراء هذه المراجعة للمساعدة في تحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
وقد تُشكل عملية تقييم القدرات الإنتاجية موضع خلاف بين عدد من الدول الأعضاء، خصوصاً أنها تأتي بعد أشهر قليلة من انسحاب الإمارات من «أوبك» و«أوبك بلس» في مايو (أيار) الماضي؛ بهدف زيادة إنتاجها النفطي، عقب خلافات استمرت سنوات بشأن عدم تعبير حصتها الإنتاجية عن حجم استثماراتها في تعزيز طاقتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أفادت 4 مصادر مطلعة بأن العراق يضغط على التحالف لرفع تقديراته للطاقة الإنتاجية للنفط الخام في البلاد.
ومن المقرر أن يعقد تحالف «أوبك بلس» اجتماعاً في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسط توقعات بأن يبحث خلاله سياسة الإنتاج لعام 2027.