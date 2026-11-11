السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية، التي أبلغت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) برفع إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار الاضطرابات التي تعترض حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لـ«أوبك»، الصادر الأربعاء، أن إنتاج التحالف من النفط الخام ارتفع إلى 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 2.04 مليون برميل يومياً مقارنة بسبتمبر (أيلول).

ويمثل هذا المستوى نحو 97 في المائة من إنتاج التحالف المسجَّل في فبراير (شباط)، البالغ 42.72 مليون برميل يومياً، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات المنظمة.

وتعكس الزيادة قدرة السعودية ومنتجين آخرين في الخليج على استعادة جانب من الإمدادات، رغم استمرار تداعيات الحرب والقيود المفروضة على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

وتشير البيانات إلى أن بعض المنتجين تمكنوا من تجاوز هذه الاضطرابات عبر مسارات بديلة، من بينها عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلى جانب الاستفادة من خطوط الأنابيب التي تتيح تصدير الخام بعيداً عن المضيق.

السعودية في صدارة الزيادة

وأفادت السعودية «أوبك» بأن إنتاجها من النفط الخام ارتفع إلى 10.563 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة تقارب 26 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير، حين سجل 10.882 مليون برميل يومياً.

جاءت الزيادة بعد أن رفعت المملكة إنتاجها في فبراير، قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في خطوة عكست استعدادها لتعزيز الإمدادات في ظل توقعات بتصاعد اضطرابات السوق. وتُظهر الأرقام أن الرياض رفعت إنتاجها بشكل ملحوظ خلال أكتوبر، رغم استمرار المخاطر التي تواجه حركة التصدير في المنطقة.

ولم تقتصر الزيادة على السعودية؛ إذ أبلغ العراق المنظمة بأنه رفع إنتاجه إلى نحو 4.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، بينما قدَّرت المصادر الثانوية إنتاجه بنحو 4.491 مليون برميل يومياً، بما يجعله قريباً من المستوى المحدد له.

ارتفاع الإنتاج الروسي والنيجيري

وفي روسيا، ارتفع إنتاج النفط بنحو 41 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، ليصل إلى 8.668 مليون برميل يومياً، وفق بيانات المصادر الثانوية الواردة في تقرير «أوبك».

ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من تراجع الإنتاج الروسي تحت تأثير الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المصافي النفطية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الشهر الماضي وقفاً لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الاتفاق لم يصمد بصورة ملموسة، وإن كان قد وفر فترة من التراجع في الهجمات على منشآت التكرير الروسية، وهو ما قد يكون ساعد على دعم الإنتاج.

كما ارتفع إنتاج كازاخستان بنحو 34 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 1.887 مليون برميل يومياً.

وفي نيجيريا، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.69 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وفق بيانات الهيئة التنظيمية لقطاع النفط، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي الذي تتمكن فيه البلاد من الوفاء بحصتها الإنتاجية ضمن «أوبك». وبلغ الإنتاج، باستثناء المكثفات، نحو 1.51 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بقليل حصتها البالغة 1.5 مليون برميل يومياً.

وأرجعت الهيئة تحسن الإنتاج إلى ارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسن استمرارية الإنتاج، وزيادة كفاءة نقل الخام من الحقول إلى موانئ التصدير.

«أوبك» تثبت توقعات الطلب

وعلى صعيد السوق، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027 دون تغيير، بعد أن خفضت تقديراتها لنمو الطلب ستة أشهر متتالية.

وتتوقع المنظمة ارتفاع الطلب العالمي بنحو 180 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، فيما ترجح نموه بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً في عام 2027، ليصل متوسط الاستهلاك العالمي إلى 108.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تظهر فيه زيادة الإنتاج خلال أكتوبر مؤشرات على تعافي الإمدادات من منطقة الخليج، بعد أشهر من الاضطرابات التي دفعت عدداً من المنتجين إلى خفض الإنتاج أو تعطيل جزء من صادراتهم.

وتكتسب عودة الإنتاج أهمية إضافية مع استعداد «أوبك بلس» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لأعضائه، وهي مراجعة من المقرر استكمالها خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستخدام نتائجها في تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2027.

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه المقبل عبر الإنترنت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمناقشة أهداف الإنتاج للعام المقبل، في وقت تتباين فيه أوضاع الأعضاء بين دول استعادت جانباً كبيراً من قدرتها على الضخ، وأخرى لا تزال تواجه قيوداً تشغيلية أو تحديات مرتبطة بالتصدير.