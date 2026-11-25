يمكن أن يتسبب نقص الزنك في ظهور أعراض جسدية مبكرة على الوجه والعينين، حتى قبل حدوث مضاعفات تؤثر على بقية أعضاء الجسم.

ويؤدي الزنك دوراً أساسياً في تعزيز المناعة وتجديد الخلايا والحفاظ على صحة الجلد والشعر والعينين. ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي، هناك 10 علامات قد ترتبط بنقص هذا المعدن، أبرزها:

1- بطء التئام الجروح

يؤدي الزنك دوراً أساسياً في التئام الجروح، إذ يعزز إنتاج البروتين والحمض النووي، وانقسام الخلايا ونموها، ويدعم وظائف الجهاز المناعي.

وقد يؤدي نقصه إلى إضعاف المناعة وتأخير التئام الجروح، فضلاً عن زيادة الالتهابات وتقليل قدرة الجسم على مقاومة العدوى الميكروبية.

2- تساقط الشعر

يمكن أن يؤثر نقص الزنك سلباً على نمو الشعر، نظراً لدوره في إنتاج البروتين وتكاثر الخلايا، وهما عمليتان ضروريتان لنمو بصيلات الشعر.

كما يسهم الزنك في إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي يشكل المكون الأساسي للشعر. وقد يؤدي انخفاض مستوياته إلى جفاف الشعر وهشاشته وبطء نموه.

ويتمتع الزنك أيضاً بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، تساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف.

3- التهاب زوايا الفم

يُعد التهاب زوايا الفم من العلامات المحتملة لنقص الزنك، إذ يؤدي ضعف الاستجابة المناعية إلى تراجع قدرة الجسم على إصلاح التشققات الدقيقة في الجلد.

وقد يتسبب ذلك في جفاف الشفتين وتورمهما وظهور تشققات مؤلمة عند زوايا الفم، فضلاً عن زيادة فرص الإصابة بالعدوى الفطرية أو البكتيرية.

4- البهاق

البهاق مرض مناعي ذاتي يتميز بظهور بقع جلدية بيضاء نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للخلايا المنتجة للميلانين، وهي الصبغة التي تمنح الجلد والشعر والعينين لونها.

ويؤدي الزنك دوراً مهماً في تنظيم المناعة وعمليات إنتاج الميلانين. وأظهرت دراسات عدة انخفاض مستوياته في الدم لدى المصابين بالبهاق، بينما تشير بعض الأبحاث إلى احتمال مساهمة مكملاته في تحسين نتائج العلاج.

5- الإكزيما

التهاب الجلد التأتبي هو أكثر أنواع الإكزيما شيوعاً، ويتسبب في حكة الجلد وجفافه والتهابه.

ورغم أن نقص الزنك لا يتسبب مباشرة في الإصابة بالإكزيما، فإن انخفاض مستوياته قد يؤدي إلى تفاقم أعراضها، نظراً لأهميته في ترميم الأنسجة والحفاظ على رطوبة الجلد وتنظيم الاستجابة المناعية.

وأظهرت دراسات انخفاض مستويات الزنك لدى المصابين بالإكزيما، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة هذه العلاقة.

6- حب الشباب

أظهرت مراجعة لعدد من الدراسات أن الأشخاص المصابين بحب الشباب غالباً ما تكون لديهم مستويات منخفضة من الزنك.

كما تبين أن استخدام مستحضرات تحتوي على هذا المعدن أسهم في تقليل عدد البثور الالتهابية لدى بعض المصابين.

7- العشى الليلي

قد يتسبب نقص الزنك في ضعف القدرة على الرؤية ليلاً، نتيجة تأثيره على معالجة فيتامين «أ» ونقله داخل الجسم.

ويساعد الزنك على إنتاج البروتين المسؤول عن نقل هذا الفيتامين من الكبد عبر مجرى الدم إلى العينين. وقد يساعد تعويض النقص في تحسين الرؤية الليلية عندما يكون هو السبب.

8- الحساسية للضوء

ترتبط الحساسية للضوء بانخفاض مستويات الزنك، إذ تحتوي شبكية العين على تركيزات مرتفعة من هذا المعدن الذي يساعد على حمايتها من الإجهاد التأكسدي الناجم عن التعرض للضوء.

وقد يؤدي نقصه إلى إضعاف هذه الحماية، مما يزيد احتمالات تهيج العين وتضرر أنسجتها.

9- جفاف العينين

يساعد الزنك في الحفاظ على وظائف الغدد الدهنية الموجودة على حواف الجفون، والتي تسهم في ترطيب العينين وحمايتهما من الجفاف والالتهابات.

وقد يرتبط نقصه باحمرار العينين وتورم الجفون والتهابها، فضلاً عن جفاف العين المزمن.

10- إعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين، المعروف أيضاً بالمياه البيضاء، مرض يتسبب في ضبابية الرؤية وتدهورها تدريجياً.

ويحتوي نسيج العين، خصوصاً الشبكية، على تركيزات مرتفعة من الزنك. وتشير بعض الأبحاث إلى أن خصائصه المضادة للأكسدة قد تساعد على حماية عدسة العين من التلف.

ومع ذلك، فإن ظهور أي من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بنقص الزنك، إذ قد تكون ناجمة عن أسباب صحية أخرى تستدعي التشخيص الطبي.