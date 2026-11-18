لا تتوقف الاستفادة من الحديد على نوعية الطعام الذي نتناوله، بل تتأثر أيضاً بطريقة تحضيره وتناوله.

ومع معاناة الكثيرين من نقص الحديد، تبرز أهمية معرفة أن طريقة إعداد الطعام وتناوله تؤثر في كمية الحديد التي يستفيد منها الجسم.

ويُعد نقص الحديد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعاً في العالم، خصوصاً بين الأطفال والنساء في سن الإنجاب. ونقص الحديد هو حالة يحدث فيها انخفاض في مخزون الحديد بالجسم، مما يؤدي أحياناً إلى عدم القدرة على إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء.

علامات نقص الحديد

• تعب وإرهاق غير معتاد: شعور دائم بالضعف أو انخفاض الطاقة حتى مع مجهود بسيط.

• شحوب البشرة: يظهر بوضوح في الوجه، أو داخل الجفن السفلي، أو اللثة، أو الأظافر.

• ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب: يحدثان عند الحركة أو بذل مجهود بسبب قلة وصول الأكسجين للأنسجة.

• صداع ودوخة: خاصة عند الوقوف المفاجئ أو مع الإجهاد الذهني.

• برودة اليدين والقدمين: نتيجة ضعف الدورة الدموية أو تغير توزيع الدم.

وهذه بعض النصائح لتزايد امتصاص الحديد، بخلاف تناول اللحوم الحمراء:

1. سلق الخضراوات والطهي بالبخار

تؤثر طريقة الطهي في كمية الحديد التي يستطيع الجسم امتصاصها. فالسبانخ، على سبيل المثال، تحتوي على مركبات تُعرف باسم الأوكسالات، ترتبط بالحديد وتحد من امتصاصه. لكن سلقها يساعد على التخلص من هذه المركبات، ما يتيح للجسم امتصاص كمية أكبر من الحديد.

وينطبق ذلك على الخضراوات الورقية الغنية بالأوكسالات، مثل السبانخ والسلق وأوراق البنجر.

أما الخضراوات الأخرى، مثل الخس والكرنب والملفوف الصيني، فلا تحتاج إلى التخلص من الأوكسالات. بل إن تناولها نيئة أو مطهية بالبخار يساعد على الاحتفاظ بكمية أكبر من فيتامين «سي»، الذي يعزز امتصاص الحديد.

2. اجمع بين مصادر الحديد وفيتامين «سي»

أظهرت الأبحاث أن إضافة فيتامين «سي» إلى النظام الغذائي تعزز امتصاص الحديد.

وتقول ييميسي لاتوندي دادا، المحاضرة الأولى في علوم التغذية بكلية كينغز لندن، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن فيتامين «سي» عامل قوي في تعزيز امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

ويمكن تحقيق ذلك بإضافة عصير الليمون إلى الوجبات الغنية بالحديد، أو تناول كمية صغيرة من عصير البرتقال مع الخبز في وجبة الإفطار.

3. تناول الأطعمة المخمرة

يساعد التخمير أيضاً على تحسين امتصاص الحديد، لأنه يقلل حمض الفيتيك، وهو مركب طبيعي موجود في الحبوب والمكسرات والبذور، ويحد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، لذلك، يمكن استبدال بالخبز العادي خبز العجين المخمر.

4. لا تعتمد على الأطعمة المدعمة وحدها

تُضاف كميات من الحديد إلى كثير من الأغذية الأساسية، مثل الخبز وحبوب الإفطار، لكن الشركات المصنعة تستخدم عادة أشكالاً أقل قابلية للامتصاص، حتى لا تؤثر في مذاق الطعام أو لونه أو مدة صلاحيته.

وفي دراسة قاست امتصاص الحديد من الأغذية المدعمة، تراوحت النسبة لدى مستهلكي حبوب الإفطار المخصصة للأطفال بين 0.6 و2.2 في المائة فقط. في المقابل، كان الامتصاص أعلى لدى من تناولوا لفائف الخبز المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر، ووصل في دراسة أخرى إلى 13.6 في المائة.

5. انتبه إلى الشاي والقهوة

لا يقتصر تأثير الطعام على امتصاص الحديد، بل تمتد هذه التأثيرات إلى المشروبات التي نتناولها معه. ويوضح خبراء أن مركبات مثل البوليفينولات والألياف والفيتات يمكن أن تقلل امتصاص الحديد.

يُقلّل تناول الشاي

والقهوة من امتصاص الحديد في الأمعاء دون منعه تماماً

، خاصةً عند شربهما مع الوجبات أو بعدها مباشرة، ويحتوي الشاي والقهوة على العفص والبوليفينولات، لذلك فإن تناولهما مع وجبة غنية بالحديد، مثل حبوب الإفطار المدعمة، قد يقلل استفادة الجسم منه.

وتنصح دراسات صحية بالانتظار ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام قبل شرب الشاي.