أعاد المدرب السعودي أحمد الحنفوش، بقيادته المنتخب السعودي للناشئين إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر، تسليط الضوء على المدرسة الاتفاقية، التي لطالما شكّلت رافداً مهماً لكرة القدم السعودية، ليس على مستوى صناعة اللاعبين فحسب، بل في تأهيل المدربين الوطنيين، وتقديمهم لقيادة المنتخبات السعودية في مختلف المحافل القارية، والدولية.

ونجح الحنفوش في قيادة الأخضر الناشئ إلى الأدوار الإقصائية من المونديال، بعدما تجاوز آثار خسارته الصعبة أمام منتخب أوروغواي، وحقق انتصارين أمام منتخبي فرنسا، وهايتي، ليواصل كتابة فصل جديد في مسيرته التدريبية، ويعزز حضور المدرب الوطني على الساحة العالمية.

وبدأت رحلة الحنفوش التدريبية عام 2015، حين عمل مساعداً للمدرب الوطني سمير هلال في قيادة فريق النهضة بدوري الدرجة الأولى، قبل أن ينتقل إلى نادي الاتفاق، الذي شكّل محطة محورية في مسيرته المهنية، إذ تدرّج في العمل داخل الفئات السنية، بدءاً من مدرسة البراعم، مروراً بفريقي الناشئين، والشباب، ووصولاً إلى قيادة الفريق الأول.

وحرص الحنفوش، بالتوازي مع مسيرته الميدانية، على تطوير إمكاناته العلمية، والفنية، حتى حصل على الرخصة التدريبية الاحترافية «PRO»، ليجمع بين الخبرة الميدانية والتأهيل الأكاديمي، ويؤسس لنفسه مساراً تدريبياً متدرجاً.

وكانت إحدى أبرز محطاته مع الاتفاق توليه قيادة الفريق الأول بصورة مؤقتة، عقب إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، إذ نجح في قيادة الفريق للفوز على الأهلي بهدف دون مقابل، في تجربة عكست قدرته على التعامل مع تحديات المنافسة على مستوى الفريق الأول.

وانتقل الحنفوش بعد ذلك إلى العمل مع المنتخبات السعودية، ونجح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 في قيادة الأخضر الناشئ إلى التتويج ببطولة اتحاد غرب آسيا، التي أقيمت في مدينة العقبة الأردنية، عقب الفوز على المنتخب اللبناني في المباراة النهائية، قبل أن يواصل نجاحاته بقيادة المنتخب إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم.

ويعيد الحضور اللافت للحنفوش إلى الأذهان إرثاً تدريبياً عريقاً ارتبط بنادي الاتفاق، يتقدمه عميد المدربين الوطنيين خليل الزياني، الذي قاد المنتخب السعودي إلى تحقيق أول ألقابه القارية في كأس آسيا عام 1984، إلى جانب أسماء مدربين بارزين -يتقدمهم فيصل البدين، وخالد العطوي، وسعد الشهري- أسهموا في إثراء التجربة التدريبية السعودية، وتولوا قيادة المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

ولم يكن توالي هذه الأسماء في المشهد التدريبي السعودي وليد الصدفة، بل يعكس قيمة البيئة الاتفاقية في احتضان الكفاءات الوطنية، ومنحها فرص العمل، والتدرج، واكتساب الخبرات، الأمر الذي جعل النادي أحد أبرز روافد كرة القدم السعودية على الصعيد التدريبي.

وتكتسب تجربة الحنفوش أهمية إضافية في ظل الحديث المتواصل عن ضرورة تمكين المدرب السعودي، ومنحه الثقة، والفرص الكافية، إذ تقدم مسيرته نموذجاً لأهمية التدرج المهني، والعمل في الفئات السنية، والاستثمار في التأهيل العلمي، قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من المسؤولية الفنية.

وبين خليل الزياني، الذي كتب أحد أعظم فصول تاريخ الكرة السعودية، وأحمد الحنفوش، الذي يقود جيلاً سعودياً واعداً في المحفل العالمي، تتجدد ملامح المدرسة الاتفاقية بوصفها جامعة للمدربين الوطنيين، ومصنعاً للكفاءات الفنية، ورافداً مستداماً للمنتخبات السعودية.

فالاتفاق لم يكن يوماً مدرسة لصناعة المواهب الكروية فحسب، بل كان ولا يزال مدرسة ولادة للعقول التدريبية التي تقود تلك المواهب نحو الإنجازات.