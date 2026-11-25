كشفت دراسة لباحثين من جامعة كورنيل أن النقص الخفيف والمزمن في الزنك قد يغيّر بنية الأمعاء ووظائفها، مع اختلاف استجابة الأمعاء الدقيقة عن القولون.

وتشير النتائج إلى أهمية الزنك في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، لكنها لا تثبت بعد التأثير نفسه لدى البشر.

وتقدم الدراسة، التي نُشرت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) بدورية «Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology»، تصوراً جديداً لكيفية تأثير توفر الزنك على العلاقة بين بطانة الأمعاء وتريليونات الميكروبات التي تعيش فيها.

وقد تساعد النتائج على تفسير تضارب نتائج التجارب التي اختبرت مكملات الزنك لعلاج حالات مثل السمنة والسكري من النوع الثاني ومرض التهاب الأمعاء.

وقالت تولوناي بيكر أيدمير، الأستاذة المساعدة في قسم علوم التغذية بكلية البيئة البشرية في جامعة كورنيل، وفق موقع الجامعة الإلكتروني، إن نقص الزنك يُعد أحد عوامل الخطر المعروفة لهذه الحالات، التي ترتبط جميعها بتغيرات في الميكروبيوم المعوي، أي مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء.

وأضافت أن الأشخاص المصابين بهذه الأمراض غالباً ما تكون لديهم مستويات أقل من الزنك في الدم، ولكن تجارب تناول مكملاته أظهرت نتائج غير متسقة.

وباستثناء حالات الإسهال الشديد لدى الأطفال، التي يُستخدم فيها الزنك علاجاً معتمداً، لا توجد توصيات غذائية راسخة تدعم تناول مكملاته على نطاق عام.

ورجح فريق البحث أن أحد أسباب تضارب النتائج هو التعامل مع الجهاز الهضمي بوصفه بيئة واحدة متجانسة، رغم اختلاف المناطق التي يتكون منها.

الأمعاء الدقيقة والقولون يستجيبان بشكل مختلف

واستخدم الباحثون أساليب عدة، شملت تتبع الزنك المشع في الفئران، وتحليل نشاط الجينات في أنسجة الأمعاء، ورصد أنواع الميكروبات الموجودة في مناطق الجهاز الهضمي المختلفة.

وأظهرت النتائج أن الزنك لا يتوزع بالتساوي على امتداد الجهاز الهضمي. كما احتفظت الفئران التي نشأت من دون ميكروبات بكمية أكبر من الزنك في أنسجة الأمعاء، مقارنة بالفئران التي استعمرت الميكروبات أمعاءها، ما يشير إلى أن بكتيريا الأمعاء قد تتنافس مع الجسم على الحصول على هذا العنصر الغذائي.

وفي مرحلة أخرى، أطعم الباحثون الفئران نظاماً غذائياً يحتوي على كمية كافية من الزنك، أو نظاماً يعاني نقصاً فيه، لمدة 3 أسابيع. وكان النقص معتدلاً بما يكفي للحفاظ على صحة الحيوانات ظاهرياً، ما أتاح للباحثين رصد التغيرات المبكرة قبل تطور المرض.

وأكدت أيدمير أهمية التمييز بين النقص الشديد في الزنك الناتج عن انخفاض تناوله في الغذاء، والنقص المعتدل الذي قد يظهر نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة؛ إذ يمكن أن تختلف اضطرابات توازن العناصر الغذائية باختلاف موضع المرض.

وفي كل من الأمعاء الدقيقة والقولون، أدى انخفاض الزنك إلى تنشيط نشاط مناعي مرتبط بالإنترفيرون، وهو جزء من دفاعات الجسم المضادة للفيروسات والالتهابات. ولكن استجابة المنطقتين اختلفت بعد ذلك.

ففي الأمعاء الدقيقة، انخفض نشاط الجينات المرتبطة بالسطح الامتصاصي للخلايا، في حين ارتفع نشاط الدفاعات المضادة للميكروبات المرتبطة بخلايا مناعية متخصصة. كما تراجع تنوع المجتمعات الميكروبية في هذه المنطقة.

أما القولون، فلم يشهد تراجعاً في التنوع الميكروبي، ولكن تركيب البكتيريا تغيَّر لصالح أنواع تتغذى على الغليكانات، وهي جزيئات سكرية معقدة تدخل في تكوين البنية الداعمة للأمعاء.

ومن بين هذه الأنواع بكتيريا «كلوستريديوم ديفيسيل» (Clostridioides difficile)، وهي من مسببات الأمراض المعروفة التي يمكن أن تستفيد من نواتج نشاط تلك البكتيريا. وفي الوقت نفسه، انخفض نشاط الجينات المسؤولة عن بناء الإطار البنيوي للقولون، المعروف باسم المصفوفة خارج الخلوية.

الزنك بين الفوائد والمخاطر

وأوضحت أيدمير أن تأثير الزنك قد يختلف باختلاف مرحلة المرض؛ إذ يمكن أن يكون مفيداً في بعض حالات الالتهاب، ولكنه قد يحمل آثاراً غير مرغوبة لدى مرضى يعانون حالات معينة، مثل العدوى ببكتيريا «كلوستريديوم».

وأشارت إلى مفهوم «المناعة الغذائية»، الذي يعني أن الجسم قد يخفض مستويات الحديد أو الزنك المتاحة في الدورة الدموية أثناء الالتهاب، بهدف حرمان الميكروبات من هذه العناصر الضرورية لنموها.

وقالت إن نقص الزنك أدى إلى زيادة وفرة أنواع معينة من البكتيريا، وتدهور بعض المكونات البنيوية للأمعاء، مضيفة أن هذه التغيرات قد تفسر، على المدى الطويل، سبب ارتباط النقص المعتدل بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض.

وشددت الباحثة على أن النتائج تكشف عن ارتباط بين نقص الزنك والتغيرات المعوية؛ لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بينهما.

وترى أن الدراسة تسلط الضوء على جانب لم يحظَ بالاهتمام الكافي في التفاعل بين العناصر الغذائية الدقيقة والميكروبيوم المعوي، وقد تساعد على فهم صحة الأمعاء والأمراض المرتبطة بها؛ خصوصاً مع انتشار خطر عدم الحصول على كميات كافية من الزنك، وأهمية الحفاظ على توازنه لدى المصابين بأمراض الجهاز الهضمي، مثل التهاب الأمعاء.

جدير بالذكر أن الأطعمة الغنية بالزنك تشمل: المحار والمأكولات البحرية، واللحوم الحمراء والدواجن، والأسماك، مثل السردين والسلمون، إلى جانب البيض ومنتجات الألبان. كما يوجد الزنك في مصادر نباتية، أبرزها البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا، والمكسرات مثل الكاجو واللوز، والبذور؛ خصوصاً بذور اليقطين والسمسم، والحبوب الكاملة. وتُعد المصادر الحيوانية عموماً أفضل من حيث امتصاص الجسم للزنك؛ إذ تحتوي بعض الأطعمة النباتية على مركبات مثل الفيتات التي قد تحد من امتصاصه.