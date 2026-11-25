من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية لملايين البريطانيين بأكثر من الربع بدءاً من يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنته هيئة تنظيم سوق الطاقة (أوفغيم) الأربعاء، في ظل ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تسبّب في تراجع حاد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، إلى قفزة في أسعار النفط والغاز، وأثار مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع التضخم العام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت «أوفغيم»، التي تحدد سقف الأسعار التي يمكن لمورّدي الطاقة فرضها على المستهلكين مقابل الكهرباء والغاز كل ثلاثة أشهر، إن سقف الأسعار سيرتفع بنسبة 26 في المائة في يناير.

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة ستضيف نحو 443 جنيهاً إسترلينياً (580 دولاراً) إلى متوسط الفاتورة السنوية، لترتفع إلى نحو 2166 جنيهاً.

وقال المدير العام للأسواق في الهيئة، نيل كينوارد: «يواصل الصراع في الشرق الأوسط دفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع، وندرك أن هذه الزيادة ستثير قلق كثير من الأسر مع اقتراب فصل الشتاء».

وستطول الزيادة نحو 20 مليون أسرة تعتمد عقوداً قياسية بتعريفات متغيرة، في حين ستظل نحو 10 ملايين أسرة أخرى لديها عقود بأسعار ثابتة بمنأى عن الزيادة، ما دامت عقودها سارية.

وتعني الزيادة أن ملايين الأسر ستواجه مدفوعات أعلى، حتى بعد حصولها على دعم حكومي مباشر بقيمة 100 جنيه إسترليني للمساعدة في تغطية فواتير الطاقة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام قد أعلنت، في تقرير الموازنة السنوية الصادر في أكتوبر (تشرين الأول)، تقديم دفعة لمرة واحدة لنحو 20 مليون أسرة، إلى جانب إلغاء الرسوم الثابتة على فواتير الغاز.

كما مدّدت الحكومة العمل بتخفيض ضريبي مؤقت على أسعار الكهرباء المنزلية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير (شباط)، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وفقاً للعقود الآجلة الهولندية «تي تي إف»، بنحو 190 في المائة، لتصل إلى 92 يورو (101 دولار) للميغاواط/ساعة، مقارنة بنحو 32 يورو قبل الحرب.

وبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا أعلى مستوى له في 12 شهراً خلال أكتوبر، مسجلاً 3.6 في المائة، مع ارتفاع تكاليف وقود السيارات بفعل الصراع في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة في سقف أسعار الطاقة إلى دفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع خلال العام المقبل، ما يفاقم الضغوط المعيشية على الأسر.

ومع ذلك، لا تزال أسعار الغاز أدنى بكثير من المستويات التي سجلتها خلال ذروة أزمة الطاقة في عام 2022، عقب بدء روسيا غزو أوكرانيا.

وكانت أكبر زيادة في سقف أسعار الطاقة قد سُجلت في أكتوبر 2022، عندما ارتفع بنسبة 80 في المائة.