في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1970، وقف العالم الأميركي المرموق والحاصل على جائزتَي نوبل، لينوس باولينغ، في جامعة ستانفورد، ليطلق تصريحاً علمياً هزّ الأوساط الطبية وغيّر العادات الصحية لملايين البشر حول العالم.

لم يكن باولينغ يتحدث بصفته كيميائياً فذاً فحسب، بل بصفته مبشراً بثورة غذائية مفادها أن تناول حمض الأسكوربيك، المعروف بفيتامين «سي»، كفيل بتحصين الجسم ضد نزلات البرد الشائعة والإنفلونزا وتقليص حدتها ومدتها بشكل لافت.

العالم الأميركي المرموق والحاصل على جائزتي نوبل لينوس باولينغ (ويكيبيديا)

الإعلان، الذي تزامن مع صدور كتابه الشهير «فيتامين (سي) ونزلات البرد الشائعة»، حوّل هذا المركب الغذائي البسيط بين ليلة وضحاها من مجرد عنصر يمنع مرض «الإسقربوط» إلى أيقونة عالمية للوقاية المناعية، دافعاً الملايين إلى البحث عن مصادره.

صدام المختبرات والجدل الطبي المحتدم

لم تمر أطروحة باولينغ مرور الكرام داخل المؤسسات الطبية التقليدية؛ إذ قوبلت في البداية بموجة عارمة من التشكيك والرفض العلمي.

رأى أطباء وخبراء تغذية آنذاك أن التوصيات المرتبطة بكميات مرتفعة يومياً قد تتجاوز الحاجة الفسيولوجية الموصى بها، معتبرين أن الزيادة القابلة للذوبان في الماء قد لا تقدم فوائد إضافية تتناسب مع الكم المستهلك.

يُفضَّل تناول الحمضيات صباحاً إذ إن فيتامين «سي» يذوب في الماء ولا يحتاج إلى الدهون لامتصاصه (بيكسلز)

واعتبرت الأوساط الأكاديمية أن استنتاجات باولينغ اعتمدت بشكل مفرط على دراسات محدودة النطاق، مثل تجربة أجريت على أطفال في مخيم للتزلج في جبال الألب السويسرية، وهو ما لا يمكن تعميمه على عموم السكان.

ورغم هذا الصدام، أجبر الثقل العلمي لباولينغ الباحثين حول العالم على الخروج من دائرة الرفض النظري وإطلاق مئات التجارب السريرية المحكمة لاختبار فرضيته بدقة.

ماذا تقول الدراسات الحديثة ومراجعات «كوكرين»؟

بعد أكثر من خمسة عقود من البحث المكثف، رسم العلم الحديث صورة أكثر دقة وتوازناً تفصل بين الحقيقة والمبالغة في نظرية باولينغ. فقد أظهرت المراجعات المنهجية الكبرى الصادرة عن مؤسسة «كوكرين» الطبية، والتي حللت عشرات التجارب السريرية التي شملت أكثر من أحد عشر ألف مشارك، أن المواظبة على تناول مكملات فيتامين «C» قد لا تمنع الإصابة بنزلات البرد لدى عامة الناس بشكل مطلق.

ومع ذلك، أكدت تلك الدراسات وجود أثر فسيولوجي حقيقي؛ إذ يسهم الانتظام في تناوله في تقليص مدة المرض بنسبة تقارب 8 في المائة لدى البالغين و14 في المائة لدى الأطفال، فضلاً عن تخفيف حدة الأعراض المزعجة.

كما كشفت البيانات الصادرة عن معهد لينوس باولينغ بجامعة ولاية أوريغون أن الفائدة الوقائية للفيتامين تبرز بوضوح لدى الفئات التي تتعرض لإجهاد بدني عنيف أو برد قارس، مثل عدّائي الماراثون، والمتزلجين، والجنود في المناطق القطبية.

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية تساعد في حماية صحة العين (بيكسلز)

الدليل التطبيقي: المائدة الطبيعية والاحتياجات اليومية

يُجمع خبراء التغذية السريرية اليوم على أن مائدة الطعام الطازجة تظل المصدر الأمثل لتلبية احتياجات الجسم اليومية. وبخلاف الاعتقاد الشائع الذي يحصر هذا الفيتامين في الحمضيات كالبرتقال والليمون، يتفوق الفلفل الحلو الملون، ولا سيما الأحمر منه، إلى جانب الكيوي، والفراولة، والبروكلي، والسبانخ، في محتواها الغني بحمض الأسكوربيك، شرط تناولها طازجة أو مطهوة بالبخار الخفيف لتجنب تلف الفيتامين بالحرارة.

ووفقاً للإرشادات المعتمدة من المعاهد الوطنية للصحة الأميركية (NIH)، تختلف الكميات اليومية الموصى بها باختلاف العمر والجنس والحالة الصحية مثل التدخين أو الحمل.

وتشدد المؤسسات الطبية، ومنها «مايو كلينك»، على أهمية الالتزام بالحدود القصوى الآمنة للكميات المستهلكة يومياً لتفادي اضطرابات المعدة أو أي آثار صحية غير مرغوب فيها.

سيروم فيتامين «سي» هو المستحضر الصباحي الأساسي قبل وضع واقي الشمس (بيكسلز)

الإرث المستمر وولادة «الطب التقويمي»

ترك إعلان الثامن عشر من نوفمبر بصمة عميقة لا تزال حاضرة في الطب الوقائي المعاصر. فقد أسس باولينغ من خلال أبحاثه ما عُرف لاحقاً بـ«الطب التقويمي» (Orthomolecular Medicine)، وهو نهج علاجي يقوم على توفير البيئة الجزيئية المثلى للجسم عبر ضبط تركيزات الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض المزمنة وتدعيم الجهاز المناعي.

وهكذا نجحت رحلة فيتامين «سي» منذ عام 1970 في ترسيخ ثقافة التغذية العلاجية، محولةً الأنظار نحو الدور الحيوي للمغذيات الدقيقة في بناء الكولاجين، وتعزيز امتصاص الحديد، وحماية الخلايا من التلف التأكسدي.