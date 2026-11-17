كشفت دراسة علمية عن أن البالغين المصابين بمقدمات مرض السكري، الذين يستخدمون أجهزة تنقية الهواء في غرف نومهم، تراجعت لديهم تقلبات مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، مع جانب تراجع حدة الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم بعد وجبة الإفطار.

ووجد الباحثون من مركز لانجون للأبحاث الطبية في نيويورك وجامعة وين ستيت الأميركية، أن دور جهاز تنقية الهواء في غرفة النوم قد لا يقتصر على تحسين جودة الهواء وتسهيل التنفس، بل قد يصل أيضاً إلى المساعدة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الجمعية الأميركية لأمراض القلب، درس الباحثون 150 شخصاً بالغاً مصابين بمقدمات السكري، واستخدموا أجهزة تنقية الهواء في غرف نومهم على مدار الساعة لمدة أربعة أسابيع. وارتدى المشاركون أجهزة استشعار لقياس معدلات الغلوكوز في الدم لمدة أسبوع قبل بدء التجربة، ثم أعادوا استخدامها بعد انتهاء فترة الدراسة، لرصد أي تغيرات في مستويات السكر في الدم.

وتقول الطبيبة شارين ويتكوب، رئيس فريق الدراسة من مركز لانجون للأبحاث الطبية، إن المشاركين في التجربة لم يكونوا على علم بالمجموعة التي ينتمون إليها، كما طُلب منهم عدم إجراء أي تغييرات كبيرة على نظامهم الغذائي.

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية: «عند مقارنة مستويات السكر في الدم بعد التجربة بما كانت عليه قبله، وجدنا أن الأشخاص الذين استخدموا فلاتر التنقية الحقيقية شهدوا انخفاضاً في تقلبات السكر، وتحسناً في التحكم بمستوياته، مقارنة بمن استخدموا فلاتر وهمية».

وأسهمت فلاتر الهواء عالية الكفاءة في خفض الجسيمات الضارة العالقة في الهواء بنسبة 36 في المائة، وتزامن تحسن جودة الهواء مع انخفاض تقلبات مستويات السكر اليومية بنحو 8 في المائة، إلى جانب تراجع الارتفاعات الحادة في سكر الدم بعد وجبة الإفطار. ويرجح الباحثون أن تلوث الهواء قد يتداخل مع قدرة الجسم على استخدام الأنسولين؛ ما يجعل التحكم في مستويات السكر أكثر صعوبة.