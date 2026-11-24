كشفت دراسة علمية أُجريت في الولايات المتحدة عن أن المشي لفترات قصيرة، ولكن متكررة على مدار اليوم، قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في السيطرة على معدلات السكر في الدم أفضل من المشي لفترة طويلة واحدة.

وخلال الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة كولورادو أنشوتز الأميركية ونشرتها الدورية العلمية «Obesity» المتخصصة في أبحاث السمنة، قام مجموعة من المتطوعين بممارسة المشي لمدة 45 دقيقة يومياً، وتبيّن من التجربة أن المتطوعين الذين قاموا بتوزيع وقت المشي على فترات قصيرة خلال اليوم سجلوا مستويات أفضل لسكر الدم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت رئيسة فريق الدراسة أودري برجويجنان، وهي أستاذة مشاركة في المركز الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز: «تشير النتائج إلى أن طريقة توزيع النشاط البدني على مدار اليوم قد تكون بأهمية حجم النشاط الذي نمارسه».

وشارك في التجربة 30 شخصاً بالغاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأفادوا بأنهم يتبعون نمط حياة يتسم بالخمول، إذ يقضون أكثر من ست ساعات يومياً في الجلوس. وطلب من جميع المشاركين المشي السريع لمدة 45 دقيقة يومياً لمدة خمسة أيام أسبوعياً على مدار ستة أسابيع، مع توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين، إذ مارست المجموعة الأولى المشي كاملاً في مرة واحدة، في حين وزّعت المجموعة الثانية مدة المشي على فترات قصيرة على مدار اليوم.

وبعد ستة أسابيع، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا المشي على فترات قصيرة ومتعددة حققوا معدلات تحكم أفضل في مستويات سكر الدم مع البقاء لفترة أطول ضمن النطاق المستهدف لمستويات السكر وتسجيل تقلبات أقل على مدار اليوم.

وقالت الباحثة برجويجنان، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث العلمية: «بدلاً من الاعتماد فقط على جلسة تمرين واحدة، قد يوفّر نظام المشي لفترات قصيرة متقطعة فوائد إضافية لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، خصوصاً لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني».