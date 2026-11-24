أفادت دراسة استكشافية حديثة لفريق طبي من مستشفى نانفانغ في الصين، بالتعاون مع مؤسسات طبية دولية، ونُشرت في دورية التعديل العصبي (Neuromodulation) نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بإمكانية استخدام تقنية قابلة للارتداء في المنزل تُعرف باسم «التحفيز عبر الجلد للعصب الحائر من خلال الأذن taVNS»، بوصفها طريقة آمنة وعملية لمساعدة الأطفال والمراهقين في التعامل مع النوبات الحادة للصداع النصفي.

ومن المعروف أن العصب الحائر يُعدّ أحد أكبر الأعصاب المخية (الأعصاب التي تخرج من جذع المخ مباشرة وليس من النخاع الشوكي) في جسم الإنسان، وينقل الأوامر العصبية مباشرة من المخ إلى الأعضاء الداخلية، حيث يلعب دوراً محورياً في الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي ينظم الوظائف اللاإرادية؛ مثل معدل ضربات القلب، وعملية الهضم، والحفاظ على التوازن الفسيولوجي للعناصر المختلفة في الجسم.

تحفيز العصب الحائر من خلال الأذن

تعتمد تقنية «التحفيز عبر الجلد للعصب الحائر من خلال الأذن»، على إرسال نبضات كهربائية خفيفة عبر الأذن الخارجية إلى العصب الحائر، وعلى وجه التحديد إلى منطقة تسمى محارة الأذن «concha» (محارة الأذن هي منطقة غنية بالألياف العصبية التابعة للعصب الحائر)، ومن خلال هذا التحفيز الكهربائي غير الجراحي، يحدث تثبيط لمراكز معالجة الألم، ويمكن أن يؤدي استخدام هذه التقنية في الصداع النصفي إلى تقليل الألم.

وللتأكد من هذه الفرضية، أجرى الباحثون التجربة على مجموعة صغيرة من الأطفال والمراهقين (11 مشاركاً فقط)، وكانت أعمارهم جميعاً تتراوح بين 7 و18 عاماً، وطلبوا من كل مشارك أن يرتدي جهاز التحفيز الذي يشبه سماعة الأذن عند بداية الشعور بنوبة الصداع، حيث أجرى المشاركون جلسات التحفيز (taVNS) بشكل ذاتي في المنزل.

وأكد الباحثون ضرورة أن تستمر جلسة التحفيز لمدة 30 دقيقة لكل جلسة على مدار 4 أسابيع، وطلبوا من المشاركين تسجيل عدد الأيام التي تحدث فيها النوبات خلال الشهر ومدة استمرار كل نوبة، وفي المجمل كان عدد النوبات التي تم رصدها للمجموعة كلها خلال فترة الشهر، نحو 72 نوبة صداع.

انخفاض حدة الصداع النصفي

أظهرت النتائج أن حدة الألم انخفضت بشكل واضح أثناء حدوث النوبات، كما لاحظ الباحثون اختفاء الألم بشكل كامل في غضون ساعتين فقط، دون الحاجة إلى أدوية أخرى في نسبة بلغت 36.11 في المائة من النوبات التي خضعت للعلاج، وعند مقارنة فترة التدخل العلاجي التي امتدت 4 أسابيع بالفترات السابقة لعلاج هؤلاء الأطفال، تبين أيضاً وجود انخفاض في عدد أيام الإصابة بالصداع النصفي شهرياً، كما قل متوسط ​​مدة كل نوبة بشكل ملحوظ.

طريقة عملية

أوضح الباحثون أن هذه الطريقة أثبتت أنها عملية للغاية ومقبولة جداً لدى الأطفال والمراهقين، ومن بين 72 جلسة علاجية، لم يتم تسجيل سوى حالتين بسيطتين لرد فعل جلدي تحسسي في موضع التحفيز، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة.

وعلى الرغم من أن التجربة تم إجراؤها على عدد محدود من الأطفال والمراهقين، فإن النتائج المبشرة تُثبت إمكانية استخدام تقنيات التحفيز العصبي في المنزل بأمان من قِبل الأطفال وعائلاتهم في ظروف حياتهم اليومية، ومع إجراء مزيد من التجارب على عدد أكبر من المرضى، يأمل الباحثون في أن يتم اعتماد هذه الطريقة في العلاج غير الدوائي للأطفال والمراهقين الذين يعانون من الصداع النصفي في المستقبل.