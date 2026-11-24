أعلنت الصين، الثلاثاء، تمديد تعليق الحظر الفعلي على صادرات مجموعة من المعادن الحيوية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الولايات المتحدة، لمدة شهرين إضافيين، في خطوة توفر متنفساً لسلاسل الإمداد الصناعية الأميركية، وسط استمرار التوترات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن تعليق القيود، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، سيستمر حتى 27 يناير (كانون الثاني) 2027، وفق «رويترز». ويشمل القرار صادرات الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن تمديد تعليق إجراءات التدقيق المشددة المتعلقة بالمستخدم النهائي والاستخدام النهائي لشحنات الغرافيت المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه المواد أهمية استراتيجية؛ نظراً إلى استخداماتها الواسعة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية والطاقة النظيفة، فضلاً عن الدور المحوري الذي تؤديه الصين في سلاسل إمداد المعادن الحيوية ومعالجتها عالمياً.

ويُستخدم الغاليوم في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة ومكونات الاتصالات عالية التردد، بينما يدخل الجرمانيوم في إنتاج الألياف الضوئية وأنظمة الأشعة تحت الحمراء والخلايا الشمسية عالية الكفاءة.

أما الأنتيمون، فيدخل في مجموعة من التطبيقات الصناعية والعسكرية، بما في ذلك تصنيع البطاريات والمواد المقاومة للاشتعال، في حين يمثل الغرافيت مكوناً أساسياً في صناعة الأقطاب السالبة لبطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وتدخل المواد فائقة الصلابة في تصنيع أدوات القطع والحفر والمعدات الصناعية الدقيقة، ما يجعل انتظام إمداداتها مهماً لعدد من القطاعات التحويلية.

انفراجة مؤقتة في العلاقات التجارية

ويأتي تمديد تعليق القيود في وقت لا تزال فيه العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن تواجه تحديات مرتبطة بالسيطرة على التقنيات المتقدمة وتأمين المواد الخام الاستراتيجية. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تقييد وصول الصين إلى الرقائق المتطورة وقدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تمتلك بكين نفوذاً مهماً في أسواق المعادن التي تعتمد عليها الصناعات الأميركية.

ويوفر القرار الصيني للشركات المستوردة فترة إضافية للتخطيط لمشترياتها وإدارة مخزوناتها؛ لكنه لا يمثل إلغاءً نهائياً للقيود؛ إذ يظل تعليق الحظر محدداً بإطار زمني.

كما أن تمديد تعليق الإجراءات المشددة لا يعني بالضرورة إعفاء الشحنات من جميع متطلبات تراخيص التصدير والضوابط التنظيمية الأخرى. وتسلط الخطوة الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في تقليص اعتمادها على الصين في مجال المعادن الحيوية؛ خصوصاً أن تطوير مصادر بديلة للإمدادات يتطلب استثمارات طويلة الأجل في التعدين والتكرير والمعالجة الصناعية.

ولا يقتصر التحدي على توفر الموارد المعدنية؛ بل يمتد إلى بناء القدرات التقنية اللازمة لمعالجتها بالمواصفات المطلوبة في الصناعات المتقدمة، وبأسعار تنافسية. ومن شأن استمرار حالة عدم اليقين بشأن القيود التجارية أن يدفع الشركات إلى تسريع جهود تنويع المورِّدين، وزيادة المخزونات الاستراتيجية، والاستثمار في إعادة تدوير المعادن وتطوير البدائل الصناعية.

لكن هذه الإجراءات قد تستغرق سنوات قبل أن تحقق نتائج ملموسة، ما يُبقي الصناعات المعتمدة على الإمدادات الصينية عرضة لتقلبات العلاقات التجارية خلال المدى القريب. وبينما يخفف القرار الصيني الضغوط الفورية على المستوردين الأميركيين، تظل الأنظار متجهة إلى ما بعد 27 يناير المقبل، وما إذا كانت بكين ستتجه إلى تمديد التعليق مجدداً أو إعادة تفعيل القيود، في ظل استمرار التنافس بين البلدين على التكنولوجيا والموارد الاستراتيجية.