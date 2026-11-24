قفزت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، بقيادة شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، بعدما أعادت شركة «إنفيديا» الأميركية تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لها، ما أشعل موجة شراء واسعة لأسهم الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المخاوف بشأن القيود التكنولوجية الأميركية وجدوى الاستثمارات الضخمة في القطاع.

وفي موازاة ذلك، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط العالمية وانحسار المخاوف التضخمية.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 3.91 في المائة عند 58644.63 نقطة، بعدما بلغت مكاسبه خلال الجلسة 5.01 في المائة، بينما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.47 في المائة إلى 3764.88 نقطة، متعافياً من خسائر قاربت 4 في المائة الجمعة الماضي.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة، الاثنين، بمناسبة عطلة رسمية.

عودة هوانغ تنعش شهية المخاطرة

جاءت موجة الصعود بعدما أعلنت «إنفيديا» إعادة هوانغ إلى منصبه، وفق «رويترز»، ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن استقرار الشركة التي تعد مؤشراً رئيسياً لاتجاهات قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي.

وكان إعلان استقالة هوانغ في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قد أسهم في إشعال موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول»، إن الأخبار الإيجابية وفرت مبرراً لإعادة شراء الأسهم، مشيراً إلى أن حدة التراجعات السابقة أسهمت في تضخيم موجة الارتداد الناتجة عن تغطية مراكز البيع على المكشوف.

وبرزت اليابان بوصفها إحدى الأسواق الرئيسية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، نظراً لحضور شركاتها في سلاسل توريد معدات تصنيع الرقائق والمكونات الإلكترونية وتجهيزات مراكز البيانات.

مكاسب قياسية لموردي «إنفيديا»

تصدرت الشركات المرتبطة بسلاسل توريد «إنفيديا» موجة الصعود، مسجلة مكاسب تجاوزت 10 في المائة في عدد من الأسهم.

ولم تُنفذ أي صفقات على سهم شركة «إيبيدن»، المتخصصة في مكونات تغليف الرقائق، حتى نهاية الجلسة، نتيجة تراكم أوامر الشراء عند الحد الأقصى المسموح به للارتفاع اليومي.

وتحصل الشركة على نحو 30 في المائة من مبيعاتها من «إنفيديا»، ما يجعل أداء سهمها شديد الحساسية لتطورات الشركة الأميركية.

وقفز سهم «موراتا للتصنيع»، وهي مورد رئيسي آخر، بنسبة 14.89 في المائة، ليبلغ الحد الأقصى للارتفاع اليومي.

كما ارتفع سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات، بنسبة 12.45 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يوليو (تموز)، بينما صعد سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 11.54 في المائة، في أكبر ارتفاع له خلال شهرين ونصف الشهر.

واتسعت المكاسب لتشمل معظم مكونات مؤشر «نيكي»؛ إذ ارتفعت أسهم 167 شركة مقابل تراجع 58 شركة.

مخاطر الذكاء الاصطناعي لا تزال قائمة

رغم الارتفاعات الحادة، حذر محللون من أن عودة هوانغ لا تعالج بصورة مباشرة التحديات التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً القيود المحتملة على إنشاء مراكز البيانات والضوابط الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

كما لا تزال الأسواق تترقب مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد مجزية من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد «إن إل آي» للأبحاث، إن حالة عدم اليقين ازدادت بشأن مدى تشديد القيود المفروضة على الصين مستقبلاً.

وأضاف أن القضايا المتعلقة بقيود إنشاء مراكز البيانات أو ضوابط التصدير إلى الصين، قد تستمر ما بين 6 أشهر وعام، متوقعاً أن تشهد الأسواق تقلبات متكررة استجابة لتصريحات المسؤولين والتطورات الإخبارية.

عوائد السندات تتراجع مع انخفاض النفط

في سوق الدين، انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.715 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوعين.

وتراجع عائد سندات العشرين عاماً بـ4 نقاط أساس إلى 3.645 في المائة، بينما انخفض عائد الثلاثين عاماً بالمقدار نفسه إلى 3.930 في المائة.

وهبط عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوجهات السياسة النقدية لبنك اليابان، بنقطتي أساس إلى 1.8 في المائة، فيما تراجع عائد الخمس سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 2.125 في المائة.

كما انخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.115 في المائة.

وجاءت هذه التحركات بعدما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، الاثنين، لتستقر عند أدنى مستوياتها في 3 أشهر، بفعل زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط واستئناف تشغيل خط أنابيب نفطي في ليبيا.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، إن انحسار المخاوف التضخمية نتيجة انخفاض أسعار النفط يمثل عاملاً يدفع أسعار الفائدة المحلية نحو التراجع ويدعم أسعار السندات الحكومية.

الأنظار تتجه إلى السياسة النقدية الأميركية

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، بعدما أسهمت عودة هوانغ في تخفيف المخاوف بشأن استقرار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتسعر الأسواق بصورة شبه كاملة، احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بينما تراجعت توقعات رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

وبينما استعادت الأسهم اليابانية جانباً من خسائرها الأخيرة، لا تزال استدامة التعافي مرهونة بتطورات القيود التكنولوجية الأميركية، وربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، ومسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.