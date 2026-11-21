قد يلجأ بعض الأزواج إلى الهجوم اللفظي أو الصمت المطبق بعد حدوث شجار بينهما، لكن ثمة خيارات أفضل لتجاوز أي شجار يقع بين الزوجين. يكشف مقال للدكتور جيسون وايتينغ، الأستاذ في جامعة بريغام يونغ الأميركية، نُشر الجمعة على موقع «سيكولوجي توداي»، عن أفضل تلك الخيارات.

ووفقاً للمقال، تنطوي العلاقات الشخصية عموماً على تباين في وجهات النظر، لذا ينبغي للزوجين الاعتذار في حال ارتكاب خطأ ما. فالبشر ليسوا معصومين من الخطأ، ولديهم نقاط ضعف واختلافات هي جزء لا يتجزأ من الحياة. وقد ينحرف أي زوجين عن المسار الصحيح في بعض الأحيان، مما يدفع كلاً منهما إلى التمسك برأيه، فيتحول الأمر إلى جدال محتدم حول «من المحق». وهنا، قد يصبح إثبات وجهة النظر أهم من وضع حد للخلافات التي تتراكم يوماً بعد آخر.

مصيدة الحشرات

ويشير الباحث في شؤون الزواج، جون غوتمان، وفقاً لكاتب المقال، إلى أن بعض الأزواج الذين يكثر الشجار بينهم يجدون أنفسهم عالقين في وضع يشبه «مصيدة الحشرات»؛ يدخلون إليها ولا يستطيعون الخروج منها. ويصف غوتمان هؤلاء بـ«الكارثيين»، مقابل «البارعين» الذين يمتلكون القدرة على إيقاف الشجار، أو تهدئة الأمور، أو التركيز على إيجاد حلول. وتُطلق على القدرة على الخروج من تلك المواقف الشائكة تسمية «القابلية للمعالجة»؛ أي التركيز على ما هو مفيد وفعّال، بدلاً من الانشغال بتحديد من فعل ماذا.

مساعٍ للمصالحة

ومن أكثر الخطوات فاعلية في العلاقات ما يُعرف بـ«محاولة الإصلاح». صحيح أن الوقت كفيل بشفاء الكثير من الجروح، لكن الجروح تلتئم بشكل أسرع إذا تلقت العلاج المناسب؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال حوار لطيف يتضمن مساعي للمصالحة. وقد بحثت إحدى الدراسات في تأثير لفتات الإصلاح هذه؛ إذ قام المشاركون بتعبئة استبيانات وصفوا فيها مواقف تعرضوا فيها للأذى مؤخراً. وتابع الباحثون المشاركين لعدة أسابيع لمعرفة ما يفعله الطرف المخطئ لتصحيح الأمور. لم يفعل البعض شيئاً، بينما بادر آخرون بالاعتذار، وتقديم التعويضات، وتبني نهج يهدف إلى إحلال السلام. وكلما اتخذ الطرف المخطئ خطوات أكثر في هذا الاتجاه، زادت احتمالية أن يسامحه الطرف الآخر. فالمحاولات الإيجابية تغيّر نظرة الشخص المتضرر إلى العلاقة وإلى الطرف الآخر؛ إذ تُعد محاولة إصلاح الأمور دائماً خطوة في الاتجاه الصحيح.

الجروح العاطفية

وينقل المقال عن سو جونسون، الباحثة والمعالجة الزوجية، بعض التوجيهات للتعامل مع الجروح العاطفية التي لا تلتئم من تلقاء نفسها. وتنصح جونسون بأن يتحدث الزوجان عن الألم بصدق وبساطة، مع التركيز على المشاعر بدلاً من إلقاء اللوم على من تسبب في الأذى. وتضيف أنه على الطرف المستمع أن يقر بوجود الألم دون اتخاذ موقف دفاعي أو محاولة تقديم أعذار. وتتابع أنه يجب على الطرف المخطئ تحمل مسؤولية أفعاله دون التقليل من شأن ما حدث. وقد يتطلب الأمر اعتذاراً حقيقياً، وليس مجرد اعتذار عابر أو ساخر. وحتى لو لم يتفق الطرفان على كل تفصيل، فمن المهم ألا يظلا عالقين في اجترار التفاصيل؛ بل ينبغي مناقشة الخطوات التالية المطلوبة، من خلال التركيز على الاحتياجات الجوهرية، مثل الشعور بالأمان، والاستجابة العاطفية، والترابط. ويساعد ذلك في خلق شعور بالطمأنينة.

ويؤكد المقال ضرورة رعاية الجروح ومعالجتها، لكن هذا لا يعني أن الأمور ستُحل على الفور. فإذا اعتذر شخص بصدق بعد ارتكاب خطأ كبير، فسيظل الألم موجوداً لفترة من الوقت. لذا، يجب على المتسبب في الأذى تقبّل هذا الواقع دون إحباط أو تذمر. كما ينبغي له أن يشعر بالأسف تجاه الألم نفسه. فالاعتذارات الصادقة تُساعد الزوجين على إعادة ضبط مسار علاقتهما والالتزام بتحسينها.