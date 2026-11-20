كشفت دراسة بحثية قادها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومعهد «دانا فاربر» للسرطان أن نحو دراسة واحدة فقط من كل ثماني دراسات طبية تعلن مشاركة الشيفرات البرمجية المستخدمة في أبحاثها، فيما تفتقر كثير من الشيفرات المنشورة إلى المعلومات والتعليمات اللازمة لفهمها وإعادة استخدامها.

واستعان الباحثون بنماذج لغوية كبيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفحص ما يقارب 4 آلاف دراسة علمية، إلى جانب مئات المستودعات البرمجية المرتبطة بها، بهدف تقييم مدى شفافية الأبحاث التي تطور نماذج للتنبؤ بالحالات الصحية للمرضى.

ونُشرت النتائج في دورية «Nature Medicine»، ضمن بحث يتناول استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة ممارسات مشاركة الشيفرات البرمجية في دراسات نماذج التنبؤ السريري.

الشيفرات تكشف التفاصيل

تعتمد نماذج التنبؤ السريري على البيانات والخوارزميات لتقدير احتمالات تعرض المرضى لأمراض معينة أو توقع نتائج صحية محتملة. وتتطلب مراجعة هذه النماذج معرفة كيفية اختيار المرضى المشاركين، والتعامل مع البيانات الناقصة، وتقييم أداء الخوارزميات المستخدمة.

لكن الأوراق العلمية المنشورة لا تتضمن دائماً جميع القرارات التقنية التي اتخذها الباحثون خلال تطوير النماذج، ما يجعل الوصول إلى الشيفرات البرمجية والبيانات الداعمة عاملاً مهماً للتحقق من النتائج.

وأوضح توم بولارد، الباحث في مختبر الفسيولوجيا الحاسوبية ومختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في «MIT»، أن تطوير النماذج الطبية يتضمن قرارات متعددة بشأن إعداد البيانات وبناء النماذج وقياس أدائها، وأن هذه الخيارات تؤثر في النتائج النهائية، بينما لا تستطيع أقسام المنهجية في الأوراق العلمية توثيق جميع تفاصيلها.

ولا تقتصر المشكلة على عدم نشر الشيفرات، إذ إن إتاحتها دون تنظيم واضح أو تعليمات تشغيل كافية قد تجعل استخدامها أو إعادة إنتاج النتائج أمراً صعباً على الباحثين الآخرين.

يعمل الباحثون على تطوير معايير جديدة لتعزيز شفافية النماذج الطبية وتسهيل التحقق من نتائج الأبحاث وإعادة استخدامها (أدوبي)

فحص آلاف الدراسات بالذكاء الاصطناعي

اختار الفريق دراسات تتناول تطوير نماذج التنبؤ السريري أو تحديثها أو التحقق من صحتها، وكانت نصوصها الكاملة متاحة عبر مجموعة الوصول المفتوح التابعة لقاعدة «PubMed Central».

واستخدم الباحثون نموذجاً لغوياً كبيراً لتحديد الدراسات التي تشير إلى مشاركة الشيفرات البرمجية، واستخراج الروابط التي تقود إلى مستودعاتها الإلكترونية، قبل تحليل محتويات تلك المستودعات باستخدام أدوات برمجية إضافية.

ولم يقتصر التقييم على التأكد من وجود روابط للشيفرات، بل شمل فحص مستوى اكتمال الوثائق التفسيرية، ومتطلبات تشغيل البرامج، وشروط إعادة الاستخدام. وللتحقق من دقة التحليل الآلي، راجع باحثان بصورة مستقلة عينة تضم 500 ورقة علمية، إضافة إلى عينة منفصلة من المستودعات البرمجية، ثم قورنت نتائجهما بالتقييمات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت المقارنة توافقاً أكبر في تحديد الخصائص الواضحة، مثل وجود ملف ترخيص، مقارنة بالأحكام التي تتطلب تقديراً نوعياً، مثل مدى كفاية التعليمات المصاحبة للشيفرات. ولذلك ركز الباحثون على الاتجاهات العامة، مع الإقرار بإمكان حدوث أخطاء في التصنيف.

تفاوت كبير بين المجلات العلمية

أظهرت النتائج أن نسبة الدراسات التي أعلنت مشاركة شيفراتها لم تتجاوز نحو 12.5 في المائة، فيما تباينت جودة المستودعات المنشورة بصورة ملحوظة. وبحسب الباحث توماس سوناك، المؤلف الأول للدراسة، كانت بعض المستودعات منظمة وموثقة بصورة جيدة، بينما افتقرت أخرى إلى الحد الأدنى من الإرشادات اللازمة لفهم طريقة عمل الشيفرات وتشغيلها. كما كشفت الدراسة اختلافات واسعة بين المجلات العلمية والدول، إذ تراوحت نسب مشاركة الشيفرات بين صفر وأكثر من 70 في المائة لدى المجلات التي شملها التحليل.

ولاحظ الباحثون أن بعض المجلات التي تسجل معدلات منخفضة للمشاركة تمتلك بالفعل سياسات مكتوبة تشجع نشر الشيفرات، ما يشير إلى أن وجود السياسات لا يضمن بالضرورة تطبيقها. ورصد الفريق أيضاً ممارسات تساعد على إعادة استخدام الأبحاث، منها نشر مجموعات بيانات اصطناعية بديلة عندما يتعذر إتاحة السجلات الأصلية للمرضى بسبب اعتبارات الخصوصية.

معايير جديدة لشفافية الأبحاث الطبية

تُستخدم نتائج الدراسة في تطوير إرشادات «TRIPOD-Code»، التي تستهدف وضع معايير أكثر وضوحاً بشأن المعلومات والشيفرات التي ينبغي للباحثين مشاركتها عند نشر دراسات نماذج التنبؤ السريري.

وتستند المبادرة إلى إرشادات «TRIPOD» و«TRIPOD+AI» المعنية بتوثيق كيفية تطوير نماذج التنبؤ الطبي وتقييمها، مع إضافة متطلبات أكثر تحديداً لتنظيم الشيفرات وإتاحتها.

ويعمل الفريق من خلال مراجعة يشارك فيها خبراء على تحديد العناصر الأساسية التي ينبغي تضمينها في مستودعات الشيفرات، بما يساعد الباحثين على إعادة تنفيذ النماذج والتحقق من نتائجها، ويمنح المجلات العلمية معايير أوضح لتقييم المواد البرمجية المصاحبة للأبحاث.

وتبقى هذه الإرشادات قيد التطوير، فيما توفر الدراسة بيانات عن واقع مشاركة الشيفرات البرمجية يمكن الاستناد إليها لتحديد المتطلبات اللازمة لتعزيز قابلية التحقق من نتائج الأبحاث الطبية وإعادة استخدامها.