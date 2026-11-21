كيت أميرة ويلز تروي تجربتها مع السرطان في فيلم وثائقيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344036-%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A
كيت أميرة ويلز تروي تجربتها مع السرطان في فيلم وثائقي
الأميرة البريطانية كيت ميدلتون (أ.ف.ب)
قال قصر كينسنغتون، اليوم السبت، إن كيت، أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، ستتحدث عن تجربتها مع السرطان ومرحلة التعافي منه في فيلم وثائقي سيعرض عالمياً في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ويعرض الفيلم الوثائقي، الذي يحمل عنوان «تعافٍ» (هيل)، للمرة الأولى عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل بثه في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وتقول كيت في الفيلم، وفقاً لمقطع دعائي نشرته «بي بي سي»: «السرطان يغيرك حقاً. إنه يغير جسدك ويغيرك من الناحية البدنية، لكن هناك جانباً أعمق بكثير لما يتركه تشخيص السرطان من أثر داخلك».
وأعلنت كيت في مارس (آذار) 2024 أنها تتلقى علاجاً للسرطان بعد أن كشفت فحوص أجريت عقب جراحة كبرى في البطن عن إصابتها بالمرض. ولم تكشف عن نوع السرطان.
ويتتبع الفيلم الأميرة خلال إكمالها «تحدي القمم الوطنية الثلاث»، الذي يتضمن تسلق أعلى الجبال في اسكوتلندا وإنجلترا وويلز خلال 24 ساعة دعماً لمؤسسة «رويال مارسدن» الخيرية للسرطان.
وقال قصر كينسنغتون، في بيان، إن الفيلم يتناول تأثير الأمراض الخطيرة على المرضى والمحيطين بهم، مستنداً إلى تجربة كيت وتجارب آخرين يواجهون تحديات صحية.
وقالت الأميرة إن الهدف من المشروع هو مساعدة الناس على التعامل مع مراحل التشخيص والعلاج والتعافي، وتسليط الضوء على أساليب الرعاية التي تدعم صحة المرضى ورفاههم في أثناء العلاج وبعده.
ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي على قناة «بي بي سي وان» ومنصة «بي بي سي آي بلاير» في بريطانيا يوم 29 نوفمبر، قبل بثه عبر «إن بي سي» في الولايات المتحدة و«تشانيل 9» في أستراليا و«سي تي في» و«نوفو» في كندا.
ماريون كوتيار تفتتح «مراكش السينمائي» بـ«مانيفستو» عن حرية الإبداع
الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار تلقي كلمتها (مهرجان مراكش)
قالت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، إن صناعة الأفلام تتطلب شجاعة كبيرة؛ خصوصاً بالنسبة إلى المخرجين الذين يخوضون تجاربهم الأولى، متسائلة عن جدوى وضع الفنانين في منافسة بعضهم مع بعض، في ظل اختلاف تجاربهم ورؤاهم والظروف التي يعملون فيها.
وجاءت تصريحاتها خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان «مراكش الدولي للفيلم»، مساء الجمعة، في كلمة أقرب إلى «مانيفستو» للدفاع عن حرية الإبداع، وأهمية إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لتقديم حكاياتهم بعيداً عن الأحكام المسبقة، مؤكدة أن قيمة الأعمال الفنية لا يمكن اختزالها في نتائج المسابقات والجوائز.
وانطلقت فعاليات المهرجان المغربي بمشاركة 75 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، وتستمر حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط حضور لعدد من أبرز الشخصيات السينمائية الدولية والمغربية، بينما شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، تقديم أعضاء لجنة التحكيم برئاسة كوتيار، إلى جانب استعراض البرامج السينمائية والأنشطة المهنية التي تتوزع بين العروض والتكريمات واللقاءات المفتوحة وورش تطوير المشاريع.
واستعاد «مراكش الدولي للفيلم» محطات من تاريخه عبر عرض مقاطع مصورة من الدورات السابقة، تضمنت مشاهد من حفلات الافتتاح والتكريمات التي شهدها على مدار السنوات الماضية، وظهور عدد من نجوم السينما العالمية الذين حلُّوا ضيوفاً عليه.
وأكدت ماريون كوتيار التي تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية أن «المهرجانات تتيح فرصة مهمة لاكتشاف سينمائيين جدد؛ لكنها تضع لجان التحكيم أمام مسؤولية صعبة؛ خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأفلام يقدمها أصحابها للمرة الأولى، بعد سنوات من العمل ومحاولات البحث عن التمويل وفرص الإنتاج».
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة التحكيم صباح السبت، أوضحت كوتيار أنها تفضل مشاهدة الأفلام من دون الاطلاع مسبقاً على قصصها أو تفاصيلها، مؤكدة أنها لم تشاهد حتى صوراً للأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية، رغبة في استقبال كل تجربة بعيداً عن التوقعات المسبقة.
وأضافت أنها لا تتعامل مع مهمتها بوصفها فرصة لإصدار الأحكام على الأفلام؛ بل تنظر إليها من موقع المتفرجة التي ترغب في التأثر بالحكايات والتعرف على عوالم جديدة، وهو ما تعتبره جزءاً أساسياً من علاقتها بالسينما.
وشهد المؤتمر موقفاً طريفاً عندما وجَّه أحد الصحافيين سؤالاً إلى كوتيار بشأن فيلم «استهلال» (Inception)، الذي شاركت في بطولته عام 2010 مع ليوناردو دي كابريو، تحت إدارة المخرج كريستوفر نولان، مستفسراً عما إذا كانت قد فهمت بالفعل جميع تفاصيل العمل الذي اشتهر بحبكته المعقدة، وتداخل مستويات الأحلام والواقع.
وردَّت الممثلة الفرنسية ضاحكة بأنها كانت تعتقد أنها فهمت الفيلم؛ لكنها لم تعد واثقة من ذلك، مضيفة أنها ربما فهمته وربما لم تفهمه، في إجابة أثارت ضحكات الحاضرين، وأعادت إلى الأذهان الجدل الذي صاحب الفيلم بشأن تفسير أحداثه ونهايته.
وتحدثت كوتيار أيضاً عن قدرة السينما على تقريب البشر بعضهم من بعض، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى تجارب إنسانية مختلفة؛ خصوصاً في عالم يشهد انقسامات متزايدة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على حرية الفنان في اختيار موضوعاته وطريقة معالجتها، باعتبار أن التنوع في الحكايات والأساليب السينمائية يفتح المجال أمام الجمهور لإعادة النظر في أفكاره ومواقفه، ويمنح الأعمال الفنية قدرتها على إثارة النقاش والتساؤلات.
وتترأس كوتيار لجنة تحكيم تضم 8 أعضاء آخرين، هم: المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرجة الفرنسية السنغالية راماتا تولاي سي، والمخرج والمنتج المغربي سعيد حميش بن العربي، والمخرج البريطاني أندرو هاي، والممثل والمخرج الفرنسي جيل لولوش، والممثل الدنماركي كلاس بانغ، والممثلة اللوكسمبورغية فيكي كريبس، والممثلة الفرنسية البريطانية إيما ماكي.
وشهد حفل افتتاح المهرجان عرض الفيلم الأميركي «الظهور الأول» The Debut))، للمخرج والممثل جيسي آيزنبرغ، وتدور أحداث الفيلم خلال تسعينات القرن الماضي حول ربة منزل تجسد شخصيتها الممثلة الأميركية جوليان مور، تعيش حياة هادئة قبل أن تنضم إلى فرقة مسرحية محلية، فتكتشف شغفاً بالتمثيل يمنحها فرصة للتعبير عن نفسها؛ لكن اندماجها في التجربة يقودها إلى خلافات مع مخرج العرض المسرحي، لتتحول مشاركتها إلى مواجهة تتعلق بطموحها الشخصي ورغبتها في إثبات موهبتها.
وتتنافس في المسابقة الرسمية 13 تجربة سينمائية طويلة، تركز على الأفلام الأولى والثانية لمخرجيها، بعد انسحاب الفيلم الفلسطيني السوري «وقائع زمن الحصار» من البرنامج الذي أُعلن قبل انطلاق الدورة، بينما يحتفي المهرجان في دورته الجديدة بثلاث شخصيات فنية، هي: الممثل الأميركي جيف غولدبلوم، والممثل والمخرج الأميركي جون تورتورو، والفنان المغربي يونس مكري، تقديراً لمسيراتهم الفنية.
كما يستضيف سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع شخصيات سينمائية، من بينها: الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والمخرج الروماني كريستيان مونجيو، والمخرج الكندي زافيه دولان، والمخرج الأميركي رايان جونسون.
يُعتقد أن الموت القلبي المفاجئ مسؤول عن قرابة 15 % من إجمالي الوفيات حول العالم (أي ستوك)
طور باحثون من جامعة كاليفورنيا الأميركية في بيركلي طريقة جديدة ترتكز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخطر الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة غير المتوقعة، وربما منع وقوعها.
ووفقاً لنتائج دراستهم المنشورة في دورية «نيتشر»، نجح الباحثون في تدريب نموذج للتعلم العميق على التعرف على الأنماط الكهربائية المرتبطة بحالات الموت القلبي المفاجئ (SCD)، إذ وجدوا دليلاً على وجود إشارة حيوية خفية لم يتم التعرف عليها من قبل، وذلك استناداً إلى أكثر من 440 ألف تسجيل لتخطيط كهربائية القلب (ECG) من السويد. كما اختبروا هذا النظام على ما يقرب من 140 ألف مريض في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة أصغر من المرضى في تايوان.
وتشير التقديرات إلى أن الموت القلبي المفاجئ يحصد أرواح ما يصل إلى 300 ألف أميركي سنوياً في الولايات المتحدة وحدها، ويُعتقد أنه مسؤول عن نحو 15 في المائة من إجمالي الوفيات حول العالم.
ويُعرف «الموت القلبي المفاجئ» بأنه وفاة مفاجئة وغير متوقعة تحدث في غضون ساعة نتيجة سبب يتعلق بالقلب.
الإيقاع النابض للحياة
ينبض قلب الإنسان نحو 100 ألف نبضة يومياً؛ إنه الإيقاع النابض للحياة الذي يمنحك وجودك، إلى أن يتوقف هذا النبض لأي سبب. وعلى الرغم من أن أجهزة تقويم نظم القلب القابلة للزرع يمكنها رصد اضطرابات نظم القلب الخطيرة وتصحيحها قبل أن تتطور إلى حالات مميتة، فإنه من الصعب على الأطباء تحديد الأشخاص الذين يحتاجون فعلياً إلى هذه الأجهزة.
وتعتمد أفضل الوسائل المتاحة حالياً على تحديد المرضى الأكثر عرضة للخطر من خلال استخدام الموجات فوق الصوتية لتقييم تدفق الدم، عبر قياس يُعرف بـ«الجزء المقذوف للبطين الأيسر» (LVEF). غير أن هذا المقياس يفشل في رصد العديد من المرضى الذين ينتهي بهم المطاف إلى التعرض لموت قلبي مفاجئ.
قال زياد أوبرماير، الطبيب والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بيركلي: «لدينا الحل لهذه المشكلة».
وأضاف في بيان نُشر السبت على موقع «ساينس أليرت»: «لو كنت تعلم أنك من الأشخاص المعرضين للوفاة المفاجئة، فسوف تتوجه إلى طبيب القلب لزراعة جهاز تقويم نظم القلب. تكمن المشكلة في أن الأطباء لا يستطيعون تحديد من يحتاج إلى هذا الجهاز قبل فوات الأوان».
وكتب الباحثون في ورقتهم العلمية: «يمكن للتعلم العميق المطبق على بيانات تخطيط كهربائية القلب أن يجمع بين أفضل المزايا؛ فهو يوفر وسيلة قياسية، متاحة على نطاق واسع، وغير مكلفة، يمكن إدخال بياناتها مباشرة إلى نموذج تصنيف للتنبؤ بالمخاطر دون الحاجة إلى تدخل بشري».
وتُظهر النتائج أن هذا المفهوم واعد للغاية. فمن خلال دراسة الأنماط المتعددة في بيانات تخطيط كهربائية القلب، تمكن النظام الجديد من تحديد مجموعة من المرضى المعرضين لمخاطر عالية، والذين شكلوا 2.2 في المائة من العينة السويدية. وقد بلغت نسبة حدوث الموت القلبي المفاجئ في هذه المجموعة عالية المخاطر 7 في المائة خلال العام التالي.
وقد تحمل هذه النتائج أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح؛ فبين المرضى الذين صنفهم الذكاء الاصطناعي ضمن الفئة عالية المخاطر، تبين أن أولئك الذين زُرعت لهم أجهزة تقويم نظم القلب سجلوا معدل وفيات قلبية مفاجئة أقل بنسبة 54.4 في المائة مما كان متوقعاً إحصائياً، مما يشير إلى أن هذه الأجهزة قد تسهم في منع وقوع بعض الوفيات.
«أسرار قصر الحمراء» في باريس: متعة للسمع والبصرhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344048-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
أن يقدم «معهد العالم العربي» في باريس على إقامة معرض استثنائي تحت عنوان «أسرار قصر الحمراء» الغرناطي، فأمر لا يثير الدهشة باعتبار أن الغرض من إطلاقه في عام 2026 يدور حول التعريف بالثقافة والحضارة العربيتين ماضياً وحاضراً، وأن يكون جسراً للتواصل بين العالمين العربي والغربي. وهل ثمة مثال على غنى التلاقح الحضاري بين الجانبين أفضل من «الأندلس السعيد» الذي دخلته جيوش القائدين العسكريين طارق بن زياد وموسى بن نصير بداية القرن الثامن وخرج منه آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله محمد الثاني عشر (المعروف أوروبياً بـ«بوعبديل») من بني الأحمر (النصريين) بتسليمه مفاتيح مملكة غرناطة للملك فرديناند الثاني والملكة إيزابيلا الأولى عقب حصار طويل ومفاوضات أفضت إلى استسلامه في عام 1492.
وتنسب لوالدته «عائشة الحرة» كلمة شهيرة بعد أن رأت ابنها يبكي فقالت له: «ابكِ اليوم بكاء النساء على ملكٍ لم تحفظه حفظ الرجال!»، ومع رحيله، انتهى حكم النصريين الذي انطلق مع سيطرة محمد بن نصر، مؤسس السلالة النصرية في عام 1232 لتنطلق معه بداية تجديد قلعة «الحمراء» المبنية على تلة معروفة باسم «سابيكا». بيد أن الفضل الأكبر يعود لملك غرناطة «محمد الخامس» الذي صعد إلى العرش وهو صغير السن وحكم لفترتين بين عامي 1354 و1391. وتنظر إلى فترة حكمه على أنها العصر الذهبي للدولة النصرية من حيث الاستقرار السياسي والازدهار المعماري والعلمي، وفيها شُيّد بهو السباع (الأسود) وأُنجزت أجمل أجنحة القصر. ومعرض المعهد خصص لهذه الحقبة بالذات حيث اكتمل القصر بكافة أجنحته قبل أن تدخل عليه بعض التعديلات لاحقاً.
صورة لفردوس أرضي
في الكتيب الخاص بالمعرض، كتبت آن كلير لوجاندر ما يلي: «الحمراء هي أكثر من قصر أو قلعة لأنها تجسد قمة الحضارة وآخر الممالك المسلمة» في إسبانيا، وتضيف: «إن الملوك النصريين (من بني الأحمر) أقاموا مجمعاً لا مثيل له: قصور وحدائق وبرك ومقرات وكلها تقدم صورة لفردوس أرضي. فالضوء يلاقي المياه، والهندسة تتحاور مع التزيين، والشعر ينخرط في الحجر، والحيطان تتحول إلى صفحات تكتب عليها المدائح والأشعار والقصائد التي تمجد القوة والإيمان والجمال».
123 قطعة
المعرض يضم 123 قطعة من «الحمراء» نفسها، أو من متاحف متعددة فرنسية وإسبانية تكشف جانباً مما يشكل سحر هذه الحضارة التي قدمت مساهمة فريدة من نوعها للحضارة العالمية في العديد من الميادين.
كتبت أيضاً لوجاندر أن «الحمراء» ليست فقط قطعة جمالية، إذ إنها «تعكس صورة لمجتمع منفتح على العالم، حيث تتلاقى التبادلات التجارية والثقافية بين أوروبا وشمال أفريقيا والمشرق. فالعلماء والفنانون والدبلوماسيون والتجار والشعراء ساهموا جميعهم في إطلاق دينامية ثقافية وعقلية بقيت رغم تحديات العصور مركزاً للإبداع والتجديد».
نقل أسرار «الحمراء» لباريس
التحدي الرئيسي الذي واجه منظمي المعرض يكمن في كيفية نقل «أسرار» الحمراء إلى الزائر. وفي زيارة استباقية لرحلة ممتعة من ساعتين بمعية المسؤولتين عنه، أنياس كارايون، المسؤولة عن معارض المعهد، وباربرا بولوا غايردو، أستاذة التاريخ والآثار في جامعة غرناطة، تتكشف شيئاً فشيئاً «بعض» الأسرار بفضل الطريقة التي بني بها المعرض. وبكلام أوضح، فإن منظميه أرادوا تحويل الزيارة إلى تجربة غامرة تمكن الزائر من الإحساس بروح القصر وأناقته وانسجام عناصره البصرية والسمعية. وبفضل القطع التي تم تجميعها والمجسمات التي صنعت خصيصاً للمعرض والصور الضخمة وبالغة الدقة التي ترسم معالم الحياة في تلك الفترة، والتي يتم إحياؤها أمام بصر الناظر والشروحات المتوافرة وشؤون أخرى مختلفة، كل ذلك يتضامن لتمكين الزائر من استحضار غنى الحضارة التي تفتتت في ربوع الأندلس وداخل قصر الحمراء. إنه متعة للعين والسمع... ومن الأمور اللذيذة إمكانية الاستماع لبعض نماذج الشعر العربي وقراءة ترجماتها بالفرنسية والإنجليزية. كذلك فإن الشروحات التي تحتويها اللوحات الخاصة بكل معلم بالغة الوضوح وتضع كل أثر أو صورة أو قطعة في إطارها التاريخي أو الجمالي.
نقش القصائد على الحجر
معرض «أسرار الحمراء» قائم على مستويين ما يوفر المساحة الكافية لإبراز فرادة القطع الأثرية المعروضة والمجسمات والصور التي تتكامل مع بعضها البعض، بحيث يخرج الزائر مستشعراً الحاجة لزيارة القصر وليس الاكتفاء بالمعرض. وما نجح المعهد في استجلابه لتقديمه لأنظار الزائرين يكشف عن فن نقش القصائد على الحجر باللجوء إلى استخدام مجموعة من فنون الخط العربي. وإذا بدت غالباً الصعوبة في قراءة ما هو منحوت، بالمقابل، فإن الزائر يعي جمال النحت وتداخل الحروف لتتحول الكلمة المنحوتة إلى أثر فني.
الضوء والماء
كذلك لا يكتفي المعرض بتقديم داخل القصر وزخرفاته وفسيفسائه، بل يأخذ الزائر في نزهة افتراضية إلى حدائقه الغناء، حيث تتداخل المياه والضوء والطبيعة في لعبة جمالية مؤثرة. واستناداً إلى الأبحاث العلمية التي أُجريت حول حدائق قصر الحمراء، يخاطب هذا العمل الفني حاستي السمع والشم بشكل خاص لاستحضار الأجواء الحقيقية للمكان.
كذلك، نجح المنظمون في استعادة الألوان والضوء بفضل التجهيزات البصرية التي تعيد للزخارف ألوانها الأصلية، ولإبراز كيف كان الضوء يخلق تأثيرات بصرية توحي بالحركة. ويفكك المعرض الهندسة المعقدة للخزف والأعمال الخشبية، كما يمنح صوتاً للنقوش الكتابية حيث تُتلى الشعارات والقصائد والآيات المحفورة على الجدران بصوت مسموع لجعلها في متناول الزوار.
قطعاً، زيارة المعرض الذي ينطلق الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 16 مايو (أيار) المقبل تشكل باباً للدخول في تفاصيل الحضارة التي أنتجتها الأندلس.