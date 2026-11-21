قالت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، إن صناعة الأفلام تتطلب شجاعة كبيرة؛ خصوصاً بالنسبة إلى المخرجين الذين يخوضون تجاربهم الأولى، متسائلة عن جدوى وضع الفنانين في منافسة بعضهم مع بعض، في ظل اختلاف تجاربهم ورؤاهم والظروف التي يعملون فيها.

وجاءت تصريحاتها خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان «مراكش الدولي للفيلم»، مساء الجمعة، في كلمة أقرب إلى «مانيفستو» للدفاع عن حرية الإبداع، وأهمية إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لتقديم حكاياتهم بعيداً عن الأحكام المسبقة، مؤكدة أن قيمة الأعمال الفنية لا يمكن اختزالها في نتائج المسابقات والجوائز.

وانطلقت فعاليات المهرجان المغربي بمشاركة 75 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، وتستمر حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط حضور لعدد من أبرز الشخصيات السينمائية الدولية والمغربية، بينما شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، تقديم أعضاء لجنة التحكيم برئاسة كوتيار، إلى جانب استعراض البرامج السينمائية والأنشطة المهنية التي تتوزع بين العروض والتكريمات واللقاءات المفتوحة وورش تطوير المشاريع.

واستعاد «مراكش الدولي للفيلم» محطات من تاريخه عبر عرض مقاطع مصورة من الدورات السابقة، تضمنت مشاهد من حفلات الافتتاح والتكريمات التي شهدها على مدار السنوات الماضية، وظهور عدد من نجوم السينما العالمية الذين حلُّوا ضيوفاً عليه.

وأكدت ماريون كوتيار التي تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية أن «المهرجانات تتيح فرصة مهمة لاكتشاف سينمائيين جدد؛ لكنها تضع لجان التحكيم أمام مسؤولية صعبة؛ خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأفلام يقدمها أصحابها للمرة الأولى، بعد سنوات من العمل ومحاولات البحث عن التمويل وفرص الإنتاج».

أعضاء لجنة التحكيم في حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة التحكيم صباح السبت، أوضحت كوتيار أنها تفضل مشاهدة الأفلام من دون الاطلاع مسبقاً على قصصها أو تفاصيلها، مؤكدة أنها لم تشاهد حتى صوراً للأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية، رغبة في استقبال كل تجربة بعيداً عن التوقعات المسبقة.

وأضافت أنها لا تتعامل مع مهمتها بوصفها فرصة لإصدار الأحكام على الأفلام؛ بل تنظر إليها من موقع المتفرجة التي ترغب في التأثر بالحكايات والتعرف على عوالم جديدة، وهو ما تعتبره جزءاً أساسياً من علاقتها بالسينما.

وشهد المؤتمر موقفاً طريفاً عندما وجَّه أحد الصحافيين سؤالاً إلى كوتيار بشأن فيلم «استهلال» (Inception)، الذي شاركت في بطولته عام 2010 مع ليوناردو دي كابريو، تحت إدارة المخرج كريستوفر نولان، مستفسراً عما إذا كانت قد فهمت بالفعل جميع تفاصيل العمل الذي اشتهر بحبكته المعقدة، وتداخل مستويات الأحلام والواقع.

وردَّت الممثلة الفرنسية ضاحكة بأنها كانت تعتقد أنها فهمت الفيلم؛ لكنها لم تعد واثقة من ذلك، مضيفة أنها ربما فهمته وربما لم تفهمه، في إجابة أثارت ضحكات الحاضرين، وأعادت إلى الأذهان الجدل الذي صاحب الفيلم بشأن تفسير أحداثه ونهايته.

وتحدثت كوتيار أيضاً عن قدرة السينما على تقريب البشر بعضهم من بعض، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى تجارب إنسانية مختلفة؛ خصوصاً في عالم يشهد انقسامات متزايدة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على حرية الفنان في اختيار موضوعاته وطريقة معالجتها، باعتبار أن التنوع في الحكايات والأساليب السينمائية يفتح المجال أمام الجمهور لإعادة النظر في أفكاره ومواقفه، ويمنح الأعمال الفنية قدرتها على إثارة النقاش والتساؤلات.

وتترأس كوتيار لجنة تحكيم تضم 8 أعضاء آخرين، هم: المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرجة الفرنسية السنغالية راماتا تولاي سي، والمخرج والمنتج المغربي سعيد حميش بن العربي، والمخرج البريطاني أندرو هاي، والممثل والمخرج الفرنسي جيل لولوش، والممثل الدنماركي كلاس بانغ، والممثلة اللوكسمبورغية فيكي كريبس، والممثلة الفرنسية البريطانية إيما ماكي.

وشهد حفل افتتاح المهرجان عرض الفيلم الأميركي «الظهور الأول» The Debut))، للمخرج والممثل جيسي آيزنبرغ، وتدور أحداث الفيلم خلال تسعينات القرن الماضي حول ربة منزل تجسد شخصيتها الممثلة الأميركية جوليان مور، تعيش حياة هادئة قبل أن تنضم إلى فرقة مسرحية محلية، فتكتشف شغفاً بالتمثيل يمنحها فرصة للتعبير عن نفسها؛ لكن اندماجها في التجربة يقودها إلى خلافات مع مخرج العرض المسرحي، لتتحول مشاركتها إلى مواجهة تتعلق بطموحها الشخصي ورغبتها في إثبات موهبتها.

وتتنافس في المسابقة الرسمية 13 تجربة سينمائية طويلة، تركز على الأفلام الأولى والثانية لمخرجيها، بعد انسحاب الفيلم الفلسطيني السوري «وقائع زمن الحصار» من البرنامج الذي أُعلن قبل انطلاق الدورة، بينما يحتفي المهرجان في دورته الجديدة بثلاث شخصيات فنية، هي: الممثل الأميركي جيف غولدبلوم، والممثل والمخرج الأميركي جون تورتورو، والفنان المغربي يونس مكري، تقديراً لمسيراتهم الفنية.

كما يستضيف سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع شخصيات سينمائية، من بينها: الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والمخرج الروماني كريستيان مونجيو، والمخرج الكندي زافيه دولان، والمخرج الأميركي رايان جونسون.