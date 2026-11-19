كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين النرويجيين، عن أفضل السبل لمساعدة الآباء وأطفالهم المصابين بالسمنة على اتخاذ خيارات صحية أفضل لتجنب هذا الخطر في المستقبل، مؤكدة أمرين ضروريين ينبغي الإيفاء بهما في وقت مبكر لوقاية الشباب من خطر الإصابة بالسمنة.

تقول البروفيسورة روناوغ أستري أوديغارد، من قسم الطب السريري والجزيئي بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: «إذا أردنا تحسين الصحة العامة والحد من انتشار السمنة بين المراهقين، فيجب القيام بأمرين معاً في آن واحد؛ توفير العلاج للأطفال الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق تدابير وقائية فعالة تشمل الجميع في وقت مبكر».

ووفق نتائج الدراسة المنشورة في دورية «أكتا بيدياتريكا»، فإن أبرز أمثلة هذه التدابير الحظر الذي تفرضه النرويج على الإعلانات الموجهة للأطفال والشباب، والتي تُروج لأطعمة غير صحية. كما تُعَد المدارس بيئة مهمة لتنفيذ مبادرات تصل إلى جميع الأطفال، حيث يمكن دمج عادات الأكل الصحية في الحياة المدرسية اليومية، وتوصيات اجتماعات أولياء الأمور، والأنشطة الروتينية المشتركة. وفي الوقت نفسه، تستطيع المدارس بذل مزيد من الجهد لتشجيع النشاط البدني ومساعدة جميع الأطفال على الاستمتاع بكونهم نشطين.

وتقول غودرون ماريا والير بيورنلف، الأستاذة المشاركة في قسم الصحة العامة والتمريض بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: «من بين الأطفال الذين عانوا السمنة في سن الرابعة أو السادسة أو الثامنة، ظل ما بين 38 في المائة و51 في المائة منهم يعانون السمنة عند بلوغهم سن الثالثة عشرة».

وتابعت: «ومن ثم فإن العلاقة واضحة؛ إذ يستمر نصف الأطفال الصغار المصابين بالسمنة في المعاناة منها خلال مراحل لاحقة من حياتهم».

وتضيف أوديغارد: «ينبغي لهؤلاء الأطفال الحصول على دعم فعال وموجَّه بشكل فردي لمنع زيادة إضافية بالوزن في المستقبل».

تحليل السجلات الصحية

درس الباحثون العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) في مرحلة الطفولة المبكرة وخطر الإصابة بالسمنة عند بلوغ الأطفال سن الثالثة عشرة.

وقد حللوا سِجلات صحية تتضمن قياسات الطول والوزن لما يقرب من 125 ألف طفل، استُمدت هذه البيانات من عيادات صحة الطفل والخدمات الصحية المدرسية في مدينتيْ تروندهايم وبيرغن، خلال الفترة بين عاميْ 1991 و2017.

وقد أُخذت القياسات عندما كان الأطفال في سن الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والثالثة عشرة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن معظم المراهقين في سن الثالثة عشرة المصابين بالسمنة لم يكونوا كذلك في صغرهم، موضحة أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعانون السمنة في سن الثالثة عشرة، كانوا يتمتعون بوزن طبيعي أو كانوا يعانون فقط زيادة طفيفة في الوزن خلال مراحل عمرية أصغر.

وعلى الرغم من أن خطر الإصابة بالسمنة يكون منخفضاً لدى الأطفال ذوي الوزن الطبيعي أو الذين يعانون زيادة طفيفة في الوزن، فإن العدد الإجمالي للأطفال من هذه المجموعات الذين ينتهي بهم المطاف بالإصابة بالسمنة يُعد كبيراً؛ وذلك لأن عدد الأطفال ذوي الوزن الطبيعي أو الذين يعانون زيادة طفيفة في الوزن يفوق بكثيرٍ عدد الأطفال المصابين بالسمنة.

وتفسر والير بيورنلف ذلك بقولها: «إذا نظرنا فقط إلى مؤشر كتلة الجسم لديهم في مرحلة مبكرة، فمن شِبه المستحيل التنبؤ، بدرجة معقولة من اليقين، بأي من الأطفال الصغار، سواء أكانوا بوزن طبيعي أم يعانون زيادة الوزن، سيصابون بالسمنة لاحقاً». وتابعت: «هذا أمر ينبغي أخذه في الحسبان عند وضع تدابير للوقاية من السمنة بين الصغار».

وتضيف أوديغارد: «بالإضافة إلى التدابير الموجهة للأطفال الصغار الذين يعانون، بالفعل، السمنة، نحن بحاجة إلى مبادرات أوسع نطاقاً تصل إلى أعداد كبيرة من الناس».