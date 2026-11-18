هل يساعد الفول السوداني على تحسين الذاكرة؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342835-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9%D8%9F
الفول السوداني المحمّص بقشرته قد يساعد على تحسين الذاكرة لدى كبار السن (بيكسلز)
أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول حصتين يومياً من الفول السوداني المحمّص بقشرته الرقيقة قد يساعد على تحسين الذاكرة وتدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن، وفق موقع «فيري ويل هيلث» الطبي.
ونُشرت الدراسة عام 2025 في مجلة «التغذية السريرية» وشملت 31 شخصاً مسنّاً يتمتعون بصحة جيدة، تناولوا يومياً 60 غراماً من الفول السوداني المحمّص غير المملّح، لمدة 16 أسبوعاً. وارتبط تناوله بتحسّن الذاكرة اللفظية القصيرة المدى بنسبة 5.8 في المائة، وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 3.6 في المائة. وأسهمت مؤسسة تابعة لقطاع صناعة الفول السوداني في تمويل البحث.
كيف يؤثر في الدماغ؟
يحتوي الفول السوداني على الحمض الأميني «إل-أرجينين»، الذي يدعم إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركّب يساعد على تنظيم تدفق الدم. وينقل الدم الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الدماغ، ويسهم في التخلص من بعض الفضلات.
وأظهرت نتائج إضافية للتجربة تحسّناً في استجابة الدماغ للإنسولين، الذي يؤدي دوراً في وظائفه المعرفية. وقد تضعف هذه الاستجابة مع التقدم في العمر، بما يؤثر في تكوين الذكريات.
ومع ذلك، فإن صغر حجم الدراسة وقصر مدتها يستدعيان الحذر في تعميم نتائجها، ولا تثبت هذه النتائج أن الفول السوداني يمنع الخرف أو ألزهايمر.
هل تعطي زبدته الفوائد نفسها؟
اختبر الباحثون الفول السوداني بقشرته الرقيقة، الغنية بمركّبات نباتية مضادة للأكسدة تُسمّى «البوليفينولات»، إلى جانب فيتامينات ومعادن. لذلك، لا يمكن افتراض أن زبدته أو الحبوب المقشّرة تحقق التأثير نفسه.
وتضيف الحصتان كمية ملحوظة من السعرات الحرارية؛ لذا يُفضّل تناولهما بديلاً عن وجبات خفيفة أقل فائدة، مع تجنّبه لدى المصابين بحساسية تجاهه.
وتبقى صحة الدماغ مرتبطة بنمط متكامل يشمل الغذاء المتوازن، والنشاط البدني، والنوم الجيد، وضبط عوامل الخطر القلبية والوعائية، مع الحاجة إلى دراسات أطول لتقييم الفوائد المستدامة.
تؤدي أدوية إنقاص الوزن مثل «ويغوفي» و«مونجارو» إلى تقليل الشهية لتناول الطعام، ما قد يسبب نقصاً في البروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية.
«الشرق الأوسط» (لندن)
لماذا ينتفض جسمك فجأة وأنت على وشك النوم؟ دراسة تكشف عن الأسباب المحتملةhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342839-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%83-%D9%81%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
لماذا ينتفض جسمك فجأة وأنت على وشك النوم؟ دراسة تكشف عن الأسباب المحتملة
الكافيين والنيكوتين وبعض الأدوية تُعدّ من العوامل التي قد تُسهم في حدوث «نفضات النوم» (بيكسلز)
بينما توشك على الاستغراق في النوم، ينتفض جسمك فجأة وبصورة لا إرادية، فتستيقظ تماماً. تُعرف هذه الانتفاضات باسم «الرعشات التنويمية» أو «نفضات بداية النوم (hypnic jerks)»، وهي ظاهرة شائعة على نحو قد يثير الدهشة. وتشير أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون منها بصورة متكررة قد يواجهون أيضاً تدنياً في جودة النوم، وأعراضاً أكبر حدة للأرق، ومستويات أعلى من القلق، وفق موقع «إيفري داي هيلث».
وتقول الدكتورة تانيا غرونبرغر، الباحثة في علم النفس بجامعة باريس لودرون في سالزبورغ بالنمسا: «رغم أن نوبات بدء النوم تُعدّ عموماً غير ضارة، فإنها قد تكون مزعجة للغاية لبعض الأشخاص، وقد تسهم في نشوء حلقة مفرغة من القلق واضطرابات النوم».
ارتباط «نفضات النوم» المتكررة بتراجع جودة النوم وارتفاع مستويات القلق
في هذه الدراسة، استطلع الباحثون آراء نحو 200 شخص بالغ في النمسا وألمانيا، بشأن جودة نومهم، ومعاناتهم من الأرق والقلق والاكتئاب، إلى جانب معتقداتهم بشأن النوم.
وأفاد نحو نصف المشاركين بأنهم يعانون من نوبات بدء النوم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما ذكر النصف الآخر أنها تحدث لديهم نادراً، أو لا تحدث على الإطلاق.
ومقارنةً بالمشاركين الذين نادراً ما يتعرضون لهذه النوبات، أو لا يعانون منها مطلقاً، فقد أفاد الأشخاص الذين يعانون منها بصورة متكررة بما يلي:
- تراجع جودة النوم بصورة عامة.
- زيادة حدة أعراض الأرق.
- ارتفاع مستويات القلق وأعراض الاكتئاب.
- وجود مزيد من المعتقدات السلبية أو المخاوف بشأن النوم عموماً.
وضمن هذه المجموعة، أفاد نحو 79 في المائة من المشاركين بشعورهم بالذعر عند حدوث هذه النوبات، بينما أشار 74 في المائة إلى شعورهم بالقلق، وذكر 83 في المائة أنهم يشعرون، في بعض الأحيان على الأقل، بضغط يدفعهم إلى ضرورة النوم.
وتوضح الدكتورة غرونبرغر أنها فوجئت بالأوصاف الدقيقة والحسية التي قدمها المشاركون لهذه النفضات؛ إذ وصف بعضهم شعوراً بالسقوط عبر المرتبة، أو الخَطو في الفراغ، بينما تحدث آخرون عن سماع أصوات مرتفعة داخل رؤوسهم، أو رؤية مشاهد بصرية لا وجود لها في الواقع المحيط بهم.
ومع ذلك، فإن الدراسة تنطوي على بعض القيود؛ إذ كانت صغيرة نسبياً، واعتمدت على إفادات المشاركين الذاتية، إلى جانب استبيان لم يخضع للتحقق العلمي المسبق. وبالنظر إلى طبيعة تصميم الدراسة، فإن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت نوبات بدء النوم تسهم في زيادة القلق، أم إن القلق هو الذي يؤدي إلى حدوث هذه النوبات.
ما «نفضات بداية النوم»... ولماذا تحدث؟
تُعدّ «نفضات النوم (Hypnic jerks)» تقلصات عضلية مفاجئة ولا إرادية، تحدث خلال انتقال الجسم من حالة اليقظة إلى النوم. وقد تصيب هذه النفضات أحد أطراف الجسم أو الجسم بأكمله، وتكون مصحوبة أحياناً بإحساس بالسقوط، أو تسارع ضربات القلب، أو ظهور صور ذهنية حية تشبه الأحلام.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من الأشخاص يختبرون هذه النفضات خلال مرحلة الدخول في النوم، ولو بصورة عرضية. ورغم شيوع هذه الظاهرة، فإن الباحثين لم يتوصلوا بعدُ إلى فهم دقيق للأسباب الكامنة وراء حدوثها.
ويوضح الدكتور راج داسغوبتا، اختصاصي طب الرئة واضطرابات النوم في مؤسسة «هنتنغتون هيلث (Huntington Health)» في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن أحد التفسيرات المحتملة يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على نشاط الجهاز العصبي خلال انتقال الدماغ إلى حالة النوم.
ويقول داسغوبتا: «التفسير التقليدي هو أنه عندما يكون الشخص مرهقاً، أو يعاني من الحرمان من النوم، أو يشعر بالتوتر، فإن دماغه يميل إلى تجاوز المرحلة الأولية من الانتقال، إلى النوم أسرع، وغالباً بصورة أعلى اضطراباً؛ مما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات عضلية».
وقد يسهم التوتر والقلق أيضاً في حدوث حالة من «اليقظة المفرطة (hypervigilance)»، وهي حالة من التأهب الشديد قد تعوق عملية الاستغراق في النوم.
ويضيف داسغوبتا: «عندما تكون في حالة من اليقظة المفرطة، التي غالباً ما تنجم عن القلق، أو التوتر، أو الصدمات النفسية، أو الإرهاق، يظل جهازك العصبي عالقاً في استجابة (الكر أو الفر - fight-or-flight)، المرتبطة بـ«الجهاز العصبي الودّي». وعندما تحاول الاستغراق في النوم، تتعارض حالة التأهب الشديد هذه بصورة مباشرة مع عملية الانتقال الطبيعية للجسم إلى النوم».
كيف تقلل «نفضات النوم» وتحصل على نوم أفضل؟
رغم محدودية الأبحاث المتعلقة بعلاج هذه الظاهرة، فإن هناك بعض العادات التي قد تساعد على تقليل حدوث «نفضات النوم»، أو جعلها أقل إزعاجاً.
- احصل على قسط كافٍ من النوم: قد يسهم الحرمان من النوم، وعدم انتظام مواعيده، في حدوث هذه النفضات. ويقول داسغوبتا: «إذا كنت تعاني من نفضات نوم خفيفة أو عرضية، فيمكنك محاولة تحسين عادات نومك من خلال تقليل استهلاك الكافيين والنيكوتين، والالتزام بجدول نوم منتظم».
- قلل استهلاك الكافيين والمنبهات الأخرى: قد يسهم الكافيين والنيكوتين وبعض الأدوية في حدوث «نفضات النوم». لذلك؛ يُنصح بتجنب تناول المنبهات في وقت متأخر من اليوم. كما ينبغي استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل إجراء أي تغيير على الأدوية الموصوفة لك.
- تحكّم في مستويات التوتر: احرص على اتباع روتين هادئ قبل النوم، يتضمن تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التمدد أو التنفس العميق؛ للمساعدة على تخفيف حالة اليقظة المفرطة قبل الخلود إلى النوم.
- تجنب التمارين الرياضية المكثفة قبيل النوم: قد تؤدي ممارسة التمارين الرياضية في وقت متأخر من الليل إلى تفاقم «نفضات النوم» لدى بعض الأشخاص؛ لذا حاول الانتهاء من التمارين البدنية الشاقة في وقت مبكر من اليوم.
- لا تجبر نفسك على النوم: تجنب محاولة الاستغراق في النوم قسراً. فإذا بقيت مستيقظاً مدة طويلة، فإنه يُنصح بالنهوض من السرير مدة وجيزة وممارسة نشاط هادئ، مثل قراءة كتاب، بدلاً من مراقبة الساعة أو تصفح الهاتف.
هل يساعد الفول السوداني على تحسين الذاكرة؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342835-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9%D8%9F
الفول السوداني المحمّص بقشرته قد يساعد على تحسين الذاكرة لدى كبار السن (بيكسلز)
أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول حصتين يومياً من الفول السوداني المحمّص بقشرته الرقيقة قد يساعد على تحسين الذاكرة وتدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن، وفق موقع «فيري ويل هيلث» الطبي.
ونُشرت الدراسة عام 2025 في مجلة «التغذية السريرية» وشملت 31 شخصاً مسنّاً يتمتعون بصحة جيدة، تناولوا يومياً 60 غراماً من الفول السوداني المحمّص غير المملّح، لمدة 16 أسبوعاً. وارتبط تناوله بتحسّن الذاكرة اللفظية القصيرة المدى بنسبة 5.8 في المائة، وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 3.6 في المائة. وأسهمت مؤسسة تابعة لقطاع صناعة الفول السوداني في تمويل البحث.
كيف يؤثر في الدماغ؟
يحتوي الفول السوداني على الحمض الأميني «إل-أرجينين»، الذي يدعم إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركّب يساعد على تنظيم تدفق الدم. وينقل الدم الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الدماغ، ويسهم في التخلص من بعض الفضلات.
وأظهرت نتائج إضافية للتجربة تحسّناً في استجابة الدماغ للإنسولين، الذي يؤدي دوراً في وظائفه المعرفية. وقد تضعف هذه الاستجابة مع التقدم في العمر، بما يؤثر في تكوين الذكريات.
ومع ذلك، فإن صغر حجم الدراسة وقصر مدتها يستدعيان الحذر في تعميم نتائجها، ولا تثبت هذه النتائج أن الفول السوداني يمنع الخرف أو ألزهايمر.
هل تعطي زبدته الفوائد نفسها؟
اختبر الباحثون الفول السوداني بقشرته الرقيقة، الغنية بمركّبات نباتية مضادة للأكسدة تُسمّى «البوليفينولات»، إلى جانب فيتامينات ومعادن. لذلك، لا يمكن افتراض أن زبدته أو الحبوب المقشّرة تحقق التأثير نفسه.
وتضيف الحصتان كمية ملحوظة من السعرات الحرارية؛ لذا يُفضّل تناولهما بديلاً عن وجبات خفيفة أقل فائدة، مع تجنّبه لدى المصابين بحساسية تجاهه.
وتبقى صحة الدماغ مرتبطة بنمط متكامل يشمل الغذاء المتوازن، والنشاط البدني، والنوم الجيد، وضبط عوامل الخطر القلبية والوعائية، مع الحاجة إلى دراسات أطول لتقييم الفوائد المستدامة.
هل تترك العدوى الفيروسية ضرراً خفياً في المناعة بعد الشفاء؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342809-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%9F
هل تترك العدوى الفيروسية ضرراً خفياً في المناعة بعد الشفاء؟
التعافي من عدوى فيروسية حادة لا يعني بالضرورة عودة الجهاز المناعي إلى حالته الطبيعية (رويترز)
قد تختفي الحمى والسعال وسائر أعراض العدوى الفيروسية، ويعتقد المصاب أنه استعاد عافيته بالكامل، لكن ماذا لو كانت آثار المرض لا تزال موجودة داخل جهازه المناعي؟ أعادت دراسة علمية حديثة طرح هذا السؤال، بعدما كشفت تجارب على الفئران أن التعافي من عدوى فيروسية حادة لا يعني بالضرورة عودة الجهاز المناعي إلى حالته الطبيعية، وأن بعض التغيرات قد تستمر حتى بعد اختفاء الفيروس.
وحسب موقع «ساينس ديلي» العلمي، فقد أظهرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، أن العدوى قد تترك تغيرات طويلة الأمد في الطحال، وهو أحد الأعضاء الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الاستجابة المناعية، بما قد يضعف قدرة الجسم على مواجهة تهديدات صحية جديدة.
وفيما يلي أبرز ما توصل إليه الباحثون:
اختفاء الفيروس لا يعني انتهاء تأثيره
وجد الباحثون أن الفئران التي تعافت من العدوى الفيروسية ظلت تعاني اضطرابات في وظائف جهازها المناعي لفترة طويلة بعد السيطرة على الفيروس.
وهذا يعني أن انتهاء العدوى الظاهرة لا يضمن بالضرورة عودة جميع وظائف المناعة إلى طبيعتها.
الطحال يتحمل آثاراً خفية بعد العدوى
رصد الباحثون تغيرات في أنسجة الطحال لدى الفئران، تمثلت في ظهور أنسجة ليفية شبيهة بالندوب، ما أثر على بنيته الطبيعية وقدرته على تنظيم الاستجابة المناعية.
ويؤدي الطحال دوراً مهماً في تنسيق دفاعات الجسم ومساعدته على التعرف على مسببات الأمراض ومواجهتها، ولذلك فإن تضرر بنيته قد ينعكس على كفاءة الاستجابة المناعية.
تراجع قدرة الخلايا المناعية على مواجهة تهديدات جديدة
أظهرت النتائج أن التغيرات التي أصابت الطحال أثرت على قدرة الخلايا المناعية على التواصل والتنسيق فيما بينها، ما أعاق تنشيط الخلايا التائية، التي تلعب دوراً أساسياً في التعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات ومهاجمتها.
وبالتالي، أصبحت الفئران المتعافية أقل قدرة على تكوين استجابات مناعية فعالة عند تعرضها لتحديات صحية جديدة، رغم تخلصها من العدوى الأصلية.
الجهاز المناعي قد يظل في حالة ضعف بعد التعافي
أوضحت الدكتورة باولا سيبولادا ريكا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن الآثار المناعية للعدوى الحادة قد تستمر حتى بعد الفترة التي يصبح فيها الفيروس غير قابل للكشف.
كما أشار الباحث أندرياس مايرهانس، الذي شارك في الدراسة، إلى أن الاعتقاد بأن التعافي من العدوى الحادة يعني عودة الجسم بالكامل إلى حالته الطبيعية قد يتجاهل تغيرات لا تظهر بوضوح، لكنها تستمر بعد انتهاء المرض.
التطعيم المسبق حال دون التغيرات الضارة
من أبرز نتائج الدراسة أن الفئران التي تلقت التطعيم قبل التعرض للعدوى لم تُظهر التغيرات التي ظهرت لدى الفئران غير المطعمة.
وحافظت هذه الحيوانات على البنية الطبيعية للطحال، كما ظلت الخلايا التائية لديها قادرة على أداء وظائفها بمستويات مماثلة لتلك الموجودة لدى الفئران التي لم تتعرض للعدوى.
ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تشير إلى أن فوائد التطعيم قد تتجاوز الوقاية من المرض نفسه، لتشمل أيضاً حماية بعض وظائف الجهاز المناعي من الآثار طويلة الأمد للعدوى.
هل تنطبق النتائج على البشر؟
رغم أهمية النتائج، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، إذ أُجريت التجارب على الفئران، ولا تثبت حتى الآن أن العدوى الفيروسية تترك التغيرات نفسها لدى البشر.
وتفتح الدراسة الباب أمام مزيد من الأبحاث لفهم التأثيرات طويلة الأمد للعدوى الفيروسية على صحة الجهاز المناعي، وما إذا كان التطعيم يستطيع توفير الحماية نفسها لدى الإنسان.