الكافيين والنيكوتين وبعض الأدوية تُعدّ من العوامل التي قد تُسهم في حدوث «نفضات النوم» (بيكسلز)

بينما توشك على الاستغراق في النوم، ينتفض جسمك فجأة وبصورة لا إرادية، فتستيقظ تماماً. تُعرف هذه الانتفاضات باسم «الرعشات التنويمية» أو «نفضات بداية النوم (hypnic jerks)»، وهي ظاهرة شائعة على نحو قد يثير الدهشة. وتشير أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون منها بصورة متكررة قد يواجهون أيضاً تدنياً في جودة النوم، وأعراضاً أكبر حدة للأرق، ومستويات أعلى من القلق، وفق موقع «إيفري داي هيلث».

وتقول الدكتورة تانيا غرونبرغر، الباحثة في علم النفس بجامعة باريس لودرون في سالزبورغ بالنمسا: «رغم أن نوبات بدء النوم تُعدّ عموماً غير ضارة، فإنها قد تكون مزعجة للغاية لبعض الأشخاص، وقد تسهم في نشوء حلقة مفرغة من القلق واضطرابات النوم».

ارتباط «نفضات النوم» المتكررة بتراجع جودة النوم وارتفاع مستويات القلق

في هذه الدراسة، استطلع الباحثون آراء نحو 200 شخص بالغ في النمسا وألمانيا، بشأن جودة نومهم، ومعاناتهم من الأرق والقلق والاكتئاب، إلى جانب معتقداتهم بشأن النوم.

وأفاد نحو نصف المشاركين بأنهم يعانون من نوبات بدء النوم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما ذكر النصف الآخر أنها تحدث لديهم نادراً، أو لا تحدث على الإطلاق.

ومقارنةً بالمشاركين الذين نادراً ما يتعرضون لهذه النوبات، أو لا يعانون منها مطلقاً، فقد أفاد الأشخاص الذين يعانون منها بصورة متكررة بما يلي:

- تراجع جودة النوم بصورة عامة.

- زيادة حدة أعراض الأرق.

- ارتفاع مستويات القلق وأعراض الاكتئاب.

- وجود مزيد من المعتقدات السلبية أو المخاوف بشأن النوم عموماً.

وضمن هذه المجموعة، أفاد نحو 79 في المائة من المشاركين بشعورهم بالذعر عند حدوث هذه النوبات، بينما أشار 74 في المائة إلى شعورهم بالقلق، وذكر 83 في المائة أنهم يشعرون، في بعض الأحيان على الأقل، بضغط يدفعهم إلى ضرورة النوم.

وتوضح الدكتورة غرونبرغر أنها فوجئت بالأوصاف الدقيقة والحسية التي قدمها المشاركون لهذه النفضات؛ إذ وصف بعضهم شعوراً بالسقوط عبر المرتبة، أو الخَطو في الفراغ، بينما تحدث آخرون عن سماع أصوات مرتفعة داخل رؤوسهم، أو رؤية مشاهد بصرية لا وجود لها في الواقع المحيط بهم.

ومع ذلك، فإن الدراسة تنطوي على بعض القيود؛ إذ كانت صغيرة نسبياً، واعتمدت على إفادات المشاركين الذاتية، إلى جانب استبيان لم يخضع للتحقق العلمي المسبق. وبالنظر إلى طبيعة تصميم الدراسة، فإن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت نوبات بدء النوم تسهم في زيادة القلق، أم إن القلق هو الذي يؤدي إلى حدوث هذه النوبات.

التوتر والقلق يسهمان في حدوث حالة من «اليقظة المفرطة والتأهب الشديد» قد تعوق عملية الاستغراق في النوم (بيكسلز)

ما «نفضات بداية النوم»... ولماذا تحدث؟

تُعدّ «نفضات النوم (Hypnic jerks)» تقلصات عضلية مفاجئة ولا إرادية، تحدث خلال انتقال الجسم من حالة اليقظة إلى النوم. وقد تصيب هذه النفضات أحد أطراف الجسم أو الجسم بأكمله، وتكون مصحوبة أحياناً بإحساس بالسقوط، أو تسارع ضربات القلب، أو ظهور صور ذهنية حية تشبه الأحلام.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من الأشخاص يختبرون هذه النفضات خلال مرحلة الدخول في النوم، ولو بصورة عرضية. ورغم شيوع هذه الظاهرة، فإن الباحثين لم يتوصلوا بعدُ إلى فهم دقيق للأسباب الكامنة وراء حدوثها.

ويوضح الدكتور راج داسغوبتا، اختصاصي طب الرئة واضطرابات النوم في مؤسسة «هنتنغتون هيلث (Huntington Health)» في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن أحد التفسيرات المحتملة يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على نشاط الجهاز العصبي خلال انتقال الدماغ إلى حالة النوم.

ويقول داسغوبتا: «التفسير التقليدي هو أنه عندما يكون الشخص مرهقاً، أو يعاني من الحرمان من النوم، أو يشعر بالتوتر، فإن دماغه يميل إلى تجاوز المرحلة الأولية من الانتقال، إلى النوم أسرع، وغالباً بصورة أعلى اضطراباً؛ مما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات عضلية».

وقد يسهم التوتر والقلق أيضاً في حدوث حالة من «اليقظة المفرطة (hypervigilance)»، وهي حالة من التأهب الشديد قد تعوق عملية الاستغراق في النوم.

ويضيف داسغوبتا: «عندما تكون في حالة من اليقظة المفرطة، التي غالباً ما تنجم عن القلق، أو التوتر، أو الصدمات النفسية، أو الإرهاق، يظل جهازك العصبي عالقاً في استجابة (الكر أو الفر - fight-or-flight)، المرتبطة بـ«الجهاز العصبي الودّي». وعندما تحاول الاستغراق في النوم، تتعارض حالة التأهب الشديد هذه بصورة مباشرة مع عملية الانتقال الطبيعية للجسم إلى النوم».

كيف تقلل «نفضات النوم» وتحصل على نوم أفضل؟

رغم محدودية الأبحاث المتعلقة بعلاج هذه الظاهرة، فإن هناك بعض العادات التي قد تساعد على تقليل حدوث «نفضات النوم»، أو جعلها أقل إزعاجاً.

- احصل على قسط كافٍ من النوم: قد يسهم الحرمان من النوم، وعدم انتظام مواعيده، في حدوث هذه النفضات. ويقول داسغوبتا: «إذا كنت تعاني من نفضات نوم خفيفة أو عرضية، فيمكنك محاولة تحسين عادات نومك من خلال تقليل استهلاك الكافيين والنيكوتين، والالتزام بجدول نوم منتظم».

- قلل استهلاك الكافيين والمنبهات الأخرى: قد يسهم الكافيين والنيكوتين وبعض الأدوية في حدوث «نفضات النوم». لذلك؛ يُنصح بتجنب تناول المنبهات في وقت متأخر من اليوم. كما ينبغي استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل إجراء أي تغيير على الأدوية الموصوفة لك.

- تحكّم في مستويات التوتر: احرص على اتباع روتين هادئ قبل النوم، يتضمن تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التمدد أو التنفس العميق؛ للمساعدة على تخفيف حالة اليقظة المفرطة قبل الخلود إلى النوم.

- تجنب التمارين الرياضية المكثفة قبيل النوم: قد تؤدي ممارسة التمارين الرياضية في وقت متأخر من الليل إلى تفاقم «نفضات النوم» لدى بعض الأشخاص؛ لذا حاول الانتهاء من التمارين البدنية الشاقة في وقت مبكر من اليوم.

- لا تجبر نفسك على النوم: تجنب محاولة الاستغراق في النوم قسراً. فإذا بقيت مستيقظاً مدة طويلة، فإنه يُنصح بالنهوض من السرير مدة وجيزة وممارسة نشاط هادئ، مثل قراءة كتاب، بدلاً من مراقبة الساعة أو تصفح الهاتف.