نجح لقاح لعلاج سرطان الدم النخاعي الحاد، وهو أحد أنواع السرطان الدموية الفتاكة، في تجربة سريرية من المرحلة الثالثة، وفق ما أعلنته، أمس (الثلاثاء)، شركة «سيلاس لايف ساينسز» المطورة للعقار، ومركز «ميموريال سلون كيترينغ» للسرطان، في تطور جديد ضمن عام شهد نتائج إيجابية واعدة في مجال لقاحات السرطان.

وأظهرت البيانات الأولية، التي استندت إلى تجربة شملت 126 مريضاً، أن اللقاح «غالينبيبميوت-إس» (GPS) خفض خطر الوفاة بنسبة 41 في المائة مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجات أخرى للمرض، حسب الشركة، وفق ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست».

واختُبر اللقاح على مرضى وصلوا إلى مرحلة الهدأة الكاملة الثانية أو مرحلة لاحقة، أي أنهم تلقوا العلاج بنجاح مرتين على الأقل. ويصيب سرطان الدم النخاعي الحاد نحو 20 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة، ويُعالج عادة بالعلاج الكيميائي، لكن بقايا الخلايا السرطانية غالباً ما تستمر، ما يجعل عودة المرض شائعة.

وتأتي هذه النتائج بعد نجاح لقاح آخر للسرطان، هو «إنتيسميران»، في تجربة من المرحلة الثالثة لعلاج سرطان الجلد الميلانيني في وقت سابق من العام الحالي.

ويختلف اللقاحان في طريقة عملهما وتصميمهما؛ إذ يعتمد «إنتيسميران» على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، ويُصنع بصورة مخصصة لكل مريض بعد أخذ عينة من الورم، بينما صُمم «GPS» ليكون علاجاً موحداً يمكن استخدامه مع جميع المرضى.

وقال ديفيد شاينبرغ، رئيس مركز العلاجات التجريبية في «ميموريال سلون كيترينغ» ومطور اللقاح: «يمكن أن يكون هذا لقاحاً جاهزاً للاستخدام، بدلاً من الحاجة إلى إعادة تصميمه لكل مريض على حدة».

ويشغل شاينبرغ أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة «سيلاس»، التي حصلت على ترخيص استخدام اللقاح من مركز «ميموريال سلون كيترينغ».

وقالت الشركة إنها ستعلن النتائج الكاملة للتجربة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمؤشرات ثانوية مثل البقاء على قيد الحياة من دون سرطان الدم، والبقاء من دون انتكاسة، خلال مؤتمر طبي في وقت لاحق.

وأضافت أن اللقاح كان «جيد التحمل عموماً»، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً تفاعلات موضعية في مكان الحقن.

وكان يتعين أيضاً أن يكون المرضى غير مؤهلين للخضوع لعملية زرع نخاع العظم، وهي أحد العلاجات الشائعة لسرطان الدم.

وحسب الشركة، بلغ متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح 24 شهراً، مقارنة بـ14.7 شهر لدى من تلقوا علاجات أخرى. ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بين مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد عموماً نحو 33 في المائة، وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة الأميركية.

وشملت التجربة مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد الذين حققوا هدأة كاملة مرتين، أو هدأة كاملة مع تعافٍ غير مكتمل، وهي حالة تنخفض فيها مستويات الخلايا السرطانية، لكن بعض أنواع خلايا الدم لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال رافي ماجيتي، أستاذ الطب ومدير معهد بيولوجيا الخلايا الجذعية والطب التجديدي في كلية الطب بجامعة ستانفورد، إن هذه الفئة تمثل شريحة صغيرة من مرضى سرطان الدم، لكنها لم تكن تملك خيارات علاجية كثيرة حتى الآن.

وأضاف ماجيتي، الذي لم يشارك في التجربة: «لا تتوفر لهؤلاء المرضى خيارات علاجية جيدة، وهنا يمكن أن توفر التجربة الحالية للقاح فائدة لهم»، لكنه دعا إلى التعامل بحذر مع النتائج إلى حين نشر البيانات الكاملة للتجربة. ومثل لقاحات السرطان الأخرى، يعمل «GPS» على تحفيز الجهاز المناعي للمريض لمهاجمة الخلايا السرطانية التي لا يستهدفها عادة. وأوضح شاينبرغ أن ذلك يساعد الجسم على التخلص من بقايا الخلايا السرطانية الصغيرة التي قد يفوتها العلاج الكيميائي، ويقلل خطر عودة المرض.

وتعتزم شركة «سيلاس» الاستعداد لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على موافقة على اللقاح خلال النصف الأول من عام 2027.