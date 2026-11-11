ألزهايمر قد يبدأ خارج الدماغ... اكتشاف جديد يغيّر فهم المرض

يُعرف مرض ألزهايمر أساساً بتأثيراته في الذاكرة والقدرات الذهنية، لكن أبحاثاً جديدة تشير إلى أن بعض أعراضه قد تظهر في مكان غير متوقع، خارج الدماغ، وفقاً لموقع «ساينس ديلي».

فقد اكتشف باحثون في جامعة سنترال فلوريدا (UCF) الأميركية أن الطفرات الجينية المرتبطة بمرض ألزهايمر قد تؤثر في الأعصاب المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات، حتى من دون تدخل الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد تساعد هذه النتائج في تفسير معاناة بعض المصابين بألزهايمر من تغيرات في المشي أو التوازن أو التنسيق الحركي، قبل وقت طويل من ظهور مشكلات واضحة في الذاكرة.

ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام احتمال أن تكون صعوبات الحركة علامات تحذيرية مبكرة للمرض، كما يشير إلى أن العلاجات التي تركز حصراً على الدماغ قد تغفل اضطرابات مهمة تحدث في أجزاء أخرى من الجسم.

وأُجري البحث بإشراف جيمس هيكمان، الأستاذ بجامعة سنترال فلوريدا، والأستاذة الباحثة شيوفانغ «نادين» غو، بالتعاون مع علماء من شركة «هيسبروس» (Hesperos) المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية. واستخدم الباحثون أنظمة مخبرية طُوّرت اعتماداً على خلايا بشرية، لدراسة تأثير الطفرات الجينية المسببة لمرض ألزهايمر في الحركة.

وقالت غو: «قد تكون الاضطرابات الحركية مؤشراً مبكراً على الإصابة بمرض ألزهايمر. وإذا تمكنا من رصد هذه التغيرات والتدخل في مرحلة مبكرة، فقد يساعد ذلك على تأخير ظهور الأعراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي».

لماذا قد تظهر أعراض ألزهايمر قبل فقدان الذاكرة؟

يرتبط مرض ألزهايمر عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة، والارتباك، وتراجع القدرات الإدراكية. ومع ذلك، لاحظ الأطباء أن بعض المرضى يعانون من أعراض جسدية، تشمل تغيرات في التوازن والتنسيق الحركي وطريقة المشي، قبل سنوات من ظهور صعوبات إدراكية واضحة.

وأثارت هذه الملاحظات تساؤلاً مهماً: هل تُعد مشكلات الحركة مجرد نتيجة للأضرار التي تلحق بالدماغ، أم أن مرض ألزهايمر قد يؤثر أيضاً بصورة مباشرة في الأعصاب الموجودة في أجزاء أخرى من الجسم؟

وللإجابة عن هذا التساؤل، ركز فريق بحثي من جامعة سنترال فلوريدا على «مرض ألزهايمر العائلي»، وهو شكل وراثي نادر من المرض، يظهر عادةً في سن مبكرة نسبياً، بين 40 و65 عاماً، مقارنة بالشكل الأكثر شيوعاً من ألزهايمر.

وكشفت التجارب أن الخلايا العصبية الحركية التي تحمل طفرات جينية مرتبطة بألزهايمر العائلي يمكن أن تتسبب في اضطراب الروابط المسؤولة عن التحكم في العضلات، حتى في ظل الغياب التام للدماغ والحبل الشوكي عن النظام التجريبي.

والخلايا العصبية الحركية هي خلايا عصبية متخصصة تتولى نقل الإشارات إلى العضلات، لتوجيهها إلى الانقباض وإحداث الحركة. وتشير النتائج الجديدة إلى أن الطفرات المسببة لمرض ألزهايمر قد تعطل هذه العملية بصورة مباشرة، بدلاً من أن يقتصر تأثيرها في الحركة على الأضرار التي تلحق بالدماغ.

وقال هيكمان: «هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها أن الاضطرابات في الجهاز العصبي المحيطي يمكن أن تنشأ مباشرة عن هذه الطفرات. وهذا يعني أن الأدوية التي تستهدف الدماغ قد لا تعالج المشكلات الموجودة في بقية أجزاء الجسم».

ويشمل الجهاز العصبي المحيطي الأعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي، والتي تتولى نقل الإشارات بين الجهاز العصبي المركزي ومختلف أجزاء الجسم، بما يساعد على تنظيم الحركة والإحساس وغيرها من الوظائف الحيوية.

وأشارت غو أيضاً إلى أن الحفاظ على القدرة على الحركة قد يوفر فوائد تتجاوز الصحة البدنية؛ إذ يرتبط الانتظام في ممارسة النشاط البدني بتحسن القدرات الإدراكية، مما يعني أن حماية الوظائف الحركية قد تسهم بدورها في دعم صحة الدماغ.

تشير النتائج إلى مسار جديد قد يكون مهماً في أبحاث مرض ألزهايمر، وهو تجاوز التركيز على الذاكرة والأعراض الإدراكية الأخرى عند دراسة هذا المرض.

وإذا أكدت الدراسات المستقبلية إمكانية رصد تغيرات في الوظائف الحركية في مرحلة مبكرة لدى بعض المرضى، فقد تساهم اختبارات المشي، أو التنسيق الحركي، أو النشاط العصبي العضلي في الكشف عن التغيرات المرتبطة بالمرض قبل ظهور أعراض عصبية أكثر وضوحاً.