من الطباشير إلى التراب... لماذا ترغب بعض الحوامل في تناول أشياء غريبة؟

قد تبدو بعض رغبات الحوامل غريبة أو غير مألوفة، خصوصاً عندما تتجه الشهية إلى أشياء لا تُؤكل أصلاً، مثل الثلج أو الطباشير أو الورق أو التراب. لكن هذه الرغبات ليست بالضرورة مجرد تصرف عابر أو أمر يدعو للخجل، إذ قد تكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة طبية.

وبحسب موقع «أونلي ماي هيلث»، يُعرف هذا السلوك طبياً باسم «اضطراب بيكا» وهو أكثر شيوعاً خلال الحمل مما قد تتوقعه كثير من النساء.

ما هو «اضطراب بيكا»؟

تصف الدكتورة لافانيا كيران، وهي مديرة واستشارية أولى في قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفيات كيمز بالهند «اضطراب بيكا» ببساطة قائلةً: «بيكا هو الرغبة الشديدة في تناول أشياء ليست طعاماً، ولا تقدم أي قيمة غذائية، مثل الثلج، أو الطباشير، أو الطين، أو النشا، أو الورق، أو حتى التراب».

وتضيف أن هذه الحالة «شائعة بشكلٍ مُفاجئ خلال الحمل، مع أن العديد من النساء لا يُخبرن طبيبهنّ بها لشعورهنّ بالحرج».

لماذا تحدث هذه الرغبات أثناء الحمل؟

وفقاً للدكتورة كيران، هناك عدة عوامل قد تُحفّز هذه الرغبة:

فقر الدم

السبب الأكثر شيوعاً هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. وتُعدّ الرغبة الشديدة في تناول الثلج ومضغه، والمعروفة باسم «باغوفاجيا»، من أكثر العلامات تحديداً لنقص الحديد أثناء الحمل.

نقص بعض العناصر الغذائية الأخرى

مثل الزنك وبعض المغذيات الدقيقة، وإن كان ارتباطها بالحالة أقل قوة من ارتباط نقص الحديد.

التغيرات الهرمونية

الحمل يغير حاسة التذوق والشم وتنظيم الشهية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور رغبات غير معتادة.

العادات والمعتقدات المتوارثة

في بعض المجتمعات، يُعدّ تناول الطين أو الطباشير أثناء الحمل عادة متوارثة عبر الأجيال، بغض النظر عن أي نقص غذائي.

التوتر والقلق

يمكن للعوامل النفسية، كالتوتر والقلق، أن تسهم أحياناً في ظهور هذه الرغبات، لكنها أقل شيوعاً من الأسباب الغذائية.

أسباب غير واضحة

في بعض الحالات، لا يُعثر على سبب واضح لهذه الحالة، وتزول تلقائياً بعد الولادة.

ماذا تكشف الدراسات؟

أظهرت دراسة نُشرت عام 2022 وشملت 739 امرأة حامل أن نحو 30 في المائة منهن مارسن هذا السلوك، وتنوعت المواد التي تناولنها بين الرماد والتراب، إلى جانب الثلج وبعض الأطعمة غير المغذية.

ووجدت الدراسة ارتباطاً واضحاً بين الحالة والمشكلات الصحية والنفسية، إذ كانت 67.3 في المائة من النساء اللاتي ظهرت لديهن هذه الرغبات مصابات بفقر الدم، بينما كانت أكثر من ثلثهن ناقصات الوزن، كما عانت الغالبية من مستويات متوسطة إلى شديدة من التوتر والقلق.

هل تناول هذه المواد خطر على الحامل؟

تختلف درجة الخطورة بحسب المادة التي يتم تناولها وكميتها.

فالثلج غالباً لا يمثل خطراً كبيراً عند تناوله باعتدال، لكن مضغه باستمرار قد يؤدي إلى مشكلات في الأسنان، أما الطباشير والطين والتراب والنشا فقد تكون أكثر خطورة، لأنها يمكن أن تحتوي على معادن ثقيلة أو طفيليات أو بكتيريا، وقد تؤثر في امتصاص الحديد والعناصر الغذائية من الطعام. كما يمكن أن تسبب الإمساك أو انسداد الأمعاء في بعض الحالات.

وبالنسبة للجنين، تشير الدراسات الطبية إلى أن تناول المواد غير الغذائية أثناء الحمل قد يرتبط بعدد من المضاعفات، منها زيادة احتمالات الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود، وارتفاع مخاطر الوفاة في بعض الحالات.