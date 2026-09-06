ما يجب فعله عند إصابتك بالإسهال

الأولوية الرئيسية عند الإصابة بالإسهال هي الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق تعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة بالماء، أو المرق، أو المحاليل الفموية.

يزداد الحديث عن الإسهال أكثر من المعتاد في الصيف، ففي أواخر أغسطس (آب)، أُصيب أكثر من 17 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة بداء السيكلوسبورا، وهو عدوى طفيلية غالباً ما تُعزى إلى المنتجات الزراعية الملوثة.

وتعود بعض الأسباب، مثل عدوى السيكلوسبورا، لحالات الإصابة بالإسهال، لكنها تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية. لكن غالبية حالات الإسهال تزول من تلقاء نفسها ولا تتطلب علاجاً سوى شرب كميات كافية من السوائل، كما يقول بنجامين ليفي، متخصص أمراض الجهاز الهضمي في جامعة شيكاغو. وعلى الرغم من أنه مزعج، فإنه عادةً ما يكون قابلاً للسيطرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

إليك كيفية معرفة متى يجب طلب الرعاية الطبية، وكيفية الاعتناء بنفسك في المنزل.

متى تحتاج إلى زيارة الطبيب؟

يقول ليفي إن غالبية حالات الإسهال تزول من تلقاء نفسها بعد 3 أو 4 أيام. ومع ذلك، إذا استمر الإسهال لأكثر من أسبوع أو كان مصحوباً بحمى أو أعراض أخرى مثيرة للقلق، فاستشر الطبيب. وتشمل هذه الأعراض ارتفاع درجة الحرارة إلى 38.3 درجة مئوية أو أعلى، وجود دم أو مخاط في البراز، ألم شديد في البطن، تقيؤ لأكثر من يومين أو 3 أيام، أو الشعور بالحاجة إلى التبرز دون وجود أي شيء عند الذهاب إلى الحمام.

ومن الأعراض المهمة الأخرى التي يجب الانتباه إليها الجفاف. حيث يُعدُّ العطش أشهر علامات الاسهال، ولكن انخفاض كمية البول مؤشر أكثر موثوقية. إذا كنت تشرب كميات كافية من السوائل ولكن لا يتم امتصاص ما يكفي منها لتكوين بول كل 6 ساعات على الأقل، فهذا أمر يدعو للقلق. قد تشمل الأعراض الدوخة والتشوش الذهني والبول الداكن. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فاستشر طبيباً مختصاً، وتجنب إعطاء السوائل الوريدية في العيادات الخارجية. ويقول ليفي: «إذا كنت تعاني من جفاف شديد لدرجة الحاجة إلى السوائل الوريدية، فقد يكون هناك ما هو أكثر خطورة».

بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى رعاية طبية إلا في حالات نادرة. إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، فقد لا تشعر بالعطش بشكل كافٍ، لذا أخبر طبيبك في غضون يوم من ظهور أعراض الإسهال. افعل الشيء نفسه إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، أو ضعف في جهاز المناعة، أو كنت قد دخلت المستشفى مؤخراً أو تناولت مضادات حيوية.

قد يطلب طبيبك إجراء فحوصات للكشف عن مجموعة من الأمراض المعدية وغير المعدية. إذا كنت تعتقد أنك قد تكون معرضاً لخطر الإصابة بمرض معين، مثل داء السيكلوسبورا، فاسأل عمّا إذا كانت هناك أي فحوصات خاصة قد تكون مفيدة.

ماذا تأكل وتشرب؟

الأولوية هي الحفاظ على رطوبة الجسم. عوض السوائل والإلكتروليتات بشرب كميات وفيرة من الماء أو الشاي أو المشروبات الرياضية في وقت مبكر.

إذا بدأت تشعر بالجفاف، فاستخدم محلول معالجة الجفاف الفموي المتاح دون وصفة طبية، مثل بيديالايت. هذه المشروبات مُصمَّمة بتركيز أقل من السكر والملح المذاب مقارنةً بالمشروبات الرياضية العادية، مما يساعد على امتصاصها بشكل أفضل ويقلل من إخراج البراز بشكل أكثر فعالية.

لا داعي لاتباع نظام غذائي سائل صارم، أو اتباع نظام غذائي مشابه لنظام برات الغذائي (الموز، الأرز، عصير التفاح، الخبز المحمص). لكن بعض الأطعمة قد تُفاقم الأعراض، كما يقول ليفي.

وينصح بتجنب الأطعمة الدهنية والحارة، وكذلك الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات النيئة. كما يقترح تجنب الكحول والكافيين والمشروبات السكرية أو التي تحتوي على مُحليات صناعية.

ما دامت لديك شهية، تناول كميات معتدلة مما تشتهيه خارج هذه الفئات؛ حساء الدجاج أو التوفو، والأطعمة النشوية، والبيض كلها خيارات جيدة.

غالباً ما يُسبب الإسهال عدم تحمل اللاكتوز مؤقتاً، لذا ينصح ليفي أيضاً بتجنب منتجات الألبان باستثناء الزبادي.

ماذا يمكنك فعله لتخفيف الأعراض؟

لتخفيف الأعراض، يمكن لمعظم البالغين تناول ساليسيلات البزموت بأمان لبضعة أيام لتقليل عدد مرات التبرز والتقلصات. (لا داعي للقلق إذا تحول لون البراز إلى الأسود؛ فهذا عرض جانبي غير ضار).

كما يمكن لكثير من الأشخاص تناول جرعات قليلة من لوبيراميد (مثل إيموديوم) بأمان، ولكن فقط إذا استوفوا شروطاً محددة: ألا يحتوي الإسهال على دم، وألا يعانوا من الحمى، وألا يكونوا قد تناولوا مضادات حيوية خلال الأشهر الـ3 الماضية. مع كلا الدواءين، اتبع تعليمات النشرة الداخلية لتحديد الجرعة، واستشر طبيبك قبل تناولهما إذا كنت تعاني من أي حالة طبية.

لتقليل خطر تهيج الشرج، ينصح ليفي بترطيب ورق التواليت الناعم قليلاً عند المغسلة والتربيت عليه بدلاً من فركه عند المسح. تجنب استخدام المناديل المبللة بالكحول، فهي تُجفف البشرة وقد تُسبب مزيداً من التهيج. ويُساعد وضع مراهم حاجزية تحتوي على أكسيد الزنك أو ثنائي الميثيكون بعد كل تنظيف على حماية البشرة المتهيجة.

وفي حالات الحكة أو الالتهاب الشديد، استخدم كريمات موضعية منخفضة الجرعة تحتوي على مضادات الالتهاب.

كيف أحمي الآخرين؟

إذا كان الإسهال ناتجاً عن حالة مُعدية، فقد تبقى مُعدياً لأيام أو أسابيع بعد زوال الأعراض، وعادةً ما ينتقل عن طريق ملامسة اليد للفم. لذلك اغسل يديك وأظافرك ومعصميك بالماء والصابون، خصوصاً بعد استخدام المرحاض وقبل وبعد تحضير الطعام. وتجنّب تحضير الطعام لأي شخص آخر في أثناء مرضك. وإن أمكن، ابقَ في المنزل ولا تذهب إلى العمل حتى تزول الأعراض.