روبوتات وذكاء اصطناعي وعلاجات استئصالية تعيد رسم مستقبل طب الرئة التداخلي

يتجه طب الرئة التداخلي إلى مرحلة جديدة من التطور، مدفوعاً بالتقدم المتسارع في التقنيات الطبية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب العلاجات الاستئصالية الجديدة عبر المنظار، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام تشخيص وعلاج أمراض الرئة، وفي مقدمتها سرطان الرئة.

ويُعدّ طب الرئة التداخلي تخصصاً جديداً نسبياً، ومتعدد المجالات، وسريع التطور؛ إذ أسهم التقدم التكنولوجي والعلاجات الاستئصالية التنظيرية في إحداث تحول في التعامل مع سرطان الرئة، من خلال تمكين الأطباء من الوصول، بأقل مقدار من التدخل الجراحي، إلى آفات رئوية كان من الصعب أو المستحيل أخذ عينات منها من دون اللجوء إلى الجراحة. كما أسهم التطور في تقنيات التصوير الطبي في رفع دقة هذه الإجراءات، وتحسين القدرة على تحديد الآفات ووضع المسارات العلاجية المناسبة.

وفي المقابل، تختلف أنماط الممارسة بدرجة كبيرة بين المراكز الأكاديمية والعيادات الخاصة والنماذج الهجينة؛ ما أدى إلى غياب نمط موحد لممارسة اختصاصيي طب الرئة التداخلي. ويعمل هؤلاء الأطباء بصورة مستمرة على تكييف مهاراتهم وخبراتهم مع البيئات السريرية المختلفة؛ الأمر الذي يجعل الفهم المتعمق للممارسة الإجرائية أكثر أهمية في ظل التطور المتسارع لهذا المجال.

ملايين العُقيدات الرئوية تُشخَّص سنوياً وتُتبع بروتوكولات محددة لتقييمها وتحديد ما إذا كانت حميدة أم خبيثة (الشرق الأوسط)

ويوضح الدكتور طارق ضماد، مدير قسم أمراض الرئة وطب الرئة التداخلي الأكاديمي في «هيوستن ميثوديست»، أن ملايين العُقيدات الرئوية تُشخَّص سنوياً، وتُتبع بروتوكولات محددة لتقييمها وتحديد ما إذا كانت حميدة أم خبيثة. إلا أن العُقيدات الرئوية الطرفية، التي تقع في الأجزاء الخارجية من نسيج الرئة، تمثل تحديات تشخيصية أكبر مقارنة بالعُقيدات المركزية.

ويشير الدكتور ضماد إلى أن كلاً من تنظير القصبات بمساعدة الروبوت وتنظير القصبات الملاحي التقليدي يحققان نتائج جيدة في التعامل مع العُقيدات المركزية الكبيرة، كما يسهمان في تقليل الحاجة إلى الخزعة الجراحية. إلا أنه يرى أن تنظير القصبات بمساعدة الروبوت يحقق نجاحاً تشخيصياً أعلى عند التعامل مع العُقيدات الأصغر حجماً والأكثر عمقاً داخل الرئة.

ويتميز تنظير القصبات بمساعدة الروبوت بسهولة المناورة وثبات القسطرة، وعند دمجه مع تقنيات تصوير متقدمة، مثل التصوير المقطعي المحوسب ذي الحزمة المخروطية، أو التنظير الفلوري والتصوير المقطعي التخليقي المُعزز، يمكن الوصول إلى الآفة المستهدفة الصغيرة بثقة تصل إلى 90 في المائة من الحالات؛ وهو ما يكتسب أهمية كبيرة على صعيدي التشخيص والعلاج.

ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخير إمكاناتها في المجال الطبي، يرى الدكتور ضماد أن هذه التقنيات تتمتع بقدرة على تحسين معظم جوانب التدخلات التنظيرية، بدءاً من الكشف والتشخيص ووصولاً إلى توجيه الإجراءات العلاجية.

ويقول الدكتور ضماد إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم حالياً في تنظير القصبات التشخيصي، وعلاج أمراض الرئة التداخلي، والتصوير داخل القصبات، مشيراً إلى أن الكشف عن العُقيدات الرئوية الطرفية أصبح أكثر شيوعاً مع توسع برامج فحص سرطان الرئة، في وقت تتجه فيه إجراءات تنظير القصبات نحو مزيد من التطور التكنولوجي.

ويضيف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز التشخيص والكشف بمساعدة الحاسوب، إلا أن إدخال أي تطورات قائمة على الذكاء الاصطناعي يتطلب دمجها بعناية في سير العمل السريري المعتاد، بما يضمن الاستفادة من قدراتها مع الحفاظ على سلامة الإجراءات وفاعليتها.

جزء كبير من المرضى المصابين بسرطان الرئة في مراحله المبكرة لا يكونون مؤهلين طبياً للخضوع للجراحة (الشرق الأوسط)

وفي مجال علاج سرطان الرئة، يوضح الدكتور ضماد أن جزءاً كبيراً من المرضى المصابين بسرطان الرئة في مراحله المبكرة لا يكونون مؤهلين طبياً للخضوع للجراحة لأسباب متعددة، من بينها التقدم في العمر، والأمراض المصاحبة، وضعف وظائف الرئة، أو الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن الشديد.

وفي هذا السياق، تتطور العلاجات الاستئصالية عبر تنظير القصبات لتصبح خيارات علاجية مساندة وفعالة لمرضى سرطان الرئة، إلى جانب التطورات التي يشهدها مجال العلاج المناعي. وتشمل هذه العلاجات الاستئصال بالترددات الراديوية، والاستئصال بالميكروويف، والاستئصال بالتبريد، والعلاج بالليزر، والعلاج الضوئي الديناميكي، وهي تقنيات يمكن أن توفر خيارات للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل الاستئصال الجراحي.

ومع استمرار تطوير التقنيات الحديثة وتوسع استخدامها، يرجّح الدكتور ضماد أن تصبح العلاجات الاستئصالية، بما في ذلك التوصيل الموضعي الموجه للأدوية عبر تنظير القصبات، جزءاً من المعايير العلاجية المستقبلية، مع إجراء المزيد من التجارب السريرية التي تقيم فاعليتها وسلامتها.

وبالمقارنة مع العلاج الإشعاعي أو الجراحة الإشعاعية، قد توفر العلاجات الاستئصالية عبر تنظير القصبات عدداً من المزايا المحتملة، من بينها كونها إجراءات طفيفة التوغل، والحفاظ على أنسجة الرئة، وتقليل إصابة الأنسجة المحيطة، بما يعزز دورها المحتمل في علاج المرضى الذين لا تناسبهم الخيارات الجراحية التقليدية.

ويعكس هذا التطور المتسارع في طب الرئة التداخلي تحولاً متزايداً نحو إجراءات أكثر دقة وأقل تدخلاً، مع تكامل الروبوتات وتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي والعلاجات الاستئصالية، بما قد يعيد رسم ملامح تشخيص وعلاج أمراض الرئة وسرطان الرئة خلال السنوات المقبلة.