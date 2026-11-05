المباعدة بين الحمل والإنجاب... هل تؤثر على شيخوخة الأم؟

يُحدث الحمل تغيّرات واسعة في جسم المرأة، تتيح له دعم نمو الجنين والاستعداد للولادة. لكن هل تؤثر المدة التي تفصل بين حمل وآخر في شيخوخة الأم؟ تشير أبحاث إلى احتمال وجود علاقة، مع بقاء الأدلة غير كافية لحسم تأثير المباعدة على المدى الطويل.

ووفق دراسة منشورة في مجلة «آي ساينس»، تابعت 130 امرأة خلال الحمل وبعد الولادة، قد ترتبط هذه المرحلة بارتفاع بعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية، يعقبه تعافٍ جزئي، يمكن أن يتأثر بحدوث حمل جديد.

ماذا تعني الشيخوخة البيولوجية؟

يختلف العمر البيولوجي عن العمر المحسوب بالسنوات؛ إذ يستخدم الباحثون مؤشرات جزيئية لتقدير جوانب من حالة الجسم وتقدّمه في السن. وتشمل هذه المؤشرات تغيّرات كيميائية على الحمض النووي، وطول التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي أطراف الكروموسومات.

ولا تعني التغيّرات في هذه القياسات أن المرأة اكتسبت بالضرورة سنوات إضافية من الشيخوخة الدائمة، أو أنها ستظهر أكبر سناً؛ فبعض المؤشرات قد يتغيّر خلال الحمل ثم ينخفض بعد انتهائه.

يرتبط الحمل بتغيرات في مؤشرات الشيخوخة البيولوجية قد تنعكس جزئياً بعد الولادة (بيكسلز)

فترة للتعافي بعد الولادة

جمع الباحثون عيّنات لعاب في منتصف الحمل إلى مراحله المتأخرة، ثم بعد الولادة بستة إلى تسعة أشهر، ومجدداً بعد 36 إلى 43 شهراً.

وأظهرت النتائج تباطؤاً أو استقراراً في بعض مؤشرات الشيخوخة بعد الولادة. وفي المقابل، ارتبط حدوث حمل جديد خلال فترة المتابعة باضطراب مسار التعافي، خصوصاً في أحد مقاييس سرعة الشيخوخة. ولم تكن النتائج متطابقة أو ذات دلالة إحصائية في جميع المؤشرات المستخدمة.

هل تحمي المباعدة الأم من الشيخوخة؟

وتطرح مراجعة بحثية أعدّها باحثان من مستشفى «بريغهام آند ويمنز» وكلية الطب بجامعة هارفارد، فرضية مفادها أن المباعدة بين حالات الحمل قد تمنح جسم الأم وقتاً للتعافي من التغيرات الجسدية والبيولوجية المصاحبة للحمل والولادة. غير أن هذه الفرضية تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولا تثبت أن تأخير الحمل يبطئ شيخوخة الأم.

ولم تتمكن الدراسة من تحديد ما إذا كان حدوث حمل جديد بعد فترة قصيرة من الولادة يفرض عبئاً بيولوجياً أكبر على الأم مقارنةً بالانتظار مدة أطول، أو تحديد مدة مثالية للمباعدة بما يحدّ من آثار الحمل على مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. لذلك، لا تكفي هذه النتائج وحدها لاتخاذ قرارات الإنجاب أو التنبؤ بصحة الأم مستقبلاً.