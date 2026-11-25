قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن وزارة العدل الأميركية لم تجر أي تحقيق رسمي مع جنسن هوانغ قبل أن يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل عودته لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» هذا الأسبوع، رغم وجود تحقيقات جارية حول عملاء لشركة صناعة الرقائق واتهامات بأنه أقام علاقة غرامية مع امرأة مرتبطة بالمخابرات الصينية.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن وزير العدل تود بلانش خلص بدلاً من ذلك إلى أنه لا يوجد دليل على أن عملاق التكنولوجيا خالف أي قوانين بناء على تحقيقات وزارة العدل الجارية بشأن اثنين من عملاء «إنفيديا»، وهما «سوبر مايكرو كومبيوتر» و«ميغاسبيد إنترناشونال»، المشتبه في تهريبهما رقائق إلكترونية متطورة إلى الصين.

وقال اثنان من المصادر إن هذا التقدير، الذي قد يتغير مع استمرار التحقيقات، كان حاسماً في قرار بلانش إبلاغ ترمب ونائب الرئيس جيه دي فانس خلال العطلة الأسبوعية بأنه لا يملك أي دليل على أن هوانغ يشكل خطراً على الأمن القومي.

وأفاد مصدران بأن تحقيقات وزارة العدل الأميركية مع عملاء شركة «إنفيديا» لم تجد أي دليل على أن هوانغ كان عميلاً للصين أو أنه نقل عن علم تكنولوجيا أو معلومات حساسة متعلقة بأشباه الموصلات إلى الصين. وأضافا أن «إنفيديا» لم تكن هدفاً لتلك التحقيقات، وأنها تعاونت مع الجهات المعنية، وقدمت وثائق ومقابلات وبيانات أخرى ساهمت في التوصل إلى هذا الاستنتاج.

ولم يجر أي تحقيق بشأن مكافحة التجسس بحق هوانغ نفسه. وذكر مصدران مطلعان أن أجهزة المخابرات الأميركية جمعت معلومات عن أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة لـ«ميغاسبيد»، وعشيقة جنسن هوانغ المشتبه بتعاونها مع المخابرات الصينية. لكنهما أكدا أن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي تفاصيل تبرر إجراء تحقيق مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا».

وتجرى تحقيقات مكافحة التجسس بشكل منفصل عن التحقيقات الجنائية، وتهدف إلى رصد وتحييد التهديدات الأمنية الوطنية، بدلاً من بناء قضية لتوجيه الاتهام.